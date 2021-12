Qui est Yann le compagnon de Lorie ?

Lorie Pester est une chanteuse et actrice très connue pour ses titres à succès. Elle est née le 02 mai 2012. Très connue dans le milieu, elle a notamment connu ses moments de gloire dans les années 2000 et a beaucoup marqué le public. Les jeunes ne diront d’ailleurs pas le contraire puisqu’elle à maintes reprises sorti des chansons qui leur étaient dédiées. En 2008, elle fait ses premiers pas dans la comédie et joue au sein de nombreux téléfilms tels que demain nous appartient.

Son remarquable parcours a joué un rôle essentiel dans sa célébrité un peu partout dans le monde. Après avoir eu des relations amoureuses avec Billy Crawford en 2002, Garou en 2006, Philips Bas en 2012, Alexis Raia en 2013 er Roby Schinasi en 2016, elle a finalement connu son grand amour qui est Yan Dernaucourt. Alors, que faut-il savoir sur cet homme ? Nous vous disons tout dans cet article.

Un couple formé depuis 2018

Yann a rencontré la chanteuse en 2018 et depuis lors, les deux sont devenus inséparables. Toutefois, Lorie n’a pas médiatisé cette relation comme elle l’a fait avec Garou. En effet, les deux sont très proches et forme une union solide mais aussi et surtout très discrète. De plus, ils partagent de beaux moments loin des projecteurs. Même s’ils ne s’affichent pas souvent, ils sont la preuve que le bonheur requiert des compromis, de l’attention, du respect et de l’affection. De son côté, Lorie est une femme heureuse et comblée, au plus grand bonheur de ses fans.

Yann est un homme assez discret qui n’aime pas évoquer sa vie privée sur les réseaux sociaux et les médias. Il est père d’un mignon garçon de 8 ans qu’il a eu avec son ancienne compagne. Actuellement, il est très amoureux de sa fiancée Lorie qui aime d’ailleurs l’enfant comme s’il était le sien. Ce qui consiste encore une belle preuve d’amour pour la musicienne.

Que sait-on sur Yan ?

Yann Dernaucourt est le co-directeur de Romance Musique. Il a fait une carrière musicale, notamment en tant que manager. En effet, il produit de nombreux musiciens et acteurs comme Eddy de Pretto qui est un auteur-compositeur-acteur et interprète français. Chef de famille et père de deux enfants, c’est un professionnel très dévoué dans son métier et pour qui les artistes ont un grand respect. Il se montre toujours disponible pour ceux qui en ont besoin.

En 2020, Lorie qui ne parle pas souvent de sa vie privée avait fait une petite exception en parlant de l’homme de sa vie. Invitée sur le plateau des Enfants de la télé, elle a été questionnée sur son programme pour la saint-valentin. Un peu gênée, la chanteuse a répondu qu’elle sera probablement seule à la maison à regarder les victoires de la musique car son chéri s’occupe d’artistes qui seront présents à l’événement.

Par la suite, l’animateur lui a demandé le nom de son chéri et elle lui a dit qu’elle répondra plus tard. En ce moment, il était évident qu’elle n’était pas du tout prête à dévoiler l’identité de son compagnon. Mais maintenant, on sait de qui il s’agit.

La naissance de Nina : la fille de Yan et Lorie

En septembre 2020, alors que la chanteuse avait 38 ans, le couple a eu le bonheur d’accueillir son tout premier enfant. Celui-ci est une véritable source de bonheur et de joie pour les deux tourtereaux. La joie est d’ailleurs plus présente chez Lorie qui a enfin découvert le bonheur d’être maman. Elle consacre d’ailleurs toutes ses nuits à son bébé et n’hésite pas à mettre en stand-by certaines de ses occupations afin de se dévouer entièrement à son rôle de mère.

S’exprimant sur le sujet, elle affirme qu’elle était une grande dormeuse avant mais que les choses ont maintenant changé. Très heureuse dans son univers de maternité, elle ne fait plus de grasses matinées pour sa petite Nina.

D’autre part, il convient de rappeler qu’elle a annoncé un peu tardivement la naissance de son bébé. En effet, elle confie qu’elle avait besoin de temps afin qu’elle et ce dernier puisse se connaitre, se découvrir et s’apprivoiser. De toute façon, Lorie jouait déjà le rôle de belle-mère avec le fils de son compagnon Yann. Elle souligne même que la cohabitation se passe à merveille.

Le fait d’être devenue maman a permis à la star de réaliser l’un de ses rêves. Souffrant d’endométriose, elle avait décidé de faire une congélation de ses ovocytes afin d’optimiser les chances d’enfanter. Elle a toujours exprimé son souhait d’avoir des enfants avec son compagnon. Toutefois, il semble que l’endométriose était une grosse entrave à cet objectif. Heureusement qu’elle a su faire preuve de patience et de persévérance jusqu’à obtenir sa mignonne petite fille qu’elle adore plus que tout.

Enfin, Yann lui sert à la fois de soutien et de conseiller. Il n’hésite pas à prendre la relève lorsqu’il s’agit de s’occuper de Nina.