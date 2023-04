Quelles sont les voitures citadines les plus fiables ?

Tout d’abord, toutes ces données doivent être enregistrées avec une pince à épiler, l’étude des rapports de consommation a été réalisée sur un échantillon extrêmement large au niveau mondial. Cependant, la fiabilité d’une voiture dépend fortement de son utilisation et de son entretien de la part de son propriétaire.

Ce qui est évident est le développement de certains modèles par rapport à l’année précédente, ce changement s’explique par la solution du problème de fiabilité des grandes marques dans leur modèle. En effet, le groupe FCA (Fiat Chrysler Automobiles) s’améliore considérablement, ainsi que les constructeurs européens tels que Volkswagen, Audi et BMW. Ford augmente son score, mais son rival sur la série premium de Lincoln a chuté à son score.

A découvrir également : À combien sont les chevaux fiscaux ?

Les grands perdants sont Acura (Honda), Mazda et Cadillac. Si un ou deux modèles avec une gamme limitée aux États-Unis reçoivent une note faible, c’est l’ensemble de la marque qui est affectée. General Motors tombe également dans sa note.

Évaluation des voitures les plus fiables

Le score de fiabilité est fixé sur une échelle de 0 à 100 points. Toutefois, le chiffre global a diminué sensiblement par rapport à l’année précédente. L’offre de marques pour les modèles du marché se terminera à la hâte de lancer ce qui suit sur le marché dès que possible ?

Lire également : Comment choisir le bon casque de moto ?

Mise à jour : Le classement de fiabilité de la voiture de l’année 2020 est maintenant disponible

CLASSEMENT 2019 CHANGEMENT MarCe2016 MODÉRÉE ANALYSES 1 ↑ 1 Toyota 14. 2. 1 1 Lexus 8. 3. ↑ 2ème Kia 7. 4e. — Audi 7. 5. ↑ 4 BMW 6e. 6e. ↑ 5 Subaru 6e. 7. ↑ 1 Infiniti 4e. 8e. 1 : 5 Buick 4e. 9 ↑ 1 Honda 6e. 10 1 : 3 Hyundai 5. 11 ↑ 2 Nissan 8e. 12 1 1 : 6 Mazda-Sprache 6e. 13. ↑ 3 Porsche 3ème. 14. ↑ 3ème Mercedes-Benz 6e. 15. ↑ 3 Ford 12 16 ↑ 6 Volkswagen 8e. 17 ↑ 10 Chrysler 2. 18 1 : 3 Chevrolet 15. 19 1 : 7 Acura 4e. 20 ↑ 3 Jeeps 4e. 21 ↑ 4 Tesla 2. 22e. 1 : 2 Lincoln 3ème. 23e. 1 : 4 Volvo 3ème. 24. ↑ 2 Ausweichen 5. 25e. ↑ 4 Bélier 3. 26. 1 : 2 GMC 7. 27. 1 1 : 6 Cadillacs 5.

Pour pouvoir faire partie du classement, des données suffisantes sur au moins 2 modèles d’une marque doivent être disponibles pour l’enquête. Par conséquent, Alfa Romeo, Fiat, Genesis, Jaguar, Land Rover, Maserati, Mini, Mitsubishi ou Smart ne sont pas inclus dans la liste.

Quelles sont les 10 voitures les plus fiables ?

L’ une des principales raisons pour lesquelles les gens achètent une nouvelle voiture est la promesse qu’il n’y aura pas de problèmes techniques, que leur voiture causera des difficultés le plus tard possible et qu’elle restera proche d’eux aussi longtemps que possible.

Selon une importante étude américaine appelée « Consumer Reports », les voitures les plus sûres sont celles qui vont souvent chez le concessionnaire au cours du mois. Cela a été un travail rigoureux d’experts, plus de 17 critères ont été analysés, tels que la transmission, le grincement des freins, le système de traction… Chaque question a été évaluée et a reçu un point. fiabilité pour tous les véhicules sélectionnés.

Ils associent ensuite le score aux données recueillies en interne et aux résultats des enquêtes de satisfaction menées par des propriétaires et des organisations indépendants. Voici les 10 meilleurs modèles de voitures, du meilleur au pire.

Kia Niro

Kia Niro combine économie de carburant et polyvalence d’utilisation. Cet hybride utilise un moteur quatre cylindres de 1,6 litre, qui, avec un support électrique, fournit 141 ch. Associée à une transmission à six vitesses à double embrayage, ce n’est pas une voiture qui se distingue par son agilité, mais elle est plus réactive que ses concurrents.

Subaru BRZ/Toyota 86

Décider pour la voiture de sport à l’ancienne pour la Subaru BRZ ou la Toyota GT86. Le voyage peut être épuisant en raison du bruit et des suspensions… mais sera sans aucun doute inoubliable si vous prenez le volant. Les courbes et la direction très flexible vous accompagnent dans tous vos voyages.

Lexus

Sans nécessairement offrir une conduite amusante ou esthétique dans les dernières versions de la marque, cette Lexus dispose d’un bon espace de rangement et d’un mécanisme hybride qui ajuste la consommation de carburant. À l’intérieur, certains détails peuvent remettre en question le prix et la surface de l’écran est quelque peu obsolète.

Lexus

La GS offre un bon équilibre entre conduite, confort et puissance. Avec la possibilité d’utiliser un moteur hybride, moins gourmand en carburant, équipé d’un V8 atmosphérique de 467 ch. Niveau technologique, le contrôle du système de divertissement n’est en aucun cas le plus facile…

Audi Q3

« En général, il parvient à offrir une expérience de conduite haut de gamme similaire à Q5, mais dans un modèle plus court de 63 centimètres. » Rapports des consommateurs. Les plaintes sont limitées à seulement quelques points minimes, en particulier les commandes arrière sont assez compliquées au début, mais ont un sens après avoir appris à connaître les véhicules Audi.

Toyota RAV4

La Toyota RAV4 2016 se caractérise par sa version hybride parmi les VUS. Large, calme et avec quelques finitions et plus que l’équipement correct, il n’est pas étonnant qu’il se vend bien aux États-Unis et en Europe. En outre, les clients sont satisfaits (c’est pourquoi il est sur cette liste).

Lexus

Le système hybride est une garantie de fiabilité… mais malgré son esthétique, la Lexus IS n’est pas une berline sportive… et n’est pas aussi luxueuse que vous l’attendez. Malgré la Le fait que ses finitions sont au-dessus de la moyenne. Le pilote système du tableau de bord ne fonctionne pas nécessairement très bien.

Toyota Prius

La Toyota Prius se caractérise par sa faible consommation de carburant… bien que les deux moteurs devront forcer facilement lorsque la voiture est complètement chargée et que la conduite n’est pas assez confortable. Les acheteurs se plaignent généralement du solde non régulier du véhicule.

Toyota Prius

C’ est l’équivalent de la Toyota Auris sur notre marché. C’est un modèle compact fiable et peu gourmand qui est parfait pour les routes urbaines. Problèmes ? Très peu, sauf pour le « moteur bruyant et accélération lente ». En outre, les consommateurs n’aiment pas un changement brusque.

Infiniti

Le poids du véhicule et la transmission automatique à sept rapports sont un bon point. Les suspensions absorbent assez bien les chocs. Mais d’être Le confort est tempéré par le bruit du moteur lorsque le véhicule atteint une vitesse élevée. Le son est un peu entendu dans l’habitacle.

Quelles sont les 10 voitures les moins fiables ?

L’ enquête annuelle sur les consommateurs décrit également les modèles les plus risqués. Selon eux, certains propriétaires apporteront leur nouvelle voiture au concessionnaire plus souvent que d’autres acheteurs de voitures. Voici notre liste des 10 voitures les moins fiables dans notre enquête par ordre de classement.

Chevrolet Camaro

En plus des petits sièges arrière et des problèmes de visibilité, les inconvénients sont sur la climatisation et la transmission. En outre, l’étude met l’accent sur l’agilité de la conduite flexible grâce aux suspensions magnétiques, malheureusement optionnelles. Après tout, le système de divertissement et l’écran tactile sont faciles à utiliser.

Mercedes-Benz GLC

Faites attention à ce que vous voulez sur les publications de la marque. La voiture a des problèmes avec le freinage, la direction et la suspension, ainsi qu’un système technologique complexe. C’est l’un des VUS de milieu de gamme de référence avec une très bonne transmission automatique et un comportement exemplaire dans les magasins de luxe.

Jaguar F-Pace

Premier VUS Jaguar, le F-Pace est basé sur un système d’entraînement arrière partagé avec XF et XE. Cependant, le transfert automatique n’est pas le seul problème suivi par les propriétaires. En fait, ils parlent aussi de bruit et de fuite. Sans oublier le système numérique, qui utilise un écran tactile lent et fragile ou un climatiseur qui n’est pas toujours à la hauteur.

GMC Acadie

Le GMC Acadia est un VUS avec 3 rangées de sièges. Il est très agréable à rouler et calme, surtout dans sa finition denali… mais suscite toujours des préoccupations telles que l’électronique, l’équipement électrique ou le réseau de transmission.

Fiat 500

Les propriétaires de la Fiat 500 indiquent des erreurs dans le système de freinage et l’électronique, ainsi que le bruit à l’intérieur. En outre, les testeurs des rapports des consommateurs critiquent à quel point le volant est compliqué et que l’accès aux rangées arrière est difficile, sans parler de la capacité limitée du coffre. Ils ont aimé le 500C et son équivalent à l’Abarth 595

Ford Foc

Au volant, le véhicule semble solide et exigeant. De plus, la Ford Focus est disponible aux États-Unis comme berline et bicorps. Cependant, les utilisateurs parlent de transmission irrégulière à basse vitesse.

Ford Fiesta

Oui, la Ford Fiesta est bien vendue aux États-Unis. Malgré son agilité qu’il est très amusant de faire une finition intéressante, il y a des incidents avec la boîte de vitesses et la climatisation. Sync 3 a a remplacé le système de divertissement par MyFord Touch… et depuis, nous n’avons pas entendu beaucoup de plaintes à ce sujet.

Volvo XC90

Nous avons aimé la Volvo XC90 2015 pour son confort lors de longs trajets. Cette année, l’étude met en lumière ce point et son intérieur luxueux avec des sièges de haute qualité. Mais (il y a inévitablement un mais), les utilisateurs détectent des problèmes dans l’équipement électrique. Les fonctions audio, téléphone et navigation sont contrôlées par un système d’information et de divertissement peu intuitif qui contrecarre l’expérience de conduite.

Cadillac Escalade

Ce VUS premium, d’une taille qui n’est pas normalement observée en Europe, n’a pas la dynamique de son concurrent. Malgré sa taille, la deuxième série, selon les rapports des consommateurs, n’est pas très confortable. Même équipé d’un puissant V8, les propriétaires signalent des échecs dans le transfert, des problèmes trop confus avec le Système d’information et climatisation.

Tesla Modèle X

Tesla Model X est très impressionnant. Avec jusqu’à sept sièges, un moteur électrique très puissant et très silencieux. Cependant, l’enquête montre que les acheteurs se plaignent que l’ouverture des portes arrière prend trop de temps, ajoutant qu’il y a des défauts dans la peinture et le corps. Après tout, parfois la climatisation échoue.

Mentions spéciales pour certains modèles européens

Les données montrent que plusieurs propriétaires de voitures signalent moins d’incidents que l’année précédente. La plupart de ces véhicules proviennent du marché européen, ce qui est très encourageant pour nous, comme l’Audi A3, Mercedes S-Class ou la Volkswagen Passat et Volkswagen Golf Alltrack.

Modèles qui perdent encore des points

Voici les modèles qui atteignent un score trop bas, que même l’étude ne recommande pas à Acahat. Vous êtes prévenu ! Nous trouvons le Hyundai Tucson, la Mazda MX-5, la Mercedes GLC ou la Porsche Cayenne.

Acura MDX, Cadillac CT6, Cadillac XTS, Chevrolet Camaro, Chevrolet Cruze, Chevrolet Cruze, Chevrolet Equinox, Chrysler 300, Mazda CX-9 ou Nissan Maxima.

Les voitures d’occasion sont également très délicieuses

Nous avons pu donner le top 10 des voitures les plus fiables, mais le nouveau marché n’est pas toujours attaqué par les consommateurs. En fait, vous pouvez également acheter un véhicule d’occasion. Il sera en mesure de vous apporter la plus grande satisfaction, puisque vous ne serez pas obligé de payer des montants astronomiquement. Près de 15 000 annonces sont disponibles sur le site Annonces-Automobile.com.

Bien sûr, les véhicules énumérés peuvent être facilement identifiés sur le marché de l’occasion, mais il sera nécessaire de prêter attention au rapport qualité/prix.

Les véhicules proposés sur le site proviennent du marché haut de gamme, donc en quelques clics vous pouvez être en mesure de trouver le bonheur.

La base de recherche est inversée et vous avez un comparateur très agréable pour choisir la meilleure voiture.

Vous entrez ensuite la marque, le modèle, le carburant et le prix souhaités.

Une liste apparaît et vous pouvez la voir grâce à des critères spécifiques tels que la couleur, le moteur… Il est alors très facile de trouver une voiture d’occasion, dont le prix n’est pas exorbitant. Pour moins de 50 000 euros, vous disposez donc d’un véhicule avec un rapport qualité/prix exceptionnel.

astronomique. Près de 15 000 annonces sont disponibles sur le site Annonces-Automobile.com.

Bien sûr, les véhicules énumérés peuvent être facilement identifiés sur le marché de l’occasion, mais il sera nécessaire de prêter attention au rapport qualité/prix.

Les véhicules proposés sur le site proviennent du marché haut de gamme, de sorte que vous pouvez obtenir votre chance en quelques clics peut trouver.

La base de recherche est inversée et vous avez un comparateur très agréable pour choisir la meilleure voiture.

Vous entrez ensuite la marque, le modèle, le carburant et le prix souhaités.

Une liste apparaît et vous pouvez la voir grâce à des critères spécifiques tels que la couleur, le moteur… Il est alors très facile de trouver une voiture d’occasion, dont le prix n’est pas exorbitant. Pour moins de 50 000€, vous disposez donc d’un véhicule performant