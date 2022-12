Investir pour des vacances personnalisées, quelle belle idée !

Les vacances coûtent de plus en plus cher, surtout quand on vit en famille. Alors, pour ne pas se ruiner pendant l’été, les congés de Noël et toutes les autres vacances, on vous livre quelques pistes, à étudier pour du plaisir à moindre frais.

Investir dans un camping car ou un van

C’est la solution idéale pour un circuit personnalisé et des vacances sur mesure, que l’on vive en couple ou en famille. Un van aménagé, un camping car super équipé et hop, vous n’avez plus besoin de chercher un hôtel, des restaurants et des destinations, à vous la liberté ! Vous êtes libre d’aller où bon vous semble quand vous voulez… Alors, n’hésitez pas à investir dans un tel véhicule, qu’il soit neuf ou d’occasion, on en trouve facilement en France comme dans cette concession de camping car à Orvaux, à côté de Nantes.

Investir dans un mobile home dans un camping super bien situé

Autre option très avantageuse pour réduire le coût des vacances : acheter un mobile home dans un camping, idéalement sur la côte. Dans le Sud, au bord de la Méditerranée, de nombreux campings proposent de telles opportunités et cela vous permet d’avoir à disposition un endroit hyper bien situé, toute l’année. Et quand vous ne l’occupez pas, vous pouvez le louer, de quoi rentabiliser l’achat… Cela vous permet de profiter des meilleurs spots de la Grande Bleue ou de la côte Atlantique !

Et pourquoi pas un échange de maisons ?

C’est une solution très en vogue depuis quelques années : échanger sa maison. Seule condition : partir au même moment et échanger sa maison avec des résidents d’une autre région, d’un pays voisin ou carrément de l’autre côté de la planète comme les Etats-Unis ! Pas de budget à débourser pour le logement, vous aurez tout le loisir de profiter de vacances pas chères !

