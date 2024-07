Depuis que le smartphone existe, il fait partie de la vie de tous et prend de plus en plus de place au quotidien. En effet, plus le temps passe, plus il est difficile de se passer de ce petit appareil avec lequel on peut tout faire aujourd’hui. Mais si le téléphone est un appareil très utile, c’est aussi un appareil qu’on peut se faire voler rapidement, surtout dans certains endroits. Mais contre les aléas de la vie quotidienne, il existe des assurances. Alors quand on a un téléphone, il est légitime de se demander s’il existe une assurance téléphone volé.

A lire également : L'écriture web : c'est quoi?

L’assurance téléphone volé, ça existe !

Oui, il existe une assurance téléphone volé. Il s’agit de l’assurance téléphone portable, ou de l’assurance téléphone mobile. Le nom varie en fonction de l’assureur, mais en fin de compte, il s’agit pratiquement de la même protection. On peut ainsi souscrire à une assurance pour se couvrir en cas de vol de téléphone. Mais avant de prendre une telle assurance, sachez qu’il existe d’autres solutions pour couvrir le vol de votre téléphone. Ainsi, avant de souscrire à un contrat d’assurance pour son téléphone, il faut bien se renseigner.

Quelles assurances pour couvrir le vol de mon téléphone ?

Tout dépend des conditions dans lesquelles le vol a été commis et de l’endroit où le vol a été effectué. Il existe en effet deux autres assurances qui peuvent vous couvrir en cas de vol de votre téléphone. Il s’agit de :

Lire également : Le dromardennes est maintenant disponible !

l’assurance multirisque habitation et de

l’assurance auto

Si vous vous faites voler votre téléphone dans votre maison ou dans votre voiture, l’une ou l’autre de ces assurances peuvent donc vous couvrir, mais sous certaines conditions. Si vous organisez une fête dans votre maison et que vous vous faites voler votre téléphone au cours de la fête, il est peu probable que l’assurance couvre vos arrières. De même, si votre téléphone vous est volé par une personne que vous avez invitée dans votre véhicule, l’assurance auto ne vous sera d’aucun secours. Pour que l’assurance auto ou l’assurance multirisque habitation vous aide pour la perte de votre téléphone, il faut que le vol soit commis avec violence, et donc que celui-ci résulte d’un acte de violence. Dans le cas contraire, vous n’aurez qu’à vous rendre sur www.localisermobile.net pour essayer de retrouver votre téléphone par vos propres moyens.

Quelle protection offre l’assurance téléphone volé ?

Si vous vous faites voler votre téléphone dans le métro, le bus, un restaurant, un bar, ou ailleurs, il est possible que vous vous fassiez rembourser par votre assurance ou que celle-ci remplace le téléphone volé par un autre téléphone identique. Mais il est important que le vol ait été commis avec violence pour que vous puissiez bénéficier de ce remboursement. Si un pickpocket vous vole votre téléphone alors que vous l’aviez posé sur la table d’un restaurant, vous ne serez peut-être pas remboursé, mais si jamais on vous agresse et on vous vole votre téléphone, vous serez remboursé.

Il existe une assurance téléphone volé, mais il faut bien prendre connaissance du contrat pour savoir quel genre de protection offre l’assurance avant de souscrire.