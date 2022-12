Le meilleur de Voopoo pour une vape optimale

La vaporisation est un moyen plus simple et plus sain de fumer tout en réduisant les risques liés à la consommation de la nicotine. Voopoo propose depuis 2014 de nombreux modèles de cigarette électronique destinée à un public cherchant à profiter du meilleur appareil de vapotage. Dans sa gamme, cette marque propose de nombreux modèles tous performants pour une excellente efficacité. Nous vous aidons ici avec une liste des meilleures cigarettes électroniques pour vous aider dans votre choix.

VMATE E

Produit de la série V lancé en fin juin 2022, cette cigarette électronique a déjà reçu « Best vapes for Nicotine Sales 2022 ». Connue pour son excellente restitution de la saveur, elle s’est dotée d’une batterie de 1200 mAh pour assurer une bonne autonomie. Elle est compatible avec la cartouche de V Thru. À l’achat de votre VMATE E, vous recevrez en bonus la nouvelle cartouche jetable de 3ml VMate V2.

De plus, il faut savoir que cette e-cigarette possède deux différentes cartouches pour différentes résistances. Une première cartouche V2 qui mesure 0,7 ohm et une seconde cartouche V2 de 1,2 ohm. Des cartouches qui permettent d’accroitre la performance de l’appareil. La recharge de l’appareil se fait grâce à un câble USB de type C. afin de garantir une propreté en toute situation, elle s’est dotée d’un capuchon qui le protège lors des transports.

Voopoo Argus GT2 200 W

Si cette cigarette a remporté « Best Dual Battery Box Mods 2022 », c’est à cause de ses nombreuses performances et de son excellente puissance. Il faut noter qu’elle est dotée d’un moteur de 200 W pour offrir d’une grosse production de vapeur. Avec un excellent design ergonomique, vous aurez la possibilité d’essayer plusieurs styles de vapotage. Elle est fabriquée à base de matériaux (acier inoxydable, alliage de zinc, cuir) ultras résistant qui lui permettent de résister efficacement contre la poussière et l’eau.

Elle est également résistante aux chocs pour assurer une excellente durabilité. Cette cigarette électronique possède une résistance TPP-DM2 de 0,2 ohm ainsi qu’une résistance TPP DM3 de 0,15 ohm. Ses réservoirs bulb et clearomiseur MAAT new mesurent 6,5 ml. Elle est munie d’un écran OLED de 0,96 pouce. En tout, cette cigarette mesure 142,8 mm pour une largeur de 29 et une profondeur de 54 mm.

Voopoo Drag 3

Avec un design charmant et ergonomique, cette cigarette électronique possède un mod électronique 18650 capable de délivrer le 177 watts de puissance. Grâce à un tout nouveau chipset Gene Fan 2.0 elle vous fait bénéficier de plusieurs modes qui vous permettent de régler la puissance en watt et aussi de contrôler la température de chauffe. Les différentes résistances de cette cigarette électronique varient entre 0,2 et 3 ohms.

Une longueur de 86 mm et une largeur de 52 mm facilitent sa prise en main pour d’excellents vapotages. Son utilisation est rendue facile grâce à un large écran de couleur sur lequel vous pouvez naviguer grâce aux deux boutons dont elle est équipée. De nombreuses protections sont également disponibles afin d’assurer la survie de l’appareil. Notez que cette cigarette a, elle aussi, obtenu le prix « Best duals Battery Mods 2022 »

Voopoo Vinci Q

Ce modèle de Voopoo joue beaucoup plus sur la simplicité et un design plutôt charmant. Avec une longueur de 25 mm, 15,7 mm de largeur et 96 mm de hauteur, cette cigarette est facile à tenir en main pour une utilisation optimale. Avec une puissance de 15 watts, vous aurez de quoi vapoter correctement. Une autonomie de 900 mAh est également disponible pour vous permettre de profiter de votre cigarette durant plusieurs heures.

Ajouté à cela, vous avez un réservoir de 2 ml pour un remplissage plutôt simple par le haut. Par ailleurs, celle-ci est livrée avec une cartouche de 1,2 ohm. Un bouton est disponible et vous permet de lancer le processus de chauffe en seulement un mouvement. Concernant le prix, il vous permet de profiter d’un excellent rapport qualité-prix. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle elle a remporté le prix « Best Starter kits 2022 ».

Il faudra toutefois noter qu’il est également possible de profiter de plusieurs autres cigarettes électronique adapté à tous les usages. Chaque modèle possède ses propres caractéristiques.