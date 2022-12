Refaire la carte d’identité : le guide !

La CNI ou carte nationale d’identité est un document qui permet d’identifier la personne qui en est détentrice. Bien que la possession de cette carte ne soit pas obligatoire dans l’Hexagone, elle s’avère fortement recommandée. D’ailleurs, ce document n’est délivré qu’aux personnes qui en font la demande, à la seule condition de pouvoir prouver leur nationalité. Il est toutefois important de noter qu’une carte d’identité dispose d’une durée de validité. De ce fait, il est important de prendre en considération cette dernière. Une fois le délai passé, vous serez tenu de renouveler votre carte. Dans cette optique, cet article peut vous servir de guide.

Réaliser la demande d’une nouvelle carte d’identité

En principe, la pré-demande de renouvellement d’une CNI est effectuée en ligne. Il s’agit notamment d’une démarche plus pratique que le déplacement direct en mairie. Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire de pré-demande. De cette façon, vous n’aurez plus à remplir le formulaire une fois en mairie. En effet, une fois le numéro obtenu par mail, vous serez tenue de vous rendre auprès de cette dernière, puisque la présence physique de la personne concernée est nécessaire pour la prise d’empreintes. Il est également important de préciser que les pièces justificatives varient en fonction du fait que vous disposez d’un passeport ou non.

A lire également : Pour clore l'année 2022, offrez-vous un magnifique feu d'artifice !

Les documents nécessaires au renouvellement d’une CNI

En général, les pièces à fournir pour renouveler votre carte d’identité varient si vous possédez un passeport valide ou non. Si c’est le cas, vous devez apporter votre passeport et une photocopie, 2 photos d’identité conformes à la réglementation et un justificatif de domicile avec une photocopie.

Par contre si vous ne disposez pas d’un passeport valide, il sera nécessaire de fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. Pour faciliter la démarche quant à l’obtention de ce document, vous pouvez consulter le site. Dans certains cas, la mairie exige également la présence d’un justificatif de nationalité française avec une photocopie. Si vous décidez d’utiliser un nom d’usage, à l’instar de celui obtenu après un mariage, il sera nécessaire de fournir des pièces justificatives du changement. Dans cette situation, par exemple, vous devrez apporter un acte de mariage.

A lire aussi : Où envoyer demande congé parental ?

Pour le cas d’un enfant de moins de 18 ans, la présence d’un parent ou d’un tuteur est nécessaire pour le renouvellement d’une carte d’identité. Pour faire la demande, le mineur devra fournir un passeport avec une photocopie ou un acte de naissance, 2 photos d’identité, la pièce d’identité du tuteur présent avec une photopile, ainsi qu’un justificatif de domicile.

Le renouvellement d’une carte d’identité en cas de vol ou de perte

Après la perte d’une carte nationale d’identité, le principal concerné devra faire une déclaration auprès des autorités compétentes. Si vous ne souhaitez pas renouveler la carte dans l’immédiat, vous devrez passer à la police pour déposer une déclaration. Toutefois, si vous souhaitez remplacer directement le document, vous pouvez aller à la mairie et effectuer la demande.

Dans le cas d’un vol, il est obligatoire de passer par un commissariat de police ou une gendarmerie nationale pour remplir un formulaire et recevoir un récépissé. Ce document devra notamment être apporté à la mairie lors du dépôt de dossier pour le renouvellement.

Le budget nécessaire au renouvellement d’une carte d’identité

Bien que la demande d’une première carte d’identité soit gratuite, le renouvellement peut être payant dans des cas spécifiques. En réalité, si vous ne disposez pas de votre ancienne carte lors de la procédure de renouvellement, l’opération vous coûtera 25 euros de timbre fiscal. Une fois ces démarches effectuées, vous devrez attendre 4 semaines en moyenne avant de recevoir votre nouvelle carte d’identité.