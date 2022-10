La signification des drapeaux en Karting

Le drapeau de karting, comme tous les autres drapeaux des autres sports et courses automobiles a une signification très importante. Les drapeaux de karting assurent le bon déroulement des courses sur les pistes et permet de créer une relation d’échange d’informations entre la direction et les pilotes de course. Ils revêtent une importance capitale que le pilote doit surtout connaitre d’autant plus que cela l’aide à garantir sa propre sécurité. Sur toutes les pistes de karting y compris celui de http://karting-indoor-provence.com/salle-seminaires/, ces drapeaux sont cruciaux.

Le drapeau jaune

Lorsque le drapeau jaune est levé, il avertit souvent le pilote qu’il y a la présence d’un incident sur la piste et qu’il est interdit de dépasser d’autres pilotes à l’endroit où ce drapeau est mis en exergue.

A lire aussi : Comment obtenir un financement pour œuvre d’art ?

Le drapeau rouge

Le drapeau rouge quant à lui est le second niveau d’incident. La plupart du temps lorsqu’il flotte, c’est que la course est neutralisée sur le champ et que chaque pilote de kart doit reconduire son engin dans les stands.

Le drapeau vert

Le drapeau vert souligne la fin de l’incident, mais apparaît seulement après le drapeau jaune. Par contre, dans certains cas, il n’est pas utilisé sur les pistes de karting.

A découvrir également : Quelle est la meilleure période pour visiter l'Inde ?

Le drapeau rouge et jaune

Ce drapeau désigne la présence d’huile sur la piste de karting ou simplement un changement d’adhérence constaté sur la piste. En effet, il vaut mieux prêter une certaine attention à ce drapeau pour rouler en douceur sur les zones où il est présent afin d’éviter tout dérapage.

Le drapeau noir

Le noir marque une sanction attribuée au joueur ou une pénalité. En effet, il est souvent levé lorsqu’un pilote effectue une action dangereuse ou a un comportement à haut risque. De ce fait, il est exclu de la piste et prié de retourner au stand comme application de la pénalité.

Le drapeau national

Le drapeau national dépend des pays où se situe le circuit de karting, mais dans tous les cas il marque le départ de la course de karting.

Le drapeau damier

Quant au drapeau damier, il marque toujours la fin de la course et le point d’arrivée.

Le drapeau bleu

Pour le bleu, son signalement indique au pilote qu’il va se faire dépasser par un autre kart de plus grande vitesse et donc plus rapide. Dans ce cas, le conducteur devra laisser passer ce pilote en s’écartant de sa trajectoire. Le cas contraire, il devra se soumettre à des sanctions.