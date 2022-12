Steve McQueen (sa taille, son poids) qui est sa femme ?

Acteur connu de l’univers cinématographique des années 1950 jusqu’en 1980, Steve McQueen est une icône du cinéma américaine. Avec ses multiples talents, cet acteur a su se démarquer aussi bien dans sa carrière dans le cinéma que dans ses autres passions. Après plus de deux décennies de carrière, il laisse ses œuvres qui témoignent de ses multiples accomplissements dans le milieu du divertissement. Dans ce billet, on fait un retour sur la biographie de l’acteur et producteur américain.

Qui est Steve McQueen ?

Steve McQueen est né le 24 mars 1930 sous son nom complet Terence Stephen McQueen. Il naît au Beech Grove hospital dans l’Indiana aux États-Unis. Il est le fils de William McQueen, pilote d’avion militaire, et de Julia Crawford. Steve McQueen est le petit fils de Victor Crawford.

L’enfance de Steve McQueen n’a rien eu de normal et ni de classique. Enfant unique, il a passé de nombreuses années sans être en contact avec l’homme qui a quitté sa femme six mois avant la naissance de leur enfant. Sa mère ayant un mode de vie non exemplaire, Steve McQueen a été élevé par son grand-oncle Claude W. Thompson à Slater dans le Missouri.

À ses douze ans, il repart vivre avec sa mère à Los Angeles et devient un adolescent incontrôlable. Il se mêle aux bandes de voyous et finit par atterrir dans une maison de correction d’où il s’échappe. Il abandonna l’école pour se lancer dans son service militaire.

C’est au début des années 1950 qu’il fit la rencontre de Mark Rydell. C’est ce dernier qui lui montra le chemin du cinéma, en lui disant qu’à Hollywood il y a beaucoup de filles. Il a bénéficié des aides financières du G.I. Bill pour faire des études à la Neighborhood Playhouse School of the Theatre de Sanford Meisner en juin 1951. Il étudie ensuite à l’école HB Studio durant 2 ans, et à l’Actors Studio de New York. Des études qui ont contribué à la réussite de sa carrière.

Résumé de la carrière d’acteur de Steve McQueen : qu’en sait-on ?

Steve McQueen est un acteur talentueux dont les débuts remontent à 1955 à Broadway, avec la pièce A Hatful of Rain. La carrière d’acteur de Steve McQueen a été un vrai succès, autant pour l’acteur que pour les maisons de production.

Son premier film, Marqué par la haine de Robert Wise en 1956, l’accueille en second rôle. En 1958, il obtient un premier rôle majeur dans le film Danger planétaire, un film qui mettra sur lui, les feux des projecteurs et amènera le producteur Dick Powell à s’intéresser à lui. Ce dernier lui proposa un rôle dans une série intitulée Au nom de la loi, pour laquelle il joua tous les 94 épisodes des 3 sais.

De 1958 à 1970, la vie professionnelle de Steve McQueen a connu de nombreuses turbulences. Il a connu une forte notoriété auprès des cinéphiles qui ont particulièrement apprécié son jeu de rôle. En 1970, il devient l’acteur le mieux payé de tout le show-business, et par conséquent, l’un des plus convoités par les maisons de production. C’est dix années plus tard qu’il joua son dernier film Le chasseur.

Qui est la femme de Steve McQueen ?

Steve McQueen a été marié à deux reprises. La première fois a été avec Neile Adams de 1956 à 1972. Un mariage de 16 années dont sont issus deux enfants, une fille nommée Terry Leslie et un garçon, Chad McQueen. Le couple divorce en 1972 à la demande de Neile qui craignaient un peu trop, les réactions violentes de son époux.

Un an après son divorce avec Neile, Steve McQueen convola en justes noces avec Ali MacGraw, sa deuxième femme. Avec les jours qui passent, son caractère violent repris le dessus et il enferme souvent sa nouvelle épouse dans leur domicile. Après quatre années passées sous le joug de son bourreau, elle réussit à s’enfuir, et leur divorce fut prononcé en 1978.

Cumulant toujours les conquêtes, il a une aventure plus ou moins sérieuse avec le mannequin Barbara Minty. Cette dernière a été la dernière compagne de l’acteur jusqu’au jour de son décès.

Décès de Steve McQueen : quelle en est la cause ?

Steve McQueen est mort en 1980 suite à une toux persistante, qui n’était rien d’autre qu’un symptôme d’un mésothéliome pleural, un cancer de la plèvre incurable. Il refusa la chimiothérapie, pour aller suivre un traitement non conventionnel au Mexique. Cela accélérera certainement sa perte, car son état se détériore vers fin octobre de la même année. Il rendit l’âme le 7 novembre 1980 dans son sommeil d’un arrêt cardiaque à 3 h 45 du matin. Il fut incinéré, et ses cendres ont été dispersées dans l’océan Pacifique.