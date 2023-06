Pose et installation d’une porte blindée

Pour augmenter la sécurité de votre maison, il est nécessaire de remplacer votre porte par une nouvelle, qui sera plus résistante aux tentatives de vols et d’effraction des cambrioleurs. Eh oui, même si votre ancienne porte est vraiment jolie à voir, il faut vous résigner à vous séparer de son esthétisme, car la sécurité des personnes et des biens prime sur tout le reste. Voici un aperçu de l’installation des portes blindées.

Il existe deux types de portes blindées qui peuvent toutes les deux vous donner une sécurité accrue à votre patrimoine. Essayons de les analyser afin de savoir laquelle est la plus robuste.

Blindage de porte existante

Votre maison est normalement dotée d’une porte, que ce soit à panneaux ou à vitrage multiple, à un ou deux battants, etc. Vous pourrez la blinder (sans pour autant la remplacer) en remplaçant le cadre par un encadrement métallique plus résistant, de mêmes dimensions que l’ancien. Puis il faut visser (ou tapisser) de tôles en acier l’intérieur et l’extérieur de la porte. Elle résistera à la démolition pure et simple selon l’épaisseur de la tôle que vous aurez employée pour son blindage.

Il faudra aussi remplacer les paumelles par des charnières invisibles de l’extérieur, pour empêcher les voleurs à dégonder votre porte. Vous devrez aussi changer la serrurerie en serrure de sureté, certifiée A2P (Assurance prévention protection) qui retardera toute tentative d’effraction. Toutes ces opérations doivent être exécutées par un serrurier professionnel, pour des raisons de sécurité.

Pose d’un bloc-porte blindée

Une autre alternative, lorsque votre porte a plus d’une vingtaine d’années d’existence, est de remplacer carrément l’ancienne porte par une nouvelle, toute faite et en un seul bloc : c’est le bloc porte blindée ou une porte blindée.

La pose de cette porte blindée consiste à poser le bloc porte blindée sur un bâti métallique (qui enveloppe l’ancien bâti) et muni d’un système d’articulation invisible de l’extérieur. Une huisserie métallique résistante au dégondage ou à l’arrachage est utilisée pour pouvoir supporter le poids du bloc porte blindée.

Une serrure certifiée A2P à 3 ou 5 points remplace l’ancienne, elle offre une résistance aux effractions pendant 15 min, au niveau de la serrurerie.

Les dimensions des blocs portes blindées sont standards, afin de ne pas offrir la moindre faille dans la structure, si votre ancienne porte ne suit pas les normes, vous aurez peut-être à faire des travaux de maçonnerie pour remédier cette faille.

Choisir le bon niveau de sécurité pour sa porte blindée

Vous devez choisir le bon niveau de sécurité pour votre porte blindée afin d’être protégé efficacement contre les tentatives d’effraction. Cela dépendra notamment du quartier dans lequel vous résidez et du type de maison ou d’appartement que vous habitez.

Le premier niveau de sécurité, nommé BP1 (Bloc-Porte), peut être suffisant si votre habitation se trouve dans un quartier peu exposé aux cambriolages. Cette norme garantit une résistance à l’intrusion pendant au moins 5 minutes.

Si toutefois votre lieu d’habitation est plus exposé, il est recommandé de s’intéresser aux portes avec un niveau BP2 (Bloc-Porte). Elles possèdent une serrure certifiée A2P à trois points minimum et offrent une protection contre les effractions allant jusqu’à 10 minutes.

Pour les logements situés dans des zones sensibles où le risque d’effraction est très élevé, il faut opter pour la norme BP3 (Bloc-Porte). Ces portes sont munies d’une serrure renforcée qui assure une protection maximale en cas de tentative d’intrusion avérée. Les portes avec cette certification peuvent supporter tous types d’attaques, même celles effectuées avec des outils professionnels tels que des marteaux piqueurs ou des scies électriques.

La pose et l’installation sont rapidement réalisables par un professionnel selon vos besoins en matière de sécurité domiciliaire.

Les critères à prendre en compte pour l’achat d’une porte blindée

L’achat d’une porte blindée est une décision importante qui nécessite la prise en compte de plusieurs critères pour s’assurer de faire le bon choix. Voici quelques éléments à considérer avant d’acheter votre porte blindée.

Pensez à bien choisir la bonne taille et épaisseur pour assurer une sécurité maximale. Plus votre porte sera épaisse, plus elle offrira une résistance face aux tentatives d’intrusion.

Il faut se pencher sur les différents matériaux utilisés pour la fabrication de votre future porte blindée. Le matériau le plus courant est l’acier, mais vous pouvez aussi opter pour des portes en bois renforcé ou encore en aluminium renforcé.

Le type de serrure joue un rôle primordial dans la sécurité globale de votre habitation. Il existe différents types de serrures : serrures à points multiples, serrures avec cylindre européen anti-crochetage ou encore les serrures électroniques avec code personnalisable.

Il ne faut pas négliger l’esthétique car votre nouvelle porte doit s’intégrer parfaitement au style architectural du bâtiment et à ses couleurs dominantes.

Avant tout achat, nous recommandons toujours aux clients potentiels d’établir leur budget afin que nos experts puissent orienter leurs recherches vers des modèles correspondants.

N’hésitez pas à contacter un professionnel qualifié qui saura vous conseiller sur les produits disponibles sur le marché ainsi que leurs avantages respectifs pour répondre efficacement à vos besoins de sécurité.