Connecter une barre de son au téléviseur par le biais d’un câble HDMI

Un câble HDMI (High-Definition Multimedia Interface) est un câble de transmission de données utilisé pour connecter des appareils audiovisuels. Notamment un téléviseur et une barre de son. Cette solution est idéale pour ceux qui cherchent à améliorer le son de leur téléviseur sans avoir à investir dans un système de son coûteux ou encombrant. Voici quelques étapes à suivre pour connecter votre téléviseur à votre barre de son.

Pour commencer, assurez-vous d’avoir tous les équipements nécessaires à portée de main. Vous aurez besoin :

D’un téléviseur compatible HDMI ;

D’une barre de son compatible HDMI ;

D’un câble HDMI.

Les câbles HDMI sont disponibles dans différentes longueurs et versions, telles que HDMI 2.0 et HDMI 2.1. Ils offrent des taux de transfert de données plus rapides et une prise en charge de la vidéo 8K. Une fois que vous avez tout ce qu’il vous faut, suivez ces étapes pour connecter votre barre de son au téléviseur.

Commencez par éteindre votre téléviseur et votre barre de son

Éteindre le téléviseur et la barre de son vous évitera tout risque de dommage lors de la connexion. N’oubliez donc pas de le faire.

Utilisez le câble pour connecter le téléviseur et la barre son

Il existe plusieurs façons de faire.

1ʳᵉ Méthode

La première façon consiste à brancher directement le câble de la barre de son vers votre téléviseur. Cette option est recommandée si vous souhaitez obtenir le meilleur son possible à partir d’appareils externes.

Pour connecter votre téléviseur et votre barre de son via HDMI, branchez un bout du câble HDMI dans le port HDMI de la barre de son et l’autre bout dans le port HDMI de votre téléviseur.

2ᵉ Méthode

Elle consiste à utiliser un adaptateur HDMI-vers-AV ou HDMI-vers-VGA. Si votre téléviseur n’a pas de port HDMI, vous pouvez utiliser un adaptateur HDMI-vers-AV ou HDMI-vers-VGA pour convertir le signal HDMI en un signal audio et vidéo compatible avec votre téléviseur. Si vous avez acheté une barre de son qui ne dispose pas de ports HDMI, vérifiez si un adaptateur est inclus dans la boîte ou si vous en avez besoin pour effectuer la connexion.

Branchez simplement l’adaptateur sur le port HDMI de la barre de son et connectez le câble audio et vidéo approprié (comme un câble RCA ou un câble VGA) à l’adaptateur et au téléviseur.

3ᵉ Méthode

Si votre téléviseur et votre barre de son disposent tous les deux d’un port HDMI Arc (Audio Return Channel), vous pouvez utiliser ce port pour simplifier la connexion. L’HDMI Arc permet de transmettre le son de votre téléviseur à votre barre de son sans avoir à passer par les paramètres audio de votre téléviseur. Elle permet de transmettre les images 4K UHD et les formats audio de dernière génération (tels que Dolby True HD, DTS-HD Master Audio, Pro Logic II, Dolby Atmos, etc.) via la barre de son.

Pour connecter votre téléviseur et votre barre de son via HDMI ARC, branchez une extrémité du câble HDMI dans l’entrée HDMI ARC de votre téléviseur. Dans votre barre de son, branchez l’autre extrémité dans la sortie « HDMI Out TV-ARC ».

Configurez votre téléviseur pour utiliser la barre de son comme source audio

Pour configurer votre téléviseur pour utiliser une barre de son comme source audio, vous devrez suivre les étapes suivantes :

Accédez aux réglages audio de votre téléviseur. Pour ce faire, vous devrez généralement utiliser la télécommande de votre téléviseur pour accéder au menu de réglages et naviguer jusqu’à la section audio.

Dans la section audio, recherchez l’option pour sélectionner la source audio. Cela peut être intitulé « source audio », « sortie audio » ou quelque chose de similaire.

Sélectionnez comme source audio votre barre de son. Cela peut être fait en utilisant les boutons de navigation de la télécommande pour sélectionner l’option de la barre de son et en appuyant sur le bouton « Enter » ou « Ok » pour confirmer votre choix.

Vérifiez que le son de votre téléviseur est maintenant diffusé par la barre de son

Si vous ne parvenez pas à entendre le son de votre téléviseur via la barre de son, vérifiez que les câbles HDMI sont correctement branchés et que la barre de son est allumée et configurée pour diffuser le son.

Notez que la qualité de l’audio peut varier en fonction de la méthode de connexion utilisée. La connexion HDMI offre généralement la meilleure qualité audio, suivie de la connexion Bluetooth. Les connexions audio et vidéo analogiques (comme les câbles RCA ou VGA) offrent généralement une qualité inférieure, car elles ne peuvent pas transmettre le signal numérique de manière aussi précise.

Il est possible que votre barre de son dispose de différents modes de son, comme le mode cinéma ou le mode musique. N’hésitez pas à expérimenter pour trouver celui qui convient le mieux à vos préférences afin de profiter au mieux de cette technologie.