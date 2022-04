Paul Qualley : biographie de l’ex mari de Andie MacDowell

Connaissez-vous Paul Qualley ? De nos jours, il est relativement inconnu. Paul James Qualley est en fait un ancien mannequin et l’ex-mari d’Andie MacDowell, l’actrice et mannequin populaire hollywoodienne. Pour en connaître un peu plus, il est conseillé de suivre cet article !

Biographie de Paul Qualley

Fils de Lee James et de Patricia Anne, née en 1958 à New York, Paul Qualley est un homme originaire de Norvège. Il a les yeux bleus et les cheveux raides et bruns. Grandissant avec une apparence admirable et un corps remarquable, il s’est dirigé vers le métier du mannequinat. Avec le soutien de sa famille, il a postulé pour des emplois dans les publicités et les défilés de mode. Malgré la réussite de son travail, il a également essayé l’élevage.

Peu de temps après, cet homme a abandonné sa carrière de mannequin lorsqu’il s’est marié avec Andie MacDowell. Leur mariage a attiré l’attention des médias, rendant ainsi quelques années plus tard la popularité de Paul Qualley.

Divorce de Paul Qualley avec Andie MacDowell

Le mariage de Paul Qualley avec Andie MacDowell lui a rendu tout à fait célèbre. En 1986, les deux se sont rencontrés pendant qu’ils posaient pour des publicités Gap. Ils étaient ensemble durant 13 ans. Mais soudain, ils se sont rompus et leur séparation était étrange. Leur histoire devenait un choc pour beaucoup.

La séparation du couple étonna beaucoup de gens. En effet, quelques mois à l’avance, MacDowell affirme d’être heureuse d’avoir Paul comme mari de maison et le félicite même d’être une « supermaman » qui s’occupe de tout (la cuisine, les enfants…). Malgré leur problème, le couple n’a jamais avoué la raison de leur séparation.

Après leur divorce, Andie s’est remariée en 2001 avec Rhett Hartzog, un homme d’affaires. Leur relation a également pris fin en 2004. Puis en 2006, elle est fiancée de nouveau à Kevin Geagan. Du côté de Paul Qualley, selon certaines sources, Paul resterait toujours célibataire.

Les enfants de Paul Qualley

Paul Qualley et Andie MacDowell ont donné naissance à 3 enfants dont un fils et deux filles durant leur union durant 13 ans. Justin Qualley, né en 1986, est leur fils aîné. Il goûte de sa vie privée, mais on trouve peu d’informations sur lui en ligne.

Rainey Qualley est leur fille cadette qui est née en 1990. Elle avait également un peu d’expérience à l’écran et décida de jouer aux côtés de sa mère en 2012. Cette même année, elle est devenue Miss Golden Globe. Elle a précisé qu’elle adorait enregistrer des chansons de blues, de country et de pop lors des interviews.

Sarah Marget Qualley est leur fille benjamine, qui est née en 1994. Concernant son parcours académique, elle a étudié à l’American Ballet Theatre et à la North Carolina School of the Arts. Elle a également travaillé comme mannequin pour des marques de luxe. De plus, grâce à son rôle dans The Leftovers, elle a remporté sa première nomination aux Emmy Awards. Après, elle est apparue dans Once Upon a Time. Depuis 2013, elle a joué des rôles mineurs dans les émissions et les publicités de Netflix.

L’entreprise et le travail de Paul Qualley

Paul Qualley, ancien mannequin, est l’ex-mari de l’actrice et mannequin populaire, Andie MacDowell. Concernant sa carrière, il représentait des marques de mode ainsi que des produits de luxe pour hommes. En ce moment, il mène une vie tranquille et privée dans son ranch du Montana, qui est l’une de ses propriétés. Selon les sources en ligne, Paul Qualley possède une valeur nette de 100 000 $.

En résumé,

Si vous ne connaissez pas qui est réellement Paul Qualley, alors cet article vous a aidé à découvrir cet ancien mannequin qui est l’ex-mari de Andie MacDowell, l’actrice et mannequin populaire d’Hollywood. Son mariage avec cette dernière a attiré l’attention des médias. Pendant les années où ils se sont mariés, Paul Qualley est lui aussi devenu populaire, alors qu’il se soit retiré de son métier de mannequin.