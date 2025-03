5 conseils pour prolonger la durée de vie de votre voiture

Si posséder une voiture permet de pouvoir se déplacer plus librement au quotidien, il n’en reste pas moins que cela engendre des frais financiers importants. Que ce soit au moment de l’achat ou lors de réparations, les coûts peuvent rapidement impacter le budget d’un foyer. Toutefois, il est possible de limiter les dépenses en procédant à un entretien régulier de son véhicule et ainsi éviter tout risque de panne. Voici 5 conseils à suivre pour prolonger la durée de vie de votre voiture et la garder en bon état le plus longtemps possible.

Faire la révision de son véhicule

Une des étapes les plus importantes pour entretenir votre voiture est de veiller à effectuer les révisions préconisées initialement par le constructeur. En effet, une révision complète permet de vérifier le bon état et le bon fonctionnement de nombreux éléments, tels que le moteur, les freins, les pneus ou encore les systèmes de suspension. En plus de prévenir toute panne ou casse, ces vérifications permettent également d’anticiper des dysfonctionnements graves, pouvant altérer la sécurité du conducteur, des passagers et des autres usagers de la route.

Durant la révision de votre véhicule, le professionnel réalise plusieurs contrôles, à commencer par la vidange voiture. Cette opération consiste à changer l’huile moteur afin de garantir le bon fonctionnement de ce dernier. En plus de la vidange, les filtres à air et à carburant, ainsi que les bougies d’allumage, doivent être contrôlés et remplacés si nécessaire.

En suivant scrupuleusement les recommandations du fabricant, vous vous assurez de garder un véhicule en parfait état de fonctionnement et réduisez les risques de panne.

Vérifier régulièrement le niveau des liquides

Autre conseil pour prolonger la durée de vie de votre voiture : vérifier régulièrement le niveau des liquides. Plus précisément, il s’agit de contrôler que l’huile moteur, le liquide de refroidissement, le liquide de frein ou de la direction assistée soient présents en quantité suffisante pour assurer le bon fonctionnement du véhicule.

En effet, un manque de liquide (surtout d’huile moteur ou de liquide de refroidissement !) peut entraîner une surchauffe du moteur, des problèmes de freinage ou une usure prématurée de certaines pièces mécaniques.

Ainsi, avant de prendre la route, pensez à vérifier régulièrement ces différents points. Cela est d’autant plus important si vous vous apprêtez à faire un long trajet.

Maintenir la bonne pression des pneus

En contact direct avec la route, les pneus doivent faire l’objet d’un contrôle minutieux de votre part. Plus particulièrement, veillez à ce que ces derniers soient gonflés en respectant la pression indiquée.

Des pneus sous-gonflés augmentent la consommation de carburant, abîment plus rapidement les gommes et adhèrent moins bien à la route. Au contraire, des pneus surgonflés peuvent entraîner une usure irrégulière. De ce fait, vous devrez changer plus fréquemment les quatre pneus de votre voiture. Un coût non négligeable pour pouvoir rouler en toute sécurité et éviter les sorties de route ou encore les crevaisons.

Protéger votre voiture des intempéries

Pluie, grêle, neige… Une exposition prolongée de votre voiture aux intempéries peut provoquer une détérioration prématurée de la carrosserie, mais également des pièces. En effet, le soleil ou encore le gel peuvent altérer la peinture et entraîner la formation de rouille. Le froid, quant à lui, peut endommager la batterie.

Pour préserver votre véhicule, il est conseillé de le garer à l’intérieur, dans un garage, ou d’utiliser une couverture de protection si vous ne disposez que d’un espace extérieur.