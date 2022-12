Comment tracer l’emplacement d’une personne sans qu’elle s’en doute ?

Localiser ou suivre quelqu’un sans son accord peut paraître indécent. Mais dans des cas extrêmes tels que le risque pour la sécurité, pouvoir localiser quelqu’un peut être très utile. Et pour faire cela, il existe de nombreux programmes et méthodes qui permettent de suivre une personne à son insu, à l’aide des smartphones. Dans cet article, vous trouverez quelques solutions efficaces pour tracer l’emplacement d’une personne sans qu’elle s’en doute.

Tracer l’emplacement d’une personne en partageant sa position sur WhatsApp

Au lieu de recourir à des mesures drastiques pour obtenir la position d’une personne via WhatsApp, vous pouvez simplement demander à cette personne de partager sa position avec vous. Comme de nombreuses autres applications, WhatsApp dispose d’une fonctionnalité intégrée gratuite. Celle-ci permet de tracer l’emplacement d’une personne en temps réel. Cela doit être fait sur l’appareil cible que vous souhaitez suivre.

Pour ce faire, ouvrez une discussion sur WhatsApp, puis appuyez sur le symbole de pièce jointe. Cliquez sur « Localisation » dans les options présentées, puis choisissez « Partager l’emplacement en direct« . Sélectionnez la durée pendant laquelle vous allez tracer l’emplacement de la personne et envoyez le lien. La position peut être partagée pendant 15 minutes, une heure ou huit heures selon le cas. Ensuite, vous verrez l’emplacement exact de cette personne à l’aide de Google Maps. Si la localisation est envoyée à une discussion de groupe, tous les participants à la conversation peuvent la voir.

Tracer l’emplacement d’une personne avec WhatsApp via l’invite de commande

Un autre moyen simple de tracer l’emplacement de quelqu’un sans qu’il s’en doute consiste à utiliser la fonction d’invite de commande sur votre ordinateur. Cela ne peut fonctionner qu’avec WhatsApp Web, mais c’est très efficace et facile à faire. Ouvrez WhatsApp Web et démarrez une conversation avec la personne que vous souhaitez suivre pour obtenir son adresse IP. Fermez toutes les applications exécutées en arrière-plan (à l’exception du navigateur que vous utilisez) pour éviter d’interférer avec le processus de localisation. Ensuite, sur votre clavier, appuyez sur Ctrl Alt Suppr pour ouvrir le gestionnaire de tâches. Appuyez sur Win R sur votre clavier pour ouvrir la fonction « Exécuter« . Tapez « cmd » dans le champ, et cliquez sur Entrée.

Dans l’invite de commande qui s’affiche, tapez « netstat -an » puis appuyez sur Entrée. Notez l’adresse IP qui apparaît avant de quitter l’invite de commande. Vous pouvez aller sur le site www.ip-adress.com et entrer l’adresse IP pour déterminer son emplacement.

Tracer l’emplacement d’une personne sur WhatsApp via le lien de suivi

Vous pouvez également créer le lien de suivi que vous envoyez à la personne que vous souhaitez localiser. Ce lien fournit des informations sur l’emplacement d’une personne. Pour commencer, il faut créer un compte d’hébergement gratuit. Vous pouvez le faire sur My3gb, 000webhost ou même Hostgator. Connectez-vous à votre compte, et cliquez sur « Gestionnaire de fichiers ». Télécharger les noms de fichiers ZIP « ZIP File Trace ». Maintenant, téléchargez les fichiers dans le dossier racine (public_html) du gestionnaire de fichiers sur votre compte d’hébergement. Le lien que vous devez envoyer à celui que vous suivez pour connaître son emplacement sera nommé. Vous pouvez dès lors trouver toutes les informations voulues sur l’appareil que vous tracez dans le fichier log.txt dans son dossier racine.

Tracer l’emplacement exacte d’une personne par WhatsApp sans qu’elle s’en doute

Vous souhaitez savoir comment tracer l’emplacement d’une personne alors que le partage de position WhatsApp mentionné ci-dessus ne fonctionne pas. Vous pouvez alors rechercher une autre solution comme KidsGuard Pro.

Fonctionnalités de KidsGuard Pro

Ce programme utilise la technologie de localisation GPS qui peut vous aider à tracer avec précision l’emplacement d’une personne. L’utilisation des applications comme KidsGuard Pro vous évitera des ennuis, tout en vous offrant des avantages importants. Vous pouvez l’utiliser pour tracer l’emplacement d’une personne, même s’il ne s’agit pas de votre contact WhatsApp. Après l’avoir installé, vous pouvez tracer à distance l’emplacement d’une personne à partir de votre tableau de bord en ligne sans en avertir la cible. Étant donné que l’application est masquée sur l’appareil cible, vous pouvez suivre quelqu’un sans qu’il ne s’en rende compte. Les informations de localisation sont téléchargées en temps réel.

Vous pouvez également consulter les lieux visités précédemment par la personne. Aucune connaissance professionnelle n’est requise pour utiliser cette application. Il suffit de vous inscrire et de configurer votre compte selon votre plan.

Pour utiliser KidsGuard Pro, ouvrez un compte sur son site web. Obtenez l’appareil cible, c’est-à-dire l’ordinateur ou le téléphone de la personne à tracer. Télécharger l’application à partir de son site Web, sur Play Store ou App Store et installez-la. Vous constaterez que l’icône de l’application disparaît après l’installation. Ne vous inquiétez pas, c’est pour éviter que la personne à surveiller ne le sache. Vous pouvez maintenant vous connecter à votre panneau de contrôle en ligne et sélectionner « Lieux » dans le panneau de gauche. Une vue cartographique avec l’emplacement actuel s’affiche. Si vous en avez besoin, vous pouvez également utiliser KidsGuard Pro pour suivre les messages WhatsApp, les activités, les photos et plus encore.