Un voyage est l’un des plus grands plaisirs de la vie. Il séduit toutes les générations étant donné qu’il permet de changer de décor et d’air. Tout le monde est motivé par les voyages et les bénéfiques qui en découlent : bien-être, satisfaction, ressourcement, dépaysement. Autant de mots qui décrivent la motivation des grands passionnés de voyage. Nous allons faire le point sur l’organisation des voyages à l’étranger.

Imaginer le type de séjour qui lui correspond

Il existe plusieurs catégories de séjours et d’autres sont même conçus pour être à son image. Il est possible de créer un voyage sur-mesure en se rapprochant d’une agence de voyage spécialisée. En termes de Voyage, il existe différentes catégories :

Voyage d’aventure : Il consiste à organiser un séjour basé sur la pratique d’activités de sensation ou de plein air, comme le rafting, la randonnée, l’escalade ou le trek.

Voyage culturel : Un voyage culturel consiste en la découverte d’un pays, d’une ville et de sa culture.

Voyage en famille : Quand on parle de voyage en famille, il s’agit d’un séjour en groupe. Les familles organisent un séjour qui leur ressemble entre plages, découverte culinaire et activités de loisir.

Voyage organisé : Un voyage organisé est géré par une agence locale. Il organise votre séjour de A à Z et prend tout en charge : hébergement, activités, repas, transport, visites…

Les destinations immanquables

La liste est longue concernant les destinations populaires dans le monde. On ne citera que quelques destinations d’exception.

Les îles de Canaries

A ne pas manquer pour son soleil rayonnant en été et pour son paysage montagneux exceptionnel. Il faut visiter particulièrement le tenerife avec les plages volcaniques de La Palma.

La Tunisie

Une destination d’exception ! La Tunisie vous plonge immédiatement dans la culture arabe. Visitez spécialement Tunis et ses quartiers florissants. Visitez aussi les plages de l’île de Djerba et Sidi Bou Said.

Le Portugal

Le Portugal séduit pour sa culture riche et pour être une destination festive pour les jeunes. Découvrez ses villes emblématiques comme Lisbonne, Lagos et Sintra.

Le Costa Rica

Le Costa Rica est recouvert d’une forêt tropicale humide et il se situe entre l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes. Faites un tour au musée de l’Or précolombien pour plonger au cœur de son histoire.

Quelques recommandations pour voyager en toute sécurité

Quelle que soit la destination, il est important de voyager en toute sécurité en prenant certaines précautions sur les dispositifs sanitaires liés à la pandémie. Il est important d’emporter toujours avec soit un gel hydro alcoolique et de se laver la main régulièrement. Il est aussi impératif de se renseigner sur les mesures sanitaires mises en place par le pays d’accueil.

Bien estimer son budget voyage

Pour économiser et voyage à moindre coût, il faut réserver chez une compagnie de transport low cost. Il est aussi conseillé d’attendre les bons plans ou les promotions avant de partir. Les hébergements comme les mobil homes offrent des réductions pour un week-end ou pour un séjour de courte durée. Pour les repas et les activités, il faut éviter les dépenses superflues.

Derniers conseils avant de partir

Pour mieux faciliter ses voyages, il est conseillé de :

Préparer ses bagages à l’avance en faisant une liste de ses besoins.

Préparer tous les documents nécessaires pour voyager en toute sécurité.

Télécharger les applications utiles pour mieux voyager.

Expérience de voyage

« Un voyage à Pérou a été bénéfique pour notre famille. C’était un voyage équilibré et j’ai apprécié les visites autour de la civilisation Inca et les rencontres avec les habitants. Ce voyage à Pérou m’était dépaysant. »

« Après avoir passé 15 jours dans un pays naturel, comme le Costa Rica, je vous raconte un peu mon récit de voyage. En bref, j’ai vécu la meilleure expérience de voyage surtout lorsqu’on a exploré le parc naturel du Corcovado. Un grand merci pour l’agence de voyage qui nous a organisé ce voyage de A à Z. »