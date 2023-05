Revivez le beau look de Charlize Theron au Fashion Week de Paris

Au deuxième jour de la Fashion Week Haute Couture Automne-Hiver 2014-2015, le couple Charlize Theron et Sean Penn a honoré de sa présence le défilé Christian Dior. La précision !

Le mannequin Charlize Theron à illuminé le défilé Dior

Le mannequin Charlize Theron a assisté ce lundi 7 juillet au show de Christian Dior habillée d’une de ses plus belles robes soirées. Elle n’était pas venue seule bien entendu. En couple avec le monstre du cinéma Sean Penn, les deux complices ne se quittent jamais. C’est donc en parfait duo que le couple est venu assister au défilé de la maison Dior.

A cette occasion madame était habillée d’une courte robe or réussissant un beauty look des plus sophistiqués. L’occasion était belle pour ne pas se faire accessoiriser surtout qu’elle est en galante compagnie. Charlize a tout de même porté des escarpins assortis à sa tenue. Il faut dire qu’elle est égérie de la maison pour le parfum J’Adore qu’elle incarne. Monsieur quant à lui a enfilé un traditionnel costume noir flanqué d’une paire de lunette de soleil. Main dans la main, le couple a tenu à assister à ce défilé Dior pour se faire une idée des nouveautés que leur maison compte présenter pour la saison prochaine.

Débutée depuis le 06 Juillet dans la capitale française, la Fashion Week Haute Couture Automne-Hiver 2014-2015 a attiré nombre de célébrités qui se bousculent sur le tapis rouge vêtues de leurs plus belles tenues. Pour le show Dior du 7 Juillet, les addicts de la marque sont venus nombreux arborant leurs plus belles tenues Dior pour l’occasion. Au premier rang du front row, on pouvait apercevoir Jennifer Lawrence, Marion Cotillard, Emma Watson, Olivia Palermo qui ne veulent pas se faire conter l’évènement pour rien au monde.

Charlize Theron, une muse de la mode

Charlize Theron, une muse de la mode, est une habituée des défilés de haute couture. Elle a déjà été vue au premier rang de plusieurs shows prestigieux tels que ceux d’Armani, Gucci ou encore Versace. La belle actrice sud-africaine est connue pour son goût prononcé pour les tenues chics et élégantes qui mettent en valeur sa silhouette longiligne.

C’est donc avec une grande attention que le public attendait l’apparition de Charlize Theron lors du défilé Dior. Et ils n’ont pas été déçus ! Vêtue d’une robe scintillante courte dorée et portant ses cheveux mi-longs ondulés sur le côté, l’actrice était absolument resplendissante. Son maquillage sophistiqué soulignant ses yeux bleus profonds et accentuant ses pommettes hautes ajoutait une touche glamour à l’ensemble.

Il faut dire que Charlize Theron incarne parfaitement l’esprit Dior : elle allie grâce et sophistication tout en gardant un côté rebelle qui lui donne un charme unique. Sa présence au premier rang du show ne peut qu’être bénéfique à la marque française qui mise beaucoup sur cette égérie hors du commun.

Après avoir admiré les créations haute couture automne-hiver 2014-2015 signées Christian Dior, il se murmure que Charlize Theron serait sur le point de signer un contrat pour représenter la célèbre maison dans les prochains mois à venir. Qu’on puisse espérer voir cette beauté rayonnante de nouveau vêtue d’une robe Dior lors des prochains événements mondains.

En tout cas, une chose est sûre : Charlize Theron a encore une fois prouvé qu’elle était l’une des personnalités les plus en vue sur la scène mode actuelle. Sa présence au défilé Dior n’a fait que renforcer son statut d’icône de style incontestée et donne envie aux fans de voir ce qu’elle portera à la prochaine Fashion Week de Paris !

Les secrets du look glamour de Charlize Theron révélés

Le look chic et glamour de Charlize Theron au défilé Dior a fait sensation auprès des fans de mode. Mais comment la belle actrice a-t-elle réussi à créer cette allure sophistiquée ? Les experts en beauté ont analysé son maquillage et sa coiffure pour découvrir les secrets du look éblouissant de Charlize.

Le teint impeccable de l’actrice était un élément clé de son apparence irrésistible. Le maquilleur professionnel avait utilisé une fondation légère pour uniformiser le teint naturellement lumineux de Charlize et un correcteur pour masquer les cernes sous ses yeux.

La mise en valeur des yeux incroyablement bleus de l’actrice était essentielle dans ce look glamour. Pour cela, le maquilleur avait appliqué une ombre à paupières dorée sur toute la paupière mobile avec une touche d’ombre foncée dans le coin externe des yeux pour donner plus d’intensité au regard. Des faux-cils discrets avaient aussi été ajoutés ainsi qu’un trait subtil d’eye-liner brun qui accentuait encore plus les yeux bleus perçants.

La nuance chaude dorée était aussi présente sur les joues et même sur les lèvres pulpeuses grâce à un rouge cramoisi, prêtant tout simplement une allure majestueuse aux traits fins du visage anguleux jouissif à contempler avant ou après minuit : on ne peut s’en détacher !

Côté cheveux, Charlize Theron avait opté pour une coiffure glamour et naturelle. Ses cheveux ondulés mi-longs étaient attachés sur le côté, laissant les boucles tomber en cascade autour de son visage. Cette coiffure simple mais élégante complétait parfaitement son look chic et sophistiqué.

Les secrets du style ultra-glamour de Charlize Theron ne résident pas dans un maquillage ou une coiffure extravagants, mais plutôt dans l’utilisation habile des couleurs dorées chaudes soulignées par quelques touches discrètes d’eye-liner brun mêlant subtilement raffinement et audace qui mettent en avant sa beauté classique impeccable. Un véritable spectacle à admirer !