Quelle est la meilleure application pour regarder la TV ?

Parfois, le choix d’une meilleure application pour regarder la TV paraît difficile. Il existe pourtant plusieurs applications mais aucun ne vous satisfait. Toutefois il y a une solution, cet article vous aidera à faire le bon choix. Téléchargez Molotov, l’excellente application pour regarder la TV.

Molotov : une solution complète

Molotov est l’appli permettant de visualiser la télé gratuitement sur tous vos appareils, que ce soit sur Android, sur iOS (IPad ou IPhone), sur ordinateur (PC ou MAC), ou sur votre TV dès qu’elle est connectée à Internet.

La performance de cette application est un véritable exploit. Avec l’assemblage de toutes les chaînes dotées d’une interface ergonomique, elle peut remplacer l’antenne TV. Il est préférable d’avoir une bonne connexion internet (fibre optique) en l’employant, vu sa gourmandise en bande passante.

Regardez la télé sur votre ordi avec Molotov !

Grâce à votre ordinateur (Mac ou Linux, Windows), vous pouvez visualiser vos chaînes préférées que ce soit en replay ou en direct avec Molotov. Il suffit tout simplement d’installer le logiciel sur votre ordinateur portable ou de bureau. Il n’exige aucune antenne TV. Par contre, une connexion Internet en Ethernet ou en Wifi est nécessaire.

Sur votre PC, vous avez accès à la télé une fois l’appli TV installée. Adieu les grilles de programmes à l’ancienne, au zapping fastidieux car avec elle, chaque programme enregistré sera envoyé au niveau du cloud, et mettra celle-ci à votre disposition. Retrouvez avec Molotov plus de 34 chaînes dont celles de la TNT qui sont disponibles gratuitement.

Regardez la télé sur votre IPhone ou IPad avec Molotov !

Que vous soyez au café ou au parc, en voiture ou à pied, vous pouvez également regarder la TV à partir de Molotov. En un clin d’œil, sur votre iPhone ou iPad, accédez gratuitement aux émissions qui vous passionnent. La visualisation en streaming est un atout majeur de l’appli mobile. Obtenez l’application via Apple Store. A noter qu’elle n’est compatible qu’avec IOS 13 et plus.

Après avoir téléchargé l’application, inscrivez-vous pour avoir votre propre compte, puis entrez vos identifiants une fois le compte ouvert. Vous trouverez vos différentes variétés de programmes. Lancez-les, découvrez vos chaînes préférées et ne ratez aucun de vos enregistrements sur Molotov.

Regardez la télé sur Android avec Molotov !

Partout, vous pouvez profiter de la télé depuis votre smartphone Android ou tablette grâce à Molotov. Avec cette appli mobile, vous pouvez accéder facilement à la télévision, que vous soyez en Wifi ou en 3G/4G. Grâce au paramétrage de votre consommation data, il est possible d’économiser vos données.

Pour emporter la télé avec vous depuis votre smartphone ou votre tablette, téléchargez d’abord l’application sur Google PlayStore. Une fois terminé, vous pouvez créer votre compte sur votre appareil si vous n’en avez pas encore, ou bien entrer tout de suite vos identifiants Molotov dans l’appli. Lorsque vous avez l’application, profitez au maximum de visionner vos émissions préférées !

Regardez la télé sur votre TV Samsung avec Molotov !

Molotov est également disponible sur votre téléviseur connecteur Samsung, afin de regarder la télé d’une manière vraiment nouvelle et extrêmement intuitive. L’application est disponible sur Smart TV Samsung 2016 et plus. Les programmes télé à savoir les séries, les émissions, les films sont bien organisés et classés par catégories ou par genre.

Afin de profiter de l’application TV, vous devez être en mesure de posséder un TV Samsung connecté ayant un modèle sous le système d’exploitation Tizen. Appuyez sur votre bouton home, et accédez au menu “Apps”. Puis à la barre de lancement des apps, cliquez sur la petite tuile bleue. Enfin, pressez la petite loupe permettant de trouver et installer Molotov.

En résumé

Grâce à Molotov, vous pouvez visualiser la télé à tout instant. Savourez chaque moment devant vos chaînes préférées. Cet article vous a permis de montrer la meilleure application pour regarder la TV.