Kim Kardashian adore les robes moulantes

Après avoir célébrer son mariage en grande pompe, Kim Kardashian a décidé de vaquer à d’autre occupations. Ce Vendredi 27 juin, l’épouse de Kanye West était à New York pour visiter un appartement luxueux de 21 millions Dollars mis en vente par la Famille Trump. La bimbo aime mettre ses formes généreuses en valeur avec des tenues moulantes. La preuve avec cette robe Wolford, qu’elle a choisi de porter une nouvelle fois !

Kim Kardashian était très sexy dans sa robe nude

Décryptage: La sulfureuse Kim Kardashian est retour pour faire crépiter les flashs des photographes. Même s’il n’y avait pas de red carpet, la mère de North West nous a gratifié d’un beau spectacle.

Pour arpenter les rues de New york Kim kardashian était vêtue d’une robe bustier nude Wolford, la star américaine était canon. Cette magnifique pièce sublimait son beau teint mat et dévoilait son célèbre popotin.

Cependant pour calmer le jeu, Kim Kardashian a misé sur des accessoires discrets : Des boucles d’oreilles et des escarpins Tomford viennent habiller sa tenue et lui apporter de l’assurance.

Quant à sa beauty look, même constat, elle a porté ses cheveux lisses vers le bas, Kim Kardashian prouve que son charme naturel est toujours son atout le plus fascinant. Une petite touche de mascara et un trait d’eye-liner suffisent pour illuminer les yeux de la bimbo.

Avec kim kardashian rien ne se fait au hasard. Plus tard sur instagram elle a justifié pourquoi elle avait arboré cette somptueuse robe longue. C’était un sans faute pas stylistique pour la star.

Les secrets de Kim Kardashian pour bien porter une robe moulante

Kim Kardashian est connue pour son amour des robes moulantes. Mais comment fait-elle pour être toujours aussi canon dans ces tenues ultra-sexy ? Voici quelques-uns de ses secrets.

Il faut noter que la star ne se contente pas de porter une robe moulante sans préparation. Elle privilégie les sous-vêtements adaptés comme les culottes gainantes ou encore les soutiens-gorge push-up. Ces pièces permettent de sculpter sa silhouette et de mettre en valeur ses courbes généreuses.

Kim Kardashian accorde une grande importance au choix du tissu. Une matière trop fine risque effectivement de marquer toutes les imperfections du corps et n’est donc pas recommandée pour ce type de tenue. La star opte plutôt pour des tissus plus épais qui offrent un meilleur maintien et camouflent ce qu’elle souhaite cacher.

La couleur est aussi un critère important dans le choix d’une robe moulante selon Kim Kardashian. Cette dernière conseille ainsi aux femmes ayant des rondeurs d’éviter le blanc ou toute autre teinte claire qui pourrait accentuer leurs formes généreuses.

La manière dont on accessoirise une robe moulante peut faire toute la différence selon l’influenceuse américaine : ‘Je ne porte jamais mes robes très sexy avec beaucoup d’accessoires’, explique-t-elle sur son blog officiel. ‘Je laisse souvent la robe être le point focal’. Les bijoux sont donc à proscrire tandis que l’on peut miser sur une paire d’escarpins à talons hauts pour allonger sa silhouette.

Porter une robe moulante peut sembler intimidant, mais en suivant les conseils de Kim Kardashian, vous pourrez être sûre de faire sensation dans n’importe quelle soirée !

Les occasions où Kim Kardashian opte pour des robes plus décontractées

Si Kim Kardashian est souvent vue dans des robes moulantes ultra-sexy pour les grands événements, cela ne veut pas dire qu’elle ne sait pas être à l’aise dans des tenues plus décontractées.

Effectivement, la star américaine n’hésite pas à opter pour des robes en jean, qu’elle associe volontiers avec une paire de baskets ou encore des sandales plates. Elle peut aussi porter des robes t-shirt oversize qui offrent un confort optimal tout en restant tendance.

Pour autant, il faut noter que même ses tenues les plus casual sont toujours choisies avec soin. La star veille toujours à ce que sa robe mette en valeur son corps sculpté tout en restant confortable et facile à porter au quotidien.

Lorsqu’elle veut se donner un petit côté rock’n roll, Kim Kardashian n’hésite pas à sortir ses robes noires asymétriques accompagnées d’une veste en cuir et de bottines cloutées. Une façon d’afficher son style unique sans jamais sacrifier le niveau de confort qui lui est cher.

Que ce soit sur le tapis rouge ou dans la vie de tous les jours, Kim Kardashian prouve ainsi qu’il est possible d’être sexy tout en étant décontractée grâce aux bonnes astuces mode !