François Hollande : combien son déménagement a pu coûter ?

Il a quitté l’Élysée depuis bientôt 100 jours, mais peu de gens se demandent encore comment s’est passé son déménagement. En effet, en tant qu’ancien chef d’E tat, le déménagement de François Hollande n’est pas du tout facile et doit nécessiter un sacré budget. Nous avons tenté d’estimer le coût global de son déménagement.

A lire en complément : Porte coulissante et de rampe d'accès pour handicapés

Il a déménagé après la passation de pouvoir

Un grand déménagement s’est déroulé à l’Élysée après la passation de pouvoir avec Emmanuel Macron. En effet, après avoir laissé les clés du palais à son successeur après avoir passé 5 ans dans un 11.000 m² dont 300 m² de résidences privées. Il a sans doute dû avoir un grand nombre de cartons à transporter.

Le Figaro a essayé d’interroger les principaux acteurs de ce déménagement de luxe à l’Élysée afin d’estimer le cout de l’opération. Il a alors découvert que le transport des affaires personnelles du président Hollande et de son cabinet allait mobiliser plus de 180 personnes, 55 camions et entre 4000 et 5000 cartons. Le montant estimé pour ce déménagement XXL était estimé à 55000 euros.

Il n’a pas encore trouvé de nouveau logement

Environ 3 mois après avoir quitté l’Élysée, François Hollande n’a toujours pas trouvé comment déménager La Ciotat. Si l’on sait que l’ancien président a déjà déménagé ses affaires de travail dans son nouveau bureau de plus de 300 m², rue de Rivoli à Paris, on ne sait pas encore là où il a transporté ses affaires personnelles. Il y a quelques semaines, une entreprise était chargée pour lui de trouver une maison à Tulles. Selon certaines informations, il aurait eu un coup de cœur pour une demeure particulière sur les hauteurs de la ville. Cependant, il semble qu’il n’aurait pris, pour le moment, aucune décision. Certaines indiscrétions affirment même qu’il envisagerait d’aller chez sa compagne, l’actrice Julie Gayet.

A voir aussi : Les services d'un serrurier à Paris

Une période de pic des déménagements

Pour qu’il puisse déménager en toute tranquillité, le cabinet du Président Hollande devra s’y prendre quelques jours à l’avance. En effet, on est dans une période de pic des déménagements dans toute la France et les professionnels du déménagement sont tout à fait saturés. Mais nul doute que son cabinet s’occupe des modalités du déménagement et devrait trouver la bonne solution incessamment. Pour notre part, nous serons ravis de vous annoncer qu’il a enfin trouvé un logement et qu’il a enfin emménagé afin de commencer sa nouvelle vie.