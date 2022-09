Pour travailler dans le secteur de l’immobilier, la détention d’une carte professionnelle est obligatoire depuis plusieurs années. Cette pièce permet d’avoir une idée de l’expérience du titulaire dans le domaine qu’il exerce. Elle se délivre par la chambre de commerce et d’industrie territoriale pour une durée de validité de 3 ans. Pour obtenir ce document, vous devez suivre certaines formations. Découvrez-les.

Le BTS professions immobilières

Pour obtenir la carte d’agent immobilier, vous devez avoir le BTS professions immobilières. Pendant le cours, l’étudiant apprend tous les points qui peuvent lui permettre de négocier et de réaliser des contrats. Il acquiert aussi des connaissances en gestion locative et en gestion locative de copropriété. Il étudie également :

les transactions immobilières ;

les conseils en ingénierie de l’immobilier ;

les communications professionnelles.

Après la phase théorique, les apprenants effectuent un travail pratique dans une entreprise pour se perfectionner. Pour suivre cette formation, vous devez être titulaire d’un BAC général, technologique ou professionnel. En fonction de l’école, l’accès à cet apprentissage se fait après une analyse de candidature, des épreuves écrites ou un entretien.

En plus, vous pouvez suivre les cours à distance. Le plus important est de décrocher le diplôme dans les règles de l’art.

Le Master en droit de l’immobilier

Pour obtenir la carte d’agent immobilier, vous devez suivre une formation en droit de l’immobilier. Le niveau exigé ici est le Master. En effet, ce secteur nécessite la maîtrise de certaines notions juridiques. Ainsi, l’étudiant apprend à interpréter et à appliquer les règles et les lois en vigueur dans le domaine.

Pendant le cursus, les bénéficiaires de la formation reçoivent des connaissances en gestion du patrimoine. L’institut leur enseigne les rouages du droit de la vente et de l’assurance construction. Ils sont immergés dans l’évaluation économique et financière des projets immobiliers. Le marketing immobilier, la politique de la ville, l’éthique et la déontologie sont aussi des aspects abordés au cours de la formation.

Outre la théorie, les étudiants vont en stage dans une entreprise pour acquérir des connaissances pratiques. Les meilleurs peuvent automatiquement décrocher un contrat professionnel. Pour faire le Master en droit immobilier, vous devez être titulaire d’un BAC + 3 en droit et gestion de copropriété et syndic. Toute autre licence dans les carrières de l’immobilier est aussi acceptée.

La validation des acquis de l’expérience

Pour obtenir la carte T, vous pouvez suivre une formation théorique et pratique pour avoir une validation des acquis d’expérience (VAE). Les cours durent un an au moins et vous permettent de maîtriser une bonne partie du métier de l’immobilier. Ce sésame est destiné aux personnes qui n’ont pas de diplôme pour faire le Master ou le BTS.

Il est délivré par l’État sous certaines conditions. D’abord, vous devez démontrer la manière dont vous avez acquis les expériences. Ensuite, vous serez confronté à un jury qui se chargera de valider entièrement ou partiellement votre droit d’exercice.

Une formation dans une agence immobilière

Pour obtenir une carte T, vous devez acquérir de l’expérience. Cela se fera si vous travaillez avec un professionnel de l’immobilier pendant 10 ans. Cette durée correspond à la combinaison des études secondaires et supérieures. Si par contre, vous avez le BAC, le stage passe à 3 ans.

Cet apprentissage vise à vous donner tous les outils nécessaires pour voler de vos propres ailes. Au cours de cette formation, l’agence doit vous aider à maîtriser les notions juridiques, économiques et commerciales. Elle doit aussi vous fournir toutes les méthodes de négociations de contrats et d’analyse du marché. Cela est important, car le risque dans ce métier est très élevé.

Votre mentor doit vous amener à avoir le contact facile et une technique de persuasion efficace. Il vous revient d’y ajouter des cours de langues étrangères. Ainsi, vous pourriez discuter avec des clients venus d’ailleurs.

En résumé, pour obtenir la carte d’agent immobilier, vous devez suivre une formation au métier d’agent immobilier. Si par contre vous n’avez pas un diplôme, une VAE est aussi une alternative. Vous pouvez également accepter de travailler avec un professionnel pendant un certain temps.