Comment faire une couleur miel sur cheveux noir ?

Coiffure tendance en ce moment, la couleur miel sait donner de l’éclat aux cheveux, et les rend plus chaleureux. Pour obtenir cette teinte, il existe plusieurs méthodes et outils. A travers cet article, découvrez plus de détails.

Pourquoi choisir la couleur miel ?

La couleur miel sur les cheveux présente de nombreux avantages à savoir :

l’éclat des cheveux et apporte du caractère à la coiffure ;

sa convenance avec la plupart des carnations ;

un contraste léger et harmonieux avec la couleur noire des cheveux ;

les boucles sublimes ;

les cheveux chaleureux ;

un entretien facile ;

le maintien de la couleur naturelle des racines.

Cette teinte ne vire pas facilement et conserve son éclat pendant longtemps. Elle demande juste quelques soins hydratants et nourrissants pour garder les cheveux en bonne santé afin de préserver la couleur.

Quels produits et outils sont nécessaires ?

Les produits pour la couleur miel sur cheveux noir dépendent de la technique que vous souhaitez utiliser. Voici quelques-uns :

teintures capillaires et produits sans ammoniaques ;

produit décolorant ;

shampoing colorant ;

shampoing et après-shampoing adaptés aux cheveux et à leur couleur;

jus de citron et miel.

Les outils dont vous aurez besoin sont :

bol et pinceau ;

gants et cape ;

pinces ou élastiques ;

peigne à queue ;

bonnet ou papier aluminium ;

sèche-cheveux ou fer à lisser ;

Après avoir posé la teinte, vous aurez besoin d’un shampoing et d’un après-shampoing. Ils doivent être adaptés au type et à la couleur de la chevelure.

Pour appliquer la couleur miel, il existe différentes techniques comme le balayage, la décoloration totale ou le shampoing colorant.

La technique du balayage contient plusieurs procédés à savoir :

balayage miel classique : application d’une pâte décolorante sur certaines mèches de cheveux, en laissant les racines sombres

ombré hair miel : c’est une technique de coloration qui permet de maintenir la couleur naturelle des cheveux à la racine. Elle donne un aspect de dégradé vers les pointes ;

méthode naturelle au miel : application du mélange : 4 volumes de miel+1 volume de vinaigre de cidre de pomme.

La technique de la décoloration consiste à utiliser un produit décolorant pour effacer le noir des cheveux. Vous aurez ensuite besoin d’une teinture capillaire miel pour les colorer à nouveau.

La technique de shampoing colorant quant à elle exige l’utilisation d’un shampoing particulier. Ce dernier dépose les pigments miel sur les cheveux sans les abîmer.

Quelle que soit la technique que vous choisissez, il est conseillé de faire un test sur une mèche cachée avant de colorer toute votre chevelure. Cela permet de vérifier que le résultat vous convient. Il est également recommandé de consulter un professionnel de la coiffure si vous avez des doutes ou des questions.

Pour l’entretien de votre couleur miel, optez pour les produits hydratants et nourrissants. Pour la préserver du soleil, utilisez des mesures de protection telles que le port d’un chapeau ou l’application d’une huile capillaire spécifique. Optez pour un shampooing doux et sans sulfates qui n’altère pas la couleur. Évitez également l’utilisation excessive du sèche-cheveux ou du fer à lisser, car elles peuvent contribuer à la décoloration de la couleur.