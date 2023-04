Quel SUV choisir pour le confort ?

De BMW à Lexus en passant par Mazda ou Renault et Peugeot, tout le monde va avec son VUS. Vous ne les connaissez probablement pas tous. Cependant, parmi les modèles les plus confidentiels, de belles surprises peuvent être trouvées. Voici un aperçu complet des VUS proposés sur le marché français.

Vous pouvez voter pour votre SUV préféré à la fin de cet article !

A lire également : Quelles sont les voitures citadines les plus fiables ?

BMW X5

Le VUS de luxe bénéficie d’un renouveau avec l’introduction de la nouvelle génération en 2013. Basée sur la série 5, la BMW X5Now dispose d’une suspension contrôlée et de moteurs avec une force ascendante révisée. Le X5 25d 4 cylindres diesel 2 litres est merveilleux et alterne de l’habituel 6 cylindres V8. Le BM n’est pas le plus habitable, mais il est possible de grimper jusqu’à 7 !

A lire également : Comment résilier chez Active assurance ?

Cadillac SRX

Un VUS 4RM qui consomme ! V6 3,6 litres, Transmission automatique, plus de 300 CV, essence… un vrai VUS à la sauce américaine. C’est la seule proposition de VUS de Cadillac et d’autant mieux.

Citroën DS5

La DS5 est basée sur la même base que la Peugeot 3008. Le confort, long le point noir de la DS5, a été révisé avec de nouveaux réglages de suspension. Avant la refonte prévue pour 2015, le diesel et le diesel hybride ont des arguments sérieux. La version Hybrid4 est la plus chère (42150€ de base), mais de loin la plus attrayante. La consommation de carburant n’est que de 3,9 litres par 100 km.

Ford Kuga

Le VUS compact de Ford est une interprétation « plus grande » de Focus. Le Kuga reprend ainsi la base et les moteurs de la berline Ford. Nous apprécions particulièrement les versions diesel qui peuvent transporter une boite robotisée à double embrayage.

Honda CR-V

La Honda CR-V est un pionnier pour le segment des VUS compacts. Lancée en 1997, la Honda CR-V, une éternité à l’échelle automobile, est de retour avec de sérieux atouts dans sa quatrième génération. Les moteurs DTEC de 1,6 L et 2,2 litres équipés de turbodiesel à injection directe sont excellents. La version 120 ch (1,6 L) est également appelée efficace, avec 4,5 litres par 100 km et émissions de CO2 à moins de 125 g par kilomètre.

Hyund

Le crossover compact conçu par une Hyundai a trouvé son public en France. Il a été discuté en 2013 après son premier lancement sur le marché en 2010 et dispose d’un panneau avant agréable avec des lumières LED et un panneau impressionnant. Le Hyundai ix35 est très spacieux et dispose d’excellentes installations. Il est très confortable à rouler avec une réelle flexibilité et est très populaire dans sa version CRDI de 2 litres 136 ch.

Infiniti

L’ Infiniti QX70 est un VUS de luxe qui tente de rivaliser avec les BMW X5 et X6 et d’autres Audi Q7. Est-il capable de le faire ? En termes d’esthétique, nous devons admettre qu’Infiniti produit de très beaux produits, mais en termes de VUS, nous nous attendons tout d’abord à l’habitabilité et à la praticité. L’Infiniti QX70 a un petit problème sur ces points. L’équipement à bord est très important, et l’essence V8 390 ch est un vrai plaisir… Mais un peu loin des préoccupations familiales !

Kia-Sportage

Lancé à l’automne 2010 puis redessiné au printemps 2014, le Kia Sportage SUV caressé, dont le succès est sans aucun doute réussi. Sa ligne très esthétique est agréable à regarder, et son comportement est un vrai plaisir. La Kia Sportage a de sérieux arguments contre ses concurrents directs, la Ford Kuga et d’autres Nissan Qashqai. Le La garantie de 7 ans de Kia explique l’enthousiasme. Le moteur à essence de 135 CV remplit parfaitement son rôle, et plusieurs versions diesel sont disponibles, dont un excellent 2 l 184 ch, qui est connecté à une traction intégrale 4 × 4.

Lexus

La Lexus RX, sortie en 2009, a eu droit à sa refonte en juin 2012. C’est un vrai VUS de route qui a du sens avec les versions hybrides 450h. Un véhicule hybride qui a à voir avec un malus ! En effet, la Lexus RX dispose de deux moteurs d’une capacité cumulée de 300 ch, combinant chaleur et électricité, mais avec un poids total de plus de 2 tonnes et de nombreux efforts d’isolation acoustique, nous devons compter sur des émissions de CO2 de l’ordre de 140 à 145 kilomètres.

Mitsubishi ASX

VUS compact ou multisegment, peu importe ce que vous appelez, le Mitsubishi ASX est la base de la Peugeot 4008 et de l’autre Citroën C4 Aircross. Cousin asiatique a l’avantage d’être relativement court et pénétré, avec sa longueur de 4,30 m, et a une excellente habitabilité avec un tronc de plus de 440 l. Côté moteur, le turbodiesel 2.2L 150 ch est jumelé à une boîte à quatre roues à six vitesses, qui offre un excellent confort de conduite

Juke Nissan

La Nissan Juke est séduisante avec sa petite boue et son aspect original. Il est assez élevé avec une grande garde au sol et a un modèle très spécial qui lui permet de s’exprimer à la fois dans la ville et dans les distributions de rue. L’espace à bord est un peu manquant, mais ce concurrent de la Peugeot et Renault Captur 2008 est avant tout une voiture préférée. Avec la version Nismo lancée en mars 2013, la Nissan Juke avec 200 ch et une boîte de vitesses 4 × 4 avec boîte CVT en option est encore plus de joueurs.

Nissan Murano

La Nissan Murano est assez rare dans nos pays ! Il est largement utilisé aux États-Unis et a bénéficié d’une mise à jour à l’été 2011, dont il a grandement bénéficié. C’est un grand SUV de plus de 2 t, que vous devez choisir à tout prix pour le diesel, afin de ne pas avoir à prendre le crédit pour faire le plein. En fait, la seule version essence disponible dans le catalogue est une version V6 3,5 l avec 255 ch, qui a une consommation mixte de 10,6 litres pour 100. Pour le diesel c’est mieux, le 2,5 l dCi 190 ch a une injection directe et montre 8 litres par 100 km, mais les émissions de CO2 de plus de 210 g par kilomètre.

Nissan Qashqai

Le Nissan Qashqai est un véhicule de SUV emblématique. Introduit fin 2006, il a connu une nouvelle génération encore plus de succès en 2014 ! Avec une longueur révisée plus longue de 5 cm, mais un Taille globale et poids réduit, la nouvelle Nissan Qashqai conserve les recettes qui ont fait le succès de première génération en ajoutant 20 litres supplémentaires à la capacité du coffre. Vous pouvez simplement regretter la disparition de la version 7 personnes appelée Nissan Qashqai 2, qui sera sur le marché de l’occasion.

Peugeot

Construit sur la base de la Peugeot 208, la Peugeot 2008 est un multisegment compact qui se trouve dans son élément à la fois urbain et extérieur des grandes villes. La nouvelle Peugeot 2008, à la fois raffinée et polyvalente, a été conçue par Peugeot pour profiter du plaisir de conduire tout en respectant l’environnement. À l’intérieur, l’intérieur convivial vous met devant un tableau de bord au design élégant et correctement équipé. Comme pour le 208, un écran tactile multimédia (SMEG) est situé au-dessus du volant. L’impeccable Finition de l’habitacle, les matériaux de qualité associés à un espace spacieux et ouvert à l’extérieur, notamment grâce au toit panoramique, font de la 2008 un véhicule capable de rivaliser avec Renault Captur et d’autres VUS (Nissan, Opel ou Chevrolet) du même durcissement. Le volume du tronc, la performance, ainsi que le style et la maniabilité du 2008 valent donc de bons points pour ses principaux concurrents.

Peugeot 3008

Le crossover compact de Peugeot continue d’évoluer. Lancée en avril 2009, la Peugeot 3008 a reçu sa version Hybrid4 en décembre 2011, avant de recevoir un petit rafraîchissement esthétique en décembre 2013. C’est la version parfaite de la Nissan Qashqai pour ceux qui veulent acheter un crossover français. Nous apprécions particulièrement l’affichage tête haute ou la caméra de recul, qui dans la nouvelle version, qui est disponible pour la Peugeot 3008 permet d’être une véritable fontaine croisée. La version hybride diesel haut de gamme, qui combine 2 litres HDi 163 ch avec un moteur électrique de 37 ch, est idéale pour la ville et vous permet de conduire jusqu’à 85 km/h uniquement avec de l’énergie électrique.

Peugeot 4008

Le VUS compact 4008 de Peugeot s’adapte à la Citroën C4 Aircross et à d’autres Mitsubishi ASX. Vous le reconnaîtrez facilement avec sa grille spéciale. Il se présente avec un look soigné et en même temps montre l’élégance et reste robuste et polyvalent. Avec son style épuré, la 4008 démontre une agilité et une maniabilité étonnante en milieu urbain. Cette performance hors bitume est également perceptible. Il combine donc parfaitement les caractéristiques d’un 4 × 4 avec celles d’un VUS compact. À l’intérieur, l’intérieur moderne utilise des matériaux de haute qualité et une touche de chrome. Côté confort, donc dans une limousine est le 4008 également bien équipé. Malgré la petite capacité du coffre, il y a de nombreux espaces de rangement et pour accompagner tout, une climatisation automatique, une boîte à gants refroidie ou un système hi-fi et un toit vitré panoramique (en option) plairont aux résidents.

Renault Kaptur

La Renault Captur est sortie en avril 2013 et vise à submerger le grand succès de la Nissan Juke. La marque de diamants a aussi le droit ou le même succès que son cousin japonais ! La plate-forme technique est donc commune. Avec une ligne séduisante, assez élevée, la Renault Captur est disponible en deux versions essence et deux versions diesel. Le TCe 90 Energy est alimenté à l’essence à 15 900€, tandis que le TCe 120 EDC commence à 19 900€. Pour le diesel, le 1,5 litre dCi 90 Energy semble être la bonne affaire à partir de 18 100€, avec une consommation de carburant de seulement 3,6 litres par 100 km et des émissions de CO2 inférieures à 130 g/km.

Toyota RAV4

Le nom de Toyota RAV4 ne doit pas être inconnu de vous ! Petit véhicule tout-terrain compact, petit VUS familial, le Toyota RAV4 est un concurrent de la Volkswagen Tiguan et de l’Audi Q5 ! Son succès est principalement dû à l’habitabilité très importante avec une très bonne surface de jambe, tandis que le tronc impressionne avec plus de 540 litres, accessibles via un hayon électriquement ouvert. Pour éviter le malus, contactez la version 2L turbodiesel avec 124 ch.

Audi Q3

Le Q3 est le « plus petit » de la famille des SUV Audi. Ce SUV allemand est maintenant accessible et attrayant pour moins de 30 000€, et une véritable alternative aux grands frères plus volumineux qui sont Q5 et Q7. Le Q3 facilite le stationnement et la conduite autour de la ville (ou mixte ville/rue). Sur le moteur et Il y a un choix de page d’équipement. Nous trouvons la qualité de fabrication qui est proche du cœur de la marque de bague. Nous choisissons personnellement le 2.0 TDI 140, qui est largement suffisant pour aimer circuler sans radar de contrebande. Si vous voulez plus de puissance, vous allez essayer le 2. TFSI 211 (un plaisir dans l’ambition Luxe Quattro S Tronic Finition avec boîte à 7 vitesses). La consommation sera alors supérieure à 9 litres/100 km en moyenne.

Audi Q5

Avant le véhicule, il est difficile de rester en marbre. Nous l’aimons ou le détestons, mais le SUV chez Audi nous fait ressentir inévitablement de l’émotion. Positionné sur le segment des VUS compacts pour ravir ceux qui se plaignent de la taille du Q7 (47 cm de plus), le véhicule enregistre la force de son plus ancien. La performance sur route est impeccable, la cible est au-delà de la cible, et la gamme de moteurs permet une large gamme, avec la certitude de conduire qui convient à votre utilisation. Que ce soit un e 2.0 ou 3.0 TDI, le plaisir de conduire est excellent, et le silence intérieur est apprécié pour la famille. La seule ombre sur la table : le prix ! Peut-on trouver beaucoup de 2 ? 0 TDI 170 sur le marché (notre recommandation) et 3.0 V6 TDI sur le marché (notre recommandation) et 3.0 V6 TDI, qui donnent un sourire, mais sont assez voraces. Le Q5 est séduisant, séduit encore de nombreux acheteurs… Moral, sa côte d’amour et sa côte argus sont très élevés.

Audi Q7

Le véhicule Q7 est le VUS de surmesure. Une voiture déraisonnable ? Pas toujours. Oui, les proportions des questions, nous approchons du camion ou de la très grande fourgonnette familiale. Si le Q5 peut parfois passer comme un grand combo relevé et n’est pas prétentieux avec le Q7, c’est différent. Nous ne passons pas inaperçus et parfois ne passent pas du tout… Bref, une « grande voiture » équipée du moteur 3.0 V6 TDI est très attrayant. Comptez au moins 30 000€ pour trouver un joli modèle d’occasion. Parfois gourmand et tend à réduire la gomme à une vitesse accélérée. Le Q7 est surprenant pour la légèreté sur la route. Oubliez les chemins, comme le modèle de manœuvre rend les manœuvres quelque peu complexes, sauf en étant un expert. Un VUS rare, exclusif et premium avec le plus petit bloc TFSI 3.0 V6 que nous aimons.

Porsche Cayenne

Ah, la Cayenne. Un vrai gâchis pour certains puristes, un développement nécessaire et parfaitement réalisé pour d’autres. Alors que Porsche était un fabricant de voitures de sport à production réduite, elle a permis à la marque allemande de devenir plus présente que jamais. Le poivre de Cayenne, mythique dans l’histoire de Porsche, qu’est-ce que le plaisir de la marque apprécie… en famille ! Avec un SUV DACIA à 7000€, la Porsche conserve Cayenne ne se compare pas. Le poivre de Cayenne est hors compétition, au sommet de la pyramide. Choisissez V6 pour économiser de l’argent (sic) et profitez d’un excellent confort de conduite. Pour des sensations plus extrêmes, V8 est la meilleure expression. Le 4,8 V8 500 TURBO TIPTRONIC S, vendu au prix de 100 000€, est un modèle fascinant et déroutant. Veuillez contacter une version 3.0 V6 ou 4.8 V8 pour trouver les 35 000€ utilisés. Éloignez-vous des voitures barbare réglées et modifiées. Le poivre de Cayenne a en effet été hâte d’attirer quelques fans de tuning, et pas pour le meilleur…

Porsche Macan

Après le poivre de Cayenne, Porsche devait devenir plus modeste. Comparé au Q7, le macan est positionné comme Q5. Kid, le Macan ne sacrifie pas l’équipement pléthorique en quoi que ce soit, et sur la performance toujours à la date. Néanmoins, le macan est au niveau de la « Bouche » beaucoup plus proche d’une Porsche sportive que la « grosse » Cayenne. Il n’y a pas beaucoup de choix dans la motorisation. Le V6 3.0 en essence ou diesel avec l’ajout d’un turbo… L’ajout augmente très rapidement pour cette 3ème boîte automatique essence V6 TURBO, plus de 80 000€ vendus dans le catalogue.

Dacia Duster

Le Dacia Duster est en carton. Son secret ? Offrez un bien meilleur équipement et qualité à un prix abordable. Suite au succès de Logan et Sandero, le Duster est arrivé en 2010 et a rapidement dépassé les millions d’exemplaires vendus. Environ 13 500€ à 14 000€ (neuf) il est possible de trouver un modèle bien équipé, comme la Dacia Duster 1.2 TCE 125 ch en finition ambition. Ouais, on est dans le brut. Ne comparez pas la console embarquée plus dénuée avec le luxe raffiné d’un Q7 ou Cayenne. Voici parfois obtenir un VUS pour moins de 8 000€ qui vous emmène d’un point A au point B et est encore meilleur. Depuis la nouvelle version, l’isolation acoustique est excellente, le confort à bord progresse et l’équipement est bien présent. Une voiture idéale pour entrer dans le monde des VUS sans avoir à saigner sur le plan financier.

Volkswagen Tiguan

Seul son nom évoque l’originalité. Tigre ou Iguane ? C’est en fait un mélange des deux. La Volkswagen Tiguan est une combinaison intelligente de puissance, d’agilité, de force et de robustesse et un VUS pratique et polyvalent. Avec un moteur TSI avec turbocompresseur de 2,0 litres, vous pouvez profiter de ses 200 ch. Peut remorquer plus de 998 kg de cargaison, il vous permet également de transporter vos effets personnels et vos bagages dans le coffre spacieux ou sur le toit équipé de lires solides. À bord, la prise en main se fait assez rapidement et le confort est atteint avec être assis à l’aise et assez d’espace pour les jambes en arrière-plan au point de rencontre. Avec un système d’infodivertissement à écran tactile et une caméra de recul (bien qu’elle réagit un peu lentement), un toit ouvrant panoramique en option, la Volkswagen Tiguan jouit toujours d’une expérience agréable.

Chevrolet Kaptiva

Captiva a beaucoup de succès en France. Après Genève, où Chevrolet a introduit la version redessinée de ce VUS 7 places, il a continué à captiver le public. Bien que les changements qui y ont été apportés n’aient pas été si perceptibles, ils sont encore perceptibles. Les nouvelles lumières LED brillent rien d’autre qu’esthétiquement, et les roues de 18 pouces de Captiva ont fait une bonne impression, tout comme le nouveau bouclier ou les petits détails tels que les pointes d’échappement chromées. À l’intérieur, la touche de modernité est très perceptible. Démarrage sans clé, climatisation bi-zone, surveillance de la pression des pneus, sièges chauffants et même une mâchoire sont maintenant disponibles et le tout à des prix très captivants.

Opel Antara

Pour Opel, le SUV est appelé Antara en toutes circonstances. Également redessinée pour atteindre le même niveau que la captiva, elle est maintenant plus élégante et raffinée. Du côté des performances, le moteur puissant devrait pouvoir répondre à toutes les exigences du conducteur. Pendant ce temps, les passagers bénéficieront d’un confort intérieur agréable combiné à un équipement de haute qualité. Avec son style chic et en même temps très urbain Antara est également robuste et capable de s’éloigner des routes asphaltées. Traction intégrale intelligente, commande de relégation levage (DCS), systèmes d’assistance à la conduite, système de démarrage/arrêt… sont quelques-uns des petits détails qui vous feront apprécier ce VUS qui répondra à tous vos besoins, quelle que soit la situation.

Volvo XC60

Le 2008 au Le Salon de Genève a dévoilé le VUS de luxe Volvo en compétition directe avec la BMW X3, Audi Q5 et Mercedes GLK. Placé dans le grand domaine, ce VUS utilise la meilleure technologie pour rester à jour et se démarquer de la concurrence. Basé sur la plateforme EUCD, le XC60 vous surprendra avec son système de sécurité « City Safety », qui lui permet d’éviter les collisions à basse vitesse. Le XC60 met l’accent sur la sécurité de ses occupants à tout prix et est équipé (de série ou en option) d’une variété de systèmes de sécurité, comme un radar de contrôle de distance ou le système d’avertissement de transition involontaire de chemise. Les clients ont également droit au système de détection de l’angle mort, au contrôle de lancement, au GPS et à la caméra de recul. Sous le capot, le nouveau 4 cylindres Drive-E, qui peut être combiné avec la nouvelle boîte automatique à 8 rapports Geartronic, s’avère être la meilleure performance.

Mercedes GLK

La Mercedes GLK a été introduite fin 2008 et, contrairement à ses concurrents, a eu une carrière plutôt discrète : la BMW X3 ou l’Audi Q5. Basé sur une plate-forme de classe C améliorée, il a subi une refonte en 2012. Opération réalisée pour relancer la vente du SUV (un peu trop carré) de marque en étoile. Avec de nouvelles optiques LED et bouton chromé sur le devant, il prend également le bouclier et une calandre un peu plus arrondi. Rien ne manque à l’intérieur (équipement de divertissement high-tech, support iPad pour les passagers arrière, connexion Internet, alarme de passage, etc…) Avec une finition soignée, des matériaux et des équipements de haute qualité (malheureusement, toujours si mal disposés), l’intérieur du GLK est encore assez convivial. Disponible en version 4 × 2 ou 4 × 4 avec traction intégrale 4MATIC, il est également équipé de la boîte manuelle à 6 rapports ainsi que la boîte automatique à 7 rapports, qui est reliée à un moteur complet et efficace.

Fiat Freemont

Si le confort rime avec de l’espace pour vous, Le Fiat Freemont saura vous séduire. Il surfe entre la catégorie minifourgonnette et crossover. Aussi disponible version 4 × 4, il devrait être en mesure de répondre à toutes vos exigences avec polyvalence, quelle que soit la situation. Niveau de prix, il sait comment convaincre par rapport à ses concurrents. La modularité exemplaire est le fait que la banquette de la deuxième rangée peut être poussée vers le bas ou rabattue pour faciliter l’accès à la troisième rangée à deux places. Le siège d’appoint intégré dans la deuxième rangée est très pratique pour les familles avec de jeunes enfants. Il n’y a pas de pénurie d’espace de stockage et son coffre spacieux apparaîtra à la hauteur (1461 litres en raison du pliage de la seconde et troisième rangée).

Mazda CX-5

Le VUS Compact Mazda a été développé selon le nouveau principe esthétique de la marque : le KODO (Soul of Movement). En particulier, nous apprécierons son look dynamique et son intérieur très accueillant. Avec sa longueur de 4 m55 et son volume de charge compris entre 503 et 1620 litres, c’est l’un de ceux qui sont appelés « grands » VUS Compacts ». La décoration intérieure est maintenant assez réussie, bien qu’il y ait un manque d’originalité. La qualité des matériaux est standard, et le système « Karakuri », qui fournit des conseils et des mécanismes innovants, oubliera rapidement le manque de fantaisie. En fait, avec le CX-5, la housse de bagages est fixée au hayon, la banquette arrière peut être repliée en appuyant simplement sur les boutons dans le coffre.

Range Rover Velar

Visuellement, le velar diffère pas beaucoup de la précédente Range Rover. Cependant, il sera en mesure de séduire avec de nombreux atouts, y compris son excellente maniabilité. Que ce soit sur le bitume ou sur les sentiers battus, ce VUS est en effet impeccable. Au fait, à l’intérieur il y aura du confort au rendez-vous. Motorisation, le Velar répondra également à tous les besoins. Disponible dans une version avec 247 ch, son moteur quatre cylindres turbolast 2.0 L vous permettra de ressentir de belles sensations. Et si ce n’est pas suffisant pour vous, vous pouvez toujours choisir la 2ème version. Dans ce dernier, vous pouvez profiter d’un moteur, dont la puissance peut atteindre 380 ch.

Land Rover Discovery Sport

Le Land-Rover Discovery Sport est disponible à partir de 39 000€ et est un SUV « britannique » comme nous l’aimons. Comme son nom l’indique, c’est un VUS sportif. Cependant, la marque britannique n’a pas oublié de veiller à ce que cette est aussi polyvalent que ceux de la compétition. Discovery Sport surprendra par ses très bonnes performances, que ce soit en ville ou en montagne. Véritable SUV de luxe, il sera en mesure d’offrir toutes les qualités que vous pouvez attendre d’un 4 × 4 en anglais.

Siège Ateca

Il est censé être l’un des meilleurs VUS du moment. Et pour une bonne raison, le Seat Ateca a beaucoup à plaire. Il est particulièrement apprécié pour son design et sa taille compacte. Ce SUV plaît également en raison de son très bon comportement sur la route. A l’intérieur, celui-ci nous satisfera tout aussi bien. Spacieux et très clair, l’habitable offre un confort extrêmement remarquable. Un autre avantage qui jouera pour ce modèle : la capacité de son tronc. Cela fournit en fait 500 litres. Cela correspond toujours à un très bon volume de charge. Niveau d’équipement : rien de quoi se plaindre. L’Ateca a tout ce dont vous avez besoin besoins. Pratique, confortable, efficace, mais aussi en réseau, ce SUV est assez parfait pour rivaliser avec la concurrence.

Mini compatriote

Le compatriote peut être comme un mini, mais soyez prudent, ne comptez pas sur l’apparence. Ici, nous avons beaucoup à voir avec un VUS compact. Ce modèle a tout ce dont vous avez besoin pour s’aventurer sur les sentiers bien foulés. La marque britannique l’a conçue pour être polyvalente. Il sera parfaitement confortable dans la ville que sur les petites routes de campagne. A l’intérieur, le confort fait évidemment partie du jeu. Le Countryman, malgré sa petite taille, offre une cabine spacieuse et le fait que ce n’est pas un VUS 7 places. Quant à l’équipement, il n’aura rien à envier aux autres non plus.

Acura RDX

Cette année, l’Acura RDX pourrait vous surprendre. Pour son grand retour, ce SUV, introduit en 2006, sera utilisé dans présenté dans une version obsolète. Le programme comprend : un puissant V6 3,5 litres. Avec ce moteur, vous pouvez profiter d’une puissance de 279 ch et avoir également une capacité de train exceptionnelle.

Opel Grandland X

Assez impressionnant et après avoir hérité du châssis de la Peugeot 3008, le Grandland X est moins cher que ce dernier. Il a sûrement une présentation plus discrète, mais il est toujours élégant, confortable et dynamique. Finition de niveau, ce dernier est tout à fait acceptable. Et quand il s’agit de performances, la Grandland X devra nous satisfaire beaucoup, surtout avec son tout nouveau diesel de 177 ch.

Skoda Karoq

Ce VUS, qui peut accueillir jusqu’à 7 passagers, présente de nombreux atouts. Parmi eux : la suspension la plus confortable ou une excellente habitabilité… C’est aussi un SUV puissant et assez robuste. Avec le même châssis que le Seat Ateca, il est docile et agréable à rouler. Une autre de ses forces est par ailleurs le simple chargement. Pour une bonne raison, la Skoda Karoq a une hauteur de coffre élevée. De plus, ses sièges arrière sont extensibles. Regarde niveau, c’est plutôt sympa. Du côté de l’équipement, c’est aussi assez généreux.

Renault Kadjar

Pour ceux qui cherchent avant tout la consolation, le Kadjar est l’un des meilleurs. Ce véhicule tout-terrain français, en effet, offre un intérieur agréable et une très bonne exécution. C’est aussi très intéressant quand il s’agit de modularité. En outre, grâce à plusieurs réglages, il peut assurer un bon entretien, quelles que soient les circonstances. Cependant, le niveau de performance, le plus exigeant, peut être déçu. Oui, le niveau mécanique du Kadjar reste plutôt timide.

S’ il manque un VUS dans cette liste, faites-le nous savoir !

Et vous, à partir de cette liste de VUS, quel modèle choisirez-vous ou haben Sie bereits und warum ?

Welchen SUV magst du ?

BMW X5

Cadillac SRX

Citroën DS5

Ford Kuga

Honda CR-V

Hyundai ix35

Infiniti QX70

Kia-Sportage

Lexus RX

Mitsubishi ASX

Juke Nissan

Nissan Murano

Nissan Qashqai

Peugeot 3008

Renault Kaptur

Toyota RAV4

Audi Q3

Audi Q5

Audi Q7

Porsche Cayenne

Porsche Macan

Dacia Duster

Volkswagen Tiguan

Peugeot

Peugeot 4008

Mercedes GLK

Volvo XC60

Opel Antara

Chevrolet Kaptiva

Fiat Freemont

Mazda CX-5

Voir les résultats

Chargement…