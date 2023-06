Comment entretenir et prolonger la durée de vie de vos rails de porte coulissante ?

Une porte coulissante est un mécanisme qui repose sur un rail supérieur et inférieur, ainsi que des galets. Ces éléments lui permettent de glisser en douceur. Malheureusement, si le rail est encrassé ou que les galets sont endommagés ou cassés, il convient d’adopter de bonnes habitudes d’entretien et de nettoyage. Pour retrouver une porte coulissante en parfait état, il est indispensable que tous ses composants n’aient été compromis d’une quelconque manière.

Nettoyage des chenilles

La première étape dans l’entretien des rails d’une porte coulissante est le nettoyage des chenilles. Pour cela, il est nécessaire de passer l’aspirateur sur le rail de porte coulissante Castorama afin d’enlever les insectes, les pierres, les cheveux ou tout autre élément qui pourrait obstruer le passage des rails. Pour faire plus simple, il est possible d’utiliser une vieille brosse à dents. Une fois la poussière retirée, il convient de vaporiser un peu de lubrifiant sur un chiffon pour essuyer les rails avec. Une autre alternative serait d’utiliser un lubrifiant en spray à base de pétrole. Ce produit élimine plus rapidement et efficacement les dépôts d’huile, par rapport au savon et l’eau.

Réglage des galets de la porte coulissante

Au besoin, mieux vaut vérifier et régler les galets de la porte coulissante. Si celle-ci émet des cognements lorsqu’elle est ouverte ou fermée, c’est qu’il est possible d’une de ces roues soit cassée. Si c’est le cas, cet élément doit être remplacé avant l’étape de la lubrification du rail.

Dans le cas où la porte grince sur le rail inférieur au moment où elle est déplacée, il est indispensable de régler le galet plus bas Le but de la manœuvre est de pousser la porte vers le haut. Pour cela, il suffit de tourner la vis de réglage qui se trouve au niveau inférieur de la porte, situé entre les rails de guidage. Lorsqu’on tourne la vis dans le sens des aiguilles d’une montre, le galet est abaissé et la porte relevée. Tandis que lorsqu’on la tourne dans le sens contraire, la porte s’abaisse. S’il faut remplacer complètement la roue, il suffit de dévisser complètement la vis.

Vaporisation d’un lubrifiant

Généralement, les problèmes concernant les rails d’une porte coulissante proviennent d’un manque de lubrifiant. Pour ce faire, il faut vaporiser le lubrifiant sur les roues et les chenilles sans l’essuyer. Un produit à base de silicone est le plus adéquat étant donné qu’il n’attire pas la saleté. Force est de constater qu’un lubrifiant à base de pétrole fonctionne également mais attire la saleté. Il est adapté à une utilisation régulière des rails et des galets.

Démonter une porte coulissante

Il arrive que les rails d’une porte coulissante se cassent. Dans ce cas, la solution est de remplacer la porte coulissante par une porte battante à vantaux, avantageuse pour son isolation phonique. Le démontage de la porte coulissante est alors inévitable. Pour un système coulissant à galandage, le retrait est facile. En effet, la porte est plus légère. La première étape consiste au dévissage de la butée et de l’écrou des chariots. Il suffit ensuite de soulever la porte pour la faire sortir de ses rails.