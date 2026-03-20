Radio Gazelle en direct Marseille : la radio communautaire à ne pas manquer

Soixante heures d’ondes multilingues chaque semaine, sans jamais baisser le volume ni céder à la facilité : depuis 1981, Radio Gazelle trace sa route sur la bande FM marseillaise. Le droit d’émettre, arraché et conservé par son statut associatif, se mérite à coups de dossiers, de dossiers, de contrôles, sous l’œil vigilant de l’Arcom. Ici, pas de place pour l’à-peu-près : la station s’adresse de front à celles et ceux que les généralistes laissent sur le bas-côté. Minorités, nouvelle génération, figures du quartier… Radio Gazelle fédère, informe, dérange parfois, mais ne disparaît jamais du paysage. Certes, les chiffres précis d’audience se dérobent, mais une chose reste inébranlable : Marseille et ses quartiers vibrent toujours à l’écoute de cette antenne atypique.

Radio Gazelle à Marseille : un reflet vivant de la diversité locale

Depuis le cœur du quartier Léon Gambetta, Radio Gazelle s’impose comme une adresse incontournable pour celles et ceux qui animent Marseille. L’aventure débute en 1981 : à ce moment-là, la bande FM reste une terre à conquérir, chaque station défendant farouchement sa fréquence. Rapidement, l’antenne devient un trait d’union entre maghrébins, comoriens, arméniens, turcs, italiens, français et d’autres encore. Chacun vient y défendre une parole, aborder ses thèmes, débattre dans une langue qui lui ressemble.

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La programmation se donne pour mission d’offrir ce kaléidoscope des voix et des cultures : chroniques multilingues, rubriques culturelles, dossiers sur la vie associative, débats sur l’identité ou la politique de la ville. Les animateurs incarnent souvent leur engagement dans la société civile. Mais la cohabitation ne se fait pas toujours sans étincelles : prises de position tranchées, désaccords éditoriaux, tensions sur la gestion de la radio. Plusieurs figures locales telles Mongi Louertani ou Alaeddin Fethi n’ont pas hésité à exprimer leur point de vue, même publiquement. À Marseille, la confrontation d’idées fait partie de l’ADN, sur les ondes comme dans les rues.

Maintenir Radio Gazelle en vie soulève aussi une question plus large sur la place des médias communautaires. Où poser la frontière entre ouverture culturelle et tentation du repli ? Des tensions internes, relayées par la presse, ont parfois animé la station. Mais de nombreux Marseillais, à l’image de Yacine Benamar ou Sheikh Abdelrahman, rappellent que ces voix font vivre la ville au quotidien et que Radio Gazelle reste, pour beaucoup, le seul canal d’expression directe. Ici, chaque parcours individuel croise la grande histoire de l’immigration et du vivre-ensemble ; la station met ce patchwork en musique sans gommer ses aspérités.

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Pourquoi écouter Radio Gazelle en direct transforme l’expérience de la radio communautaire

Il y a une différence entre écouter une radio de fond et vivre Radio Gazelle en direct. Hier sur 98.0 MHz FM, désormais sur internet, la station adapte ses programmes à ses auditeurs, sans masquer la réalité de Marseille. Actualité immédiate, initiatives culturelles ou débats détonants : chaque rendez-vous trouve son souffle dans la vie locale. Même lorsque la bande FM s’est refermée, l’attachement des auditeurs n’a pas faibli. Le direct reste accessible, diffusé en continu via le web, à toute heure.

L’un des moteurs de Gazelle, c’est aussi cet espace musical et citoyen qui valorise des artistes issus des diasporas africaines et méditerranéennes, mais aussi des collectifs émergents ou simples habitants qui souhaitent raconter leur parcours. Le récit du quartier prend toute sa place à l’antenne et met en lumière ceux que la radio traditionnelle ignore souvent.

Parmi les temps forts diffusés quotidiennement, on retrouve :

Un fil continu d’émissions disponibles en ligne à toute heure

Des échanges avec des artistes locaux et membres d’associations

Des débats ouverts sur l’actualité de Marseille, la mémoire des migrations ou la citoyenneté

Ici, la radio communautaire ne se résume pas à une vitrine institutionnelle. C’est un lieu vivant, mouvant, où la parole circule sans filtre, où les points de vue se croisent parfois sans se ressembler. Écouter Radio Gazelle en direct, c’est se glisser dans le pouls marseillais, prendre le risque du désaccord, toucher du doigt ce qui fait la force d’un territoire pluriel. Sur ces ondes, personne n’est invisible, chacun, pour un instant, trouve un micro et une écoute, aussi fragile que précieuse.