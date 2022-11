5 conseils pour réussir à faire une rencontre gay

Les gays célibataires n’ont pas toujours la vie facile quand il s’agit de se rencontrer entre eux. Nous avons donc décidé sur MiraContinental de leur offrir 5 de nos meilleurs conseils pour faire une rencontre gay facilement et sans perdre une seule minute! Voici donc notre top 5 des astuces pour se rencontrer entre homosexuels et pour tenter de trouver l’amour sans y laisser ses plumes pour autant.

Utiliser le bon site de rencontre gay

Avant de pouvoir tenter de rencontrer d’autres homosexuels d’un site de tchat gay, il faut encore être sur le bon site. Sachez tout d’abord ce que vous désirez faire grâce à ce site de rencontre.

Si vous cherchez à trouver un ou des partenaires pour passer de bons moments vous devrez vous inscrire sur un site coquin.

En revanche si vous cherchez à trouver l’amour, un site de rencontre gay sérieux comme UneRencontreGay.com par exemple sera plus approprié. Une fois que vous savez où vous voulez vous inscrire, pensez tout de même à vérifier le sérieux du site en question. Pour cela regardez s’il est sécurisé par https (le cadenas vert dans l’URL), et si les profils sont contrôlés par l’équipe.

Fréquenter des lieux de rencontre gay

Il existe différents lieux de rencontre gay. Que ce soit des discothèques LGBT, ou encore des bars et autres lieux de sorties et de soirées gays, l’intérêt est que l’on peut y rencontrer d’autres gays rapidement et facilement.

Ces endroits ont longtemps été des solutions privilégiées par les homosexuels pour se rencontrer entre eux. Mais aujourd’hui qu’Internet et ses sites et applications de rencontre homo sont là, ils ne sont plus si indispensables, bien qu’intéressants.

Utiliser la puissance d’un réseau d’amis LGBT

Bien des couples, qu’il s’agisse de couples homosexuels ou hétéros, se sont formés suite à une rencontre dans une soirée entre amis. Les amis sont en effet un vecteur important de rencontres et de romance!

Ne négligez pas cela et cultivez vos amitiés, elles vous le rendront bien! N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous faire mettre en relation par des amis mutuels, cela peut bien marcher.

Draguer d’autres gays sur les réseaux sociaux

N’oubliez pas que les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest…) sont de très bons moyens d’aborder d’autres mecs homosexuels et que vous ne devez pas les négligez. En effet, il n’est pas difficile de deviner, au regard de son profil, si un homme est accessible ou non.

Démarrez simplement la discussion sans être trop direct et faites connaissance, les tchats en ligne de discussion instantanée et les messageries sont là pour cela. Ensuite voyez jusqu’où cela peut vous mener. Il n’est pas impossible que vous rencontriez l’amour de votre vie de cette façon. De toute façon qui ne tente rien n’a rien!

Faites des rencontres gays dans votre ville

Il est vrai que les rencontres gays que vous ferez dans votre ville seront statistiquement plus durables que les autres. En effet si le courrant passe et que vous entâmez une relation sérieuse avec votre nouveau copain mais que la distance vous sépare, cette relation n’a pas beaucoup de chance de tenir.

C’est pourquoi les moyens qui permettrons de trouver des partenaires dans votre ville ou au plus largement dans votre département seront ceux que vous vous devez de privilégier! Nous avons trouvé deux guides de sorties gay-friendly pour nos lecteurs habitant dans la moitiée sud de la France, les voici:

A vous de jouer, et si vous habitez dans d’autres villes, une brève recherche sur votre moteur de recherche favoris devrait vous permettre de trouver d’autres guide de sorties célibataires par localité.