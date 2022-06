Comment arrêter une douche qui goutte ?

Une douche qui goutte n’est pas un fait anodin. De plus, ce problème n’arrive pas tout seul. Il y a forcément une cause sous-jacente. Si ce n’est pas le pommeau douche qui est défectueux, c’est le joint du robinet, la paroi de douche ou encore la canalisation.

Pour mettre un terme au problème, il convient de le localiser dans un premier temps et de prendre des mesures nécessaires, qui impliquent parfois le recours à un professionnel plombier. Car même si vous souhaitez réparer la panne vous-même, la touche d’un expert est toujours efficace.

A lire en complément : Comment faire fuir les mouches naturellement ?

Pourquoi goutte-t-elle dans la douche ?

Pour pouvoir arrêter une douche qui goutte, vous devez remonter à la source du problème. En fait, plusieurs raisons peuvent être à la base du dysfonctionnement. Il peut entre autres s’agir de :

L’ obstruction de la pomme par du calcaire ;

par du calcaire ; D’un problème d’étanchéité du joint de silicone du carrelage ;

; D’une défaillance de l’inverseur ou du mitigeur.

Par ailleurs, si le système d’évacuation de l’eau est défectueux, cela peut être à la base de la fuite dans votre douche.

A lire également : Comment trouver des professionnels du BTP près de chez vous ?

Tout d’abord, notez qu’il existe plusieurs causes potentielles d’une pomme de douche qui fuit. Il est possible que ce soit pour défaut de nettoyage, car une accumulation de saleté, de crasse et de calcaire peut affecter le débit d’eau et provoquer des blocages pouvant entraîner des fuites.

Le plus souvent, une pomme de douche qui goutte est la conséquence de l’usure ou de l’endommagement du joint intérieur. Les rondelles en caoutchouc ou les joints toriques de votre douche agissent comme un joint entre votre pomme de douche et votre tuyau de douche, empêchant l’eau de s’échapper. Au fil du temps, ceux-ci s’usent et, lorsque c’est le cas, l’eau commence à fuir.

La fuite peut également être causée par des rondelles ou des joints toriques usés ou endommagés dans la valve de la douche.

Pour remédier au problème, commencez par couper l’alimentation en eau pour éviter que l’eau s’échappe en abondance lors de l’opération. Démontez ensuite la pomme de douche en la retirant du tuyau. Pendant le processus, veillez à ne pas perdre le joint torique ou la rondelle en caoutchouc.

Préparez un peu de vinaigre dans un récipient puis faites-y tremper votre pomme de douche pendant une demi-heure environ. Rincez-la ensuite avec de l’eau propre puis, à l’aide d’une vieille brosse à dents, enlevez toute la saleté, la crasse et le calcaire contenu à l’intérieur. Rincez à nouveau puis mettez la pomme de douche de côté.

La phase suivante consiste à vérifier si un joint est usé. Si c’est le cas, remplacez-le par un neuf, sinon, rattachez la pomme de douche au tuyau puis ouvrez l’eau. La fuite devrait cesser. Si ce n’est pas le cas, le problème se situe peut-être au niveau de la canalisation de votre douche.

Que faire si la fuite provient des canalisations défectueuses ?

Cela peut est très rare, mais la fuite peut provenir de la tuyauterie. Quand cela arrive, c’est que la situation est assez complexe. En fait, il est possible que votre appartement soit conçu de façon à ce que vous n’ayez aucun accès au système de canalisation.

Dans ce cas, il est difficile de situer le problème et de l’attaquer. Des travaux de plomberie sont alors requis pour remédier à la situation. Si vous ne disposez d’aucune connaissance en la matière, il est préférable de faire appel à des experts qualifiés.

Si vous n’effectuez pas cette action dans les moindres délais, le problème peut s’empirer et vous dépenserez certainement beaucoup plus d’argent pour le résoudre.

Paroi de douche endommagée, que faire ?

L’eau qui goutte dans votre douche peut fuiter à travers la paroi. Lorsque le vous essayez les suggestions précédentes et que le problème n’est pas résolu, il est fort probable qu’il tienne sa source de la paroi.

Dans ce cas, vous devez l’inspecter. Dès que vous trouvez la source, faites appel à un professionnel pour qu’il détermine si la paroi doit être réparée ou changée.