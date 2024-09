Quelle compagnie de croisière offre le meilleur rapport qualité prix ?

Vous rêvez d’une merveilleuse expérience de croisière sur les eaux turquoises des Caraïbes ? Avant de vivre cette aventure, vous devez choisir une compagnie qui présente un excellent rapport qualité-prix. Voici quelques établissements que vous pouvez privilégier.

Costa Croisières

Costa Croisières propose depuis plus de 70 ans à ses voyageurs une expérience et un savoir-faire inégalés. Depuis 2018, la compagnie a simplifié ses formules de voyage et propose désormais trois principales offres :

A lire aussi : Tout ce qu'il faut savoir pour créer un compte MYM et profiter de ses fonctionnalités

La formule Basic : elle est réservée aux voyageurs qui recherchent une expérience à moindre coût. Elle inclut seulement le service de base.

La formule All Inclusive : elle vous permet de choisir l’emplacement de votre cabine, de bénéficier d’un forfait boisson, d’un service de chambre 24h/24 et du petit-déjeuner lors des excursions.

La formule Deluxe : il s’agit de la plus complète des offres qui donne accès à une croisière tout compris.

Les bateaux de Costa Croisières conviennent par ailleurs à tout le monde, aussi bien aux familles, car les enfants y trouvent l’essentiel dont ils ont besoin pour s’amuser et ne pas s’ennuyer. Rendez-vous sur cette page pour en savoir plus sur la compagnie de croisière Costa.

La décoration et le confort des cabines est une autre particularité de la compagnie. Ils sont en effet dignes des plus grands hôtels du monde. À bord des navires, les voyageurs sont choyés et ont à leur disposition des bars, des restaurants et de nombreux autres divertissements inédits.

A lire également : L'équipement de base d'un joueur d'airsoft

Profitez enfin des destinations inédites de Costa Croisières. La compagnie vous donne en effet la possibilité de découvrir une région chaque jour en fonction de l’itinéraire que vous avez choisi.

Royal Caribbean

Royal Caribbean est une des compagnies de croisière les plus appréciées pour son excellent rapport qualité-prix et son service exceptionnel. Cet établissement vous fait vivre une expérience merveilleuse et vous obtenez précisément ce pour quoi vous avez payé.

Profitez des nombreuses attractions telles que l’énorme tyrolienne, le toboggan à plusieurs niveaux, les piscines, les murs d’escalade, le simulateur de surf et de chute libre.

Les prix pratiqués par le Royal Caribbean sont bien plus raisonnables que ceux d’autres compagnies de croisière. Cela lui permet d’accueillir de nombreux voyageurs.

Quelques conseils pour choisir votre compagnie de croisière

Pour choisir votre compagnie de croisière au meilleur rapport qualité-prix, prenez en compte les destinations et itinéraires proposés par les établissements. Parmi les plus courants, on retrouve :

Les Caraïbes : appréciées pour leurs plages paradisiaques et leurs eaux cristallines ainsi que l’ambiance festive,

L’Europe : prisée pour sa richesse culturelle et les nombreuses escales dans les villes historiques telles que Rome, Barcelone où Saint-pétersbourg,

L’Alaska : la destination parfaite pour les amoureux de la nature sauvage et de paysages grandioses.

Comparez par ailleurs les services à bord proposés par les diverses compagnies. Certains établissements sont réputés pour leurs menus gastronomiques et leurs restaurants haut de gamme.

Renseignez-vous aussi sur les divertissements disponibles : spectacles, animations… qui peuvent varier d’une compagnie à une autre. Assurez-vous que les installations (piscines, spas, salles de sport, boutiques…) correspondent bien à vos besoins.

Établissez en outre un budget réaliste pour votre expérience de croisière en fonction de vos préférences.

Comparez les formules de différentes compagnies afin de faire un choix rationnel. Identifiez vos priorités (détente, aventure, découverte culturelle…). Vous avez aussi la possibilité de demander des recommandations à des amis ou à des voyagistes experts.