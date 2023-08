La location de voitures : Les 5 conseils d’or pour économiser

Avez-vous besoins d’une voiture pour votre prochain voyage? La location de voiture va certainement vous donner plus de liberté et de flexibilité pour se déplacer là où vous voulez, quand vous voulez, ce qui va rendre votre voyage très amusant et inoubliable.

Mais, est-ce que la location de voiture va affecter votre budget de voyage? Pas vraiment! Notez que si vous voyagez en groupe, vous allez même économiser une belle somme d’argent! Ces conseils pratiques vont vous montrer comment obtenir une bonne affaire sur une voiture de location pour vos vacances.

1- La recherche en ligne :

Des sites Web tels qu’Orbitz et Expedia vous permettent de rechercher les meilleures offres de location de voitures disponibles par ville ou aéroport. Consultez également les sites officiels des compagnies de location de voitures pour comparer les prix et vérifier si elles proposent des réductions.

2- Les compagnies de location de voitures locales :

Ce n’est pas vraiment nécessaire de louer une voiture chez les grandes multinationales. Il est plus intelligent de chercher une compagnie locale qui peut vous offrir un bon service à des tarifs moins chers que les grandes compagnies. Consultez aussi les sites d’avis comme Tripadvisor pour savoir ce que les clients pensent d’une compagnie de location de voiture

3- Les agences hors de l’aéroport :

Avec des taux de location de voitures si élevés dans les aéroports, c’est une bonne idée de vérifier les agences de location de voitures qui se trouvent hors de l’aéroport.

Certaines compagnies de location de voitures ont des agences dans ou à proximité des grands hôtels de Paris, d’autres peuvent vous livrer et récupérer votre voiture à votre hôtel ou le parking roissy. N’oubliez pas de demander.

Il y a aussi des compagnies qui proposent la livraison à l’aéroport la récupération gratuite de votre voiture de location à l’aéroport de Paris.

4- La chasse aux bonnes affaires :

Vérifiez si la compagnie que vous avez choisie accepte les codes promotionnels, et faites une petite recherche sur Google avec le nom de cette compagnie et le mot “codes promotionnels” ou tout simplement “code promo” pour voir s’il y a un code actif. Vérifiez aussi s’il y a des réductions ou des tarifs spéciaux pour les week-ends.

5- Réservez tôt :

Dès que vous décidez sur vos plans de vacances, réservez votre voiture de location. Si vous attendez la dernière minute, vous serez obligés de payer des taux beaucoup plus élevés, en plus de ça, il sera très difficile de trouver le véhicule que vous voulez.

6- Vérifiez les options d’assurance supplémentaire :

Lorsque vous réservez une voiture de location, il faut vérifier attentivement les options d’assurance supplémentaires qui vous sont proposées. Certainement, le prix initial peut sembler attractif, mais il faut comprendre ce qui est inclus dans cette offre et si cela répond à vos besoins.

Certainement, l’assurance responsabilité civile sera incluse par défaut dans la plupart des contrats de location. Il faut être conscient que cette couverture peut être limitée et ne pas inclure tous les dommages potentiels causés lors d’un accident ou d’un incident.

Il existe souvent des options pour souscrire une assurance complémentaire afin de bénéficier d’une meilleure protection en cas de sinistre. Il peut s’agir notamment de l’assurance collision ou dommage au véhicule loué ainsi que l’assurance contre le vol du véhicule.

Avant de prendre une décision quant aux options d’assurance supplémentaires, prenez le temps de bien lire les termes et conditions du contrat. Assurez-vous aussi que votre propre assurance automobile personnelle ne couvre pas déjà certains éléments liés à la location.

N’hésitez pas à poser des questions au loueur sur les différentes garanties proposées. Demandez quelles sont les exclusions éventuelles et comment se passe le processus en cas de sinistre. Il est préférable d’avoir toutes ces informations avant même d’embarquer dans votre voiture pour éviter toute mauvaise surprise ultérieure.

7- Comparez les tarifs de location à long terme :

Si vous prévoyez de louer une voiture pendant une période prolongée, il peut être avantageux d’examiner attentivement les offres de location à long terme. Ces options sont souvent disponibles auprès des agences de location et peuvent vous permettre d’économiser considérablement sur le coût total.

Lorsque vous comparez les tarifs de location à long terme, il faut prendre en compte plusieurs facteurs clés. Vérifiez la durée minimale requise pour bénéficier du tarif spécial. Certains contrats exigent un engagement minimal allant jusqu’à plusieurs mois.

Examinez attentivement ce qui est inclus dans l’offre. Il peut s’agir non seulement du prix par jour ou par semaine, mais aussi des frais supplémentaires tels que l’assurance et les taxes. Assurez-vous aussi que le kilométrage autorisé est suffisant pour couvrir vos besoins.

N’hésitez pas non plus à contacter directement les agences pour négocier un meilleur tarif si nécessaire. Sachez bien expliquer vos besoins ainsi que votre intention ferme de louer sur une période prolongée afin d’avoir plus de poids lors des discussions commerciales.

Gardez toutefois en tête qu’une réservation tardive pourrait réduire drastiquement vos chances d’accéder à des tarifs avantageux. Effectivement, en réservant à l’avance, vous aurez plus de choix de véhicules disponibles et les agences seront plus susceptibles de proposer des offres promotionnelles attractives.

Lorsque vous envisagez une location de voiture à long terme, comparaison et planification sont les maîtres mots. Comparez attentivement les tarifs et conditions afin de trouver la meilleure offre qui répondra à vos besoins spécifiques. N’oubliez pas que réserver tôt peut être un moyen efficace d’économiser sur le coût total de la location.