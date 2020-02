Comment planifier une meilleure conception de votre maison

Lorsqu’il s’agit d’améliorer votre triste décor, l’inattention sélective n’est pas votre ami.

Ne sachant pas quoi faire ou quoi faire en premier, la plupart des gens ont tendance à ne rien faire. Il existe un moyen logique de planifier une meilleure conception de la maison.

A lire en complément : Les raisons de louer un gîte en Guadeloupe

Commencez par le début : pensez d’abord à votre maison et à votre façon de vivre en termes pratiques.

Soyez clair sur vos habitudes et vos préférences et véridique sur l’état réel de votre environnement et de votre mobilier. Vos réponses ne seront pas notées par un jury, mais vous disposerez d’un ensemble solide de lignes directrices à partir desquelles procéder pour concevoir une maison qui fonctionne particulièrement bien juste pour vous.

A lire en complément : Dallage de piscine, pourquoi choisir le marbre ?

Avant de commencer les différents travaux vous pouvez demander plusieurs devis aux artisans pour comparer les prix et ainsi vous donner une idée du montant global.

Décidez maintenant à quoi vous attendre en premier

Vous pouvez commencer à développer un plan d’attaque organisé avec ces décisions, ainsi qu’un budget et des dates pour les achats afin de garantir une bonne humeur et un meilleur niveau de vie.

Rester simple

Si vous louez ou prévoyez de déménager au cours de la prochaine année, oubliez les rénovations majeures. De même, vous n’aurez pas besoin de faire grand chose avec la cuisine si vous ne faites que des réservations.

Est-il temps de peindre les murs ?

La couleur des murs influence grandement la façon dont vous vous sentez dans une pièce. Le blanc n’est guère inspirant.

Bonus : c’est le moyen le moins cher et le plus efficace de changer l’apparence et l’ambiance d’une pièce.

La disposition des meubles ne fonctionne pas ?

Par exemple, dans votre salon, si vous voulez parler à quelqu’un d’autre que vous-même, vous aurez besoin d’un espace de conversation. Des sièges confortables suffisamment proches pour parler sans élever la voix ou tendre le cou, ainsi que des surfaces pratiques (tables basses / tables basses) pour poser des boissons ou de la nourriture sont essentiels.

Un agencement de meubles qui répond à vos besoins et à vos activités améliorera votre vie et ne vous coûtera rien. Supposons que la forme suit la fonction et commencez par donner quelque chose à vos meubles. Réfléchissez à ce dont vous aurez besoin pour le confort, l’aspect pratique et l’attractivité.

Le mobilier lui-même semble-t-il «fatigué» ?

Les canapés sont-ils encore utilisables ou doivent-ils être recouverts, rembourrés ou simplement jetés et remplacés ? Certains de vos autres meubles ont-ils besoin d’une mise à niveau ou d’une amélioration avec une couche de peinture ?

Est-ce qu’il fait sombre là ?

Les pièces sans lumière sont déprimantes. La plupart d’entre nous, faute d’une meilleure expérience, n’éclairent pas assez nos maisons ou pire encore, «sur-éclairent» une pièce avec des sources lumineuses à très haute puissance.

Ce que vous voulez, c’est une gamme d’options d’éclairage qui répondent à vos besoins pour les tâches à accomplir et remplissent vos pièces de lumière, sans coins sombres. L’effet global sera accueillant, confortable, intéressant et beau.

Vous trouverez également des informations intéressantes sur les astuces pour une pièce sans fenêtre.

Avez-vous une chambre avec vue ou une vue sur les barres de sécurité et un mur de briques ?

Les grandes fenêtres avec une vue magnifique n’ont pas besoin de décoration. Cependant, la plupart des fenêtres ont besoin d’une sorte de revêtement, ne serait-ce que pour l’intimité ou pour bloquer la lumière du soleil. Un autre avantage de la draperie est qu’elle peut ajouter douceur, couleur et texture à une pièce, tout en camouflant une architecture «malheureuse» au besoin.

Continuez à contre-interroger les suspects habituels et ne négligez aucun domaine de vos affaires intérieures. Continuez à affiner votre «liste de réparation / à faire» jusqu’aux écrous et boulons de ce dont vous avez besoin pour être plus à l’aise et satisfait.

Tout le monde veut un look designer sans en embaucher un. En vérité, vous n’avez pas à faire une déclaration de conception majeure pour bien vivre.

Développer une perspective claire garantit que le bonheur de la conception de la maison peut être trouvé à n’importe quel prix.

Si vous souhaitez des informations sur la décoration de votre bien immobilier vous pouvez vous rendre sur myblogimmobilier.net qui vous proposera différents articles sur la décoration de votre maison.