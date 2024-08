Changement de fenêtres : quelles sont les tendances du moment ?

Lorsqu’on réalise des travaux sur un bâtiment ancien, le changement des fenêtres est une étape incontournable. Remplacer des fenêtres a des objectifs esthétiques avant tout, mais pas que. Changer les ouvertures permet aussi d’améliorer l’isolation et, donc, le confort de la maison. Dans ce grand projet, nous allons également apporter notre pierre à l’édifice. Découvrez au cours de cet article les dernières tendances en matière de fenêtres si vous prévoyez de les remplacer !

Fenêtres en aluminium

Les fenêtres en aluminium sont très prisées. C’est un bon matériau pour choisir de nouvelles ouvertures. L’aluminium est robuste et léger. Il permet de créer des cadres fins. On maximise ainsi la pénétration de lumière naturelle. Leur design épuré séduit aussi dans ce matériau. Elles s’intègrent parfaitement aux architectures contemporaines.

Ce type de fenêtres demande peu d’entretien. Un simple nettoyage régulier suffit puisque l’aluminium résiste parfaitement à la rouille et aux intempéries. C’est un choix durable et économique sur le long terme. Les fenêtres en aluminium offrent également une excellente isolation. On améliore ainsi l’efficacité énergétique. Moins de déperditions de chaleur, donc des économies sur les factures.

Fenêtres en bois

Le bois reste un choix classique pour un projet de rénovation. C’est un matériau noble et peu cher. Il apporte du cachet aux habitations. Les fenêtres en bois ont un aspect chaleureux. Elles sont idéales pour les maisons traditionnelles ou rénovées. Le bois est d’ailleurs une ressource renouvelable. En choisissant du bois certifié, on fait un geste pour la planète.

Le bois est un excellent isolant. On le sait depuis toujours. Il assure une bonne isolation thermique et phonique. Par contre, il nécessite une certaine minutie dans l’entretien. Certaines essences de bois ne sont pas faites pour résister naturellement aux intempéries.

Fenêtres mixtes

On a aussi les fenêtres mixtes qui combinent bois et aluminium. Elles offrent le meilleur des deux mondes. L’intérieur en bois apporte chaleur et esthétique. L’extérieur en aluminium assure robustesse et durabilité. Rappelons que l’aluminium résiste parfaitement aux conditions extérieures.

Ces fenêtres sont très polyvalentes. Elles conviennent à tous les styles de maison et le choix des couleurs est large. L’association bois-aluminium optimise l’isolation. Ces fenêtres offrent une performance énergétique exceptionnelle. Elles réduisent les coûts de chauffage et de climatisation.

Fenêtres à triple vitrage

On a ensuite le triple vitrage qui est au top de la tendance en ce moment. Il offre une isolation thermique largement supérieure au vitrage classique. On a après tout trois couches de verre avec gaz isolant. Il y a de quoi éliminer toutes les déperditions de chaleur.

Le triple vitrage est aussi excellent pour l’isolation phonique. Il bloque les bruits extérieurs et garde l’intimité intérieure. C’est l’idéal pour les habitations en zones bruyantes. Ces fenêtres sont plutôt chères à l’achat. Mais elles permettent de réaliser des économies d’énergie. À long terme, c’est un investissement rentable. Elles augmentent aussi la valeur du bien immobilier.

Fenêtres intelligentes

Terminons avec les fenêtres intelligentes, une nouveauté à envisager. Elles intègrent des technologies avancées. On peut notamment les contrôler à distance via une application mobile. C’est à la fois pratique et esthétique.

Ces fenêtres peuvent aussi ajuster la luminosité qui pénètre à l’intérieur. Certaines changent même de teinte pour réduire l’éblouissement. C’est un grand plus pour le confort intérieur. Notons aussi que ce sont des options de sécurité très intéressantes.