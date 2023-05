Les nouveautés en matière de bijouterie

Fan de bijoux, vous êtes perpétuellement à la conquête des nouvelles tendances en matière de bijouterie et de joaillerie. Quels sont justement les IN pour la saison à venir ? Décryptage.

Place aux bijoux géométriques !

Les bijoux géométriques auront la côte cet été, c’est en tous cas ce qu’ont décidé les créateurs. En or ou en argent, ou encore sertis de pierres précieuses, les bagues auront ainsi des formes plus élaborées. Il en est de même pour les colliers et les bracelets, ils auront certes un design régulier mais pas si simple que ça, car ils seront aussi volumineux, ce qui fait notamment toute la différence. La tendance est aussi aux boucles d’oreille triangles et sur ce, les stars ont déjà pris une importante longueur d’avance.

Le « ear cuff », au cœur de la mode

Autre tendance de l’année : le « ear cuff » ou tout simplement le bijou d’oreille. Rassurez-vous, la majorité des modèles n’exigent pas qu’on ait les oreilles percées. Vous pouvez opter pour un simple anneau que vous pourrez fixer au milieu du lobe, exactement comme dans les années 1980. Mais vous pouvez aussi miser sur une boucle d’oreille à chaînette, ou encore une manchette d’oreille géométrique qui sublimera en un coup de baguette votre tenue. A ne porter que d’un seul côté toutefois pour éviter la surcharge.

La bague d’ongle, une autre nouveauté à adopter

Lancée par la marque Asherali Knopfer, la bague d’ongle fait aujourd’hui partie des bijoux originaux les plus en vogue. Elle vient se poser subtilement sur l’ongle, quoi de plus « fashion » pour impressionner les copines mais surtout pour sublimer ses mains. De plus elle se décline sous différents modèles, bref une astuce plutôt raffinée pour avoir une manucure parfaite.

Les bijoux à messages font leur come-back

Si dans les années 1990, l’une des tendances en matière de bijoux était de porter son prénom autour de son cou, aujourd’hui c’est bien plus intéressant que ça ! En effet, tous les types de messages sont dorénavant permis… Aussi si vous êtes un tantinet timide ou si vous avez envie de vous exprimer mais d’une manière plus subtile, n’hésitez pas à opter pour les bijoux à messages : il y en a pour tous les goûts et pour toutes les occasions.

Bijoux dentaires, une tendance à suivre

Il existe différents types de bijoux dentaires. Si les stars se tournent vers les Grillz, comme c’est notamment le cas de Miley Cyrus, Rihanna ou encore Beyoncé, il est aussi possible d’habiller ses dents avec un bijou en miniature fait en pierres précieuses, de quoi sublimer votre sourire. La pose du bijou est bien-sûr complètement indolore et le risque d’infection est quasiment nul.

Le retour des boucles d’oreilles pendantes

Après avoir été délaissées pendant plusieurs années, les boucles d’oreilles pendantes font leur grand retour dans le monde de la bijouterie. Les créateurs rivalisent d’imagination pour proposer des pièces originales et féminines qui attirent tous les regards.

Les modèles en métal doré ou argenté sont très populaires cette saison. On peut notamment trouver des boucles d’oreilles pendantes fines et élégantes, agrémentées de pampilles ou de perles colorées pour ajouter une touche de fantaisie à votre tenue.

Pour celles qui recherchent un style plus bohème, les boucles d’oreilles en macramé ou en cuir tressé seront idéales. Ces matières naturelles apportent une touche de simplicité et d’authenticité à votre look.

Les grandes marques ne sont pas en reste avec des boucles d’oreilles pendantes luxueuses ornées de diamants ou d’autres pierres précieuses. Ces pièces raffinées conviennent parfaitement aux occasions spéciales telles que les mariages ou les soirées habillées.

Quel que soit votre choix, n’hésitez pas à jouer sur l’accord entre vos accessoires : associez ces bijoux avec un bracelet assorti, par exemple, afin de sublimer davantage votre tenue.

Si vous désirez être tendance cet été, tout comme Miley Cyrus ou encore Emma Watson, optez sans hésiter pour une paire de boucles d’oreilles pendantes qui rehaussera certainement votre allure !

La tendance des bijoux en pierres naturelles

Les bijoux en pierres naturelles ont toujours eu une place de choix dans le monde de la bijouterie. Cette saison, ils reviennent en force avec des designs modernisés et originaux.

Les pierres fines telles que l’améthyste, le quartz rose ou encore la citrine sont très populaires pour les bagues et les colliers. Elles apportent une touche colorée à votre tenue tout en restant élégantes.

Pour celles qui préfèrent un style plus brut, les pierres semi-précieuses comme la labradorite ou l’agate sont parfaitement adaptées. Ces pierres aux couleurs profondément nuancées se marient bien avec des métaux texturés tels que le cuivre ou le bronze.

La tendance actuelle est aussi aux pierres précieuses non conventionnelles. Effectivement, on peut désormais trouver des bijoux ornés de diamants bruts, sans taille spécifique définie : cela permet d’obtenir un rendu original et unique !

Pour être au top de cette tendance, n’hésitez pas à mixer différentes pierres afin d’apporter plus de diversité à vos looks. Les créateurs proposent ainsi des pièces composées de plusieurs gemmes dont les formidables accords font ressortir toute leur beauté.

Sachez aussi qu’en portant des bijoux en pierre naturelle, vous serez certainement empli(e) d’une énergie particulière liée aux propriétés traditionnellement attribuées à chaque type de pierre (apaisement, protection, équilibre intérieur, etc.).

Les bijoux en pierres naturelles représentent une tendance forte et indémodable. N’attendez plus pour vous offrir une belle pièce qui ajoutera du pep’s à votre garde-robe !