L’arc des Kimera ants est confirmé !

Le magazine hebdomadaire Shônen Jump a révélé des informations quant à la suite de la série Hunter x Hunter en animé.

Celui-ci nous confirme qu’on aura belle et bien droit à une adaptation animé de l’arc Kimera Ants, c’est à dire l’arc qui suit Greed Island. Il s’agit maintenant d’une preuve indéniable et confirmé par Madhouse ( = est un studio de films et séries d’animation japonais) que l’arc Chimera Ant aura lieu dans la série animée et il est détaillé que l’arc débutera le 21 Avril 2013. Cela signifie que Greed Island finira dans les 8 prochains épisodes.

Le premier scan l’arc Chimera Ants peut être vu ci-dessus.

