Des cadeaux originaux pour Noël

Vous êtes en panne d’idée et Noël approche ? Vous avez déjà offert des livres, des jeux, des produits de beauté, des équipements high tech, des vêtements… Heureusement, il existe des petites pépites qui font plaisir au plus grand nombre alors on vous donne quelques pistes pour que vous ayez fait les cadeaux à temps !

De l’énergie au pied du sapin

Et si vous offriez de l’énergie et de l’espoir ? Connaissez-vous la lithothérapie qui permet de faire des soins et de procurer du bien-être en utilisant des pierres précieuses ? Une technique très ancienne qui a fait ses preuves et qui permet de se faire du bien, tout simplement. Vous pouvez offrir un lot de pierres (à choisir par signe ou par chakra), qu’elles soient roulées ou brutes, à garder dans sa poche ou au creux de la main, ou alors un bracelet en pierres de lune ou œil de tigre.

Une bouillotte sèche pour les frileux

Mais pas seulement en fait ! La bouillotte sèche peut servir à toute la famille. Elle est même adaptée aux bébés. Comment ça fonctionne : elle comprend en fait des graines de lin, en général bio, qui se réchauffent soit au micro-ondes, soit sur le radiateur. Ces graines ont des vertus apaisantes et relaxantes, et permettent de se réchauffer, de détendre des muscles ou de soulager des maux de ventre par exemple?

Une montre naturelle pour les vegans

Et si vous offriez une montre en bois ? C’est un peu la tendance ces derniers temps où l’on favorise les matières naturelles, c’est un peu “”tout sauf le plastique”. La montre en bois a un véritable charme, à la fois sobre et élégant, et ravira notamment les personnes vegans qui ne portent pas de cuir. Elle constitue une excellente alternative au bracelet en cuir, qui est durable et solide sur le long terme. Et cela n’empêche pas les différents coloris au choix !

