Les contenus vidéos ont toujours connu un grand succès en France et partout ailleurs dans le monde. Et les sites internet de streaming de contenu vidéo comme New-gomovies et Gomovies ne sont pas en manque. Ces sites vous donnent la possibilité de regarder, voire de télécharger des contenus vidéos en plusieurs versions. Découvrez dans ce mini guide, quelques concurrents et alternatives au site New-gomovies.

Présentation de la plateforme New-gomovies

New-gomovies est une plateforme de diffusion d’émissions et de films gratuits très populaire. Ce site web a été spécialement conçu pour les cinéphiles qui désirent visionner en version intégrale, des films de haute qualité ou de best quality. Une vaste collection de films (el bar, without you, here today, for you, with love, with / in, etc.) de tout genre (action, fiction, horreur, rires, romantique, etc.) est disponible sur la plateforme web New-gomovies.

Quelques concurrents et alternatives à New-gomovies

New-gomovies est sans nul doute, l’une des meilleures plateformes pour regarder des contenus vidéos en streaming. Cependant, il existe d’autres concurrents et alternatives à ce site web.

Gomovies

Gomovies est une plateforme web de streaming où vous pourrez regarder gratuitement des films en qualité HD online. Le site permet aussi de télécharger vos contenus de télévision (films, documentaires, etc.) ou vidéos pour les regarder hors-ligne. En cliquant sur les miniatures des catégories (les plus regardés, derniers films ou latest films, etc.) ou en faisant usage de la barre de recherche, vous pourrez trouver les best films et séries de télévision de votre choix.

Yify Movies

Yify Movies est une autre plateforme web en ligne complète qui propose un contenu streaming en best quality HD. La barre de recherche vous permet d’entrer le nom du contenu ou du film souhaité. Dans son menu, vous trouverez les rubriques comme most popular movies, latest movies, etc.

Watch free

Bonne alternative à New-gomovies, Watch free vous permet de regarder sans inscription une large sélection de films en ligne. En mode free, le streaming des films gratuits est d’une vitesse incroyable. Conviviale, la barre de navigation vous permet de regarder des émissions et films de télévision à tout moment via les catalogues (films HD, derniers films, films populaires, etc.). Vous y trouverez du contenu comme without you, for you, here today, etc.

SolarMovie

Semblable à Putlocker, cette plateforme alternative à New-gomovies offre un streaming de contenu online et gratuit, sans inscription. Les contenus sont de qualité (best ou de high quality). En outre, le contenu multimédia est recommandé selon vos centres d’intérêts.

Vumoo

Ce sont des tiers non affiliés qui fournissent le contenu multimédia des films de Vumoo. Sa bibliothèque de movies est très vaste et fréquemment mise à jour afin de fournir aux utilisateurs la meilleure expérience. De plus, il y a peu d’annonces sur Vumoo et le trafic est modéré. Des liens de download de films gratuits y sont même proposés.

YesMovies

Semblable aussi à Putlocker et alternative à New-Gomovies, YesMovies vous permet de regarder en full écran, du contenu comme des documentaires, séries, émissions, etc., en mode streaming et online. Les documentaires de télévision proposés sont difficilement accessibles sur d’autres sites de streaming. Toutefois, vous y trouverez de nombreuses annonces pop-up.

En somme, il existe de nombreux sites concurrents ou similaires à New-Gomovies en ligne. Vous pouvez y télécharger vos contenus de streaming préférés en ligne et les regarder en famille ou entre amis.