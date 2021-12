Comment justifier une absence en sport ?

Le sport fait partie des matières scolaires les plus appréciées par les élèves. En dépit de la grande appréciation portée à la discipline, il peut arriver de ne pas suivre tous les cours. En cas d’absence en sport, une justification s’impose. Vous avez manqué une séance de sport dernièrement, mais ignorez comment vous justifier ? Découvrez ici nos conseils pour bien justifier une absence en sport.

Mots d’excuse des parents, la justification classique

Les absences en sport peuvent se justifier par les parents. Lorsque vous n’assistez pas à un cours d’éducation physique et sportive, demandez à vos parents de vous faire une note. Les parents peuvent rédiger des mots d’excuses et les transmettre à l’administration. L’utilisation de la note d’excuse est simple et pratique. Ce type de note peut également être rédigé par les tuteurs.

Idéalement, la note d’excuse doit être rédigée et envoyée à l’administration le jour de l’absence. Ce mode de justification sert notamment lorsque les élèves font face à des indispositions brusques. Migraine, fièvre, maux de ventre, le parent ou le tuteur évalue l’état de l’enfant. S’il est préférable qu’il se repose, il le laisse dormir et rédige une note qu’il transmet à l’administration.

La note d’excuse doit porter le nom, la classe de l’enfant ainsi que les raisons de son absence au sport. Les parents peuvent bien évidemment la rédiger comme ils le souhaitent. Des modèles de mots d’excuses sont disponibles sur le net. Il est possible de s’en servir pour écrire des mots d’excuse appropriés et acceptés de l’administration.

Présenter un justificatif en raison d’absence de santé

Si l’absence en sport est due à des soucis de santé sérieux, l’apprenant n’a pas à se précipiter. Il accorde d’abord la priorité à sa santé et suit les soins appropriés. Idéalement, l’apprenant doit se faire soigner par un professionnel de la santé. Les raisons de santé peuvent également être utilisées lorsque l’absence est due à un rendez-vous médical, une consultation, etc.

L’intérêt de se faire traiter par un professionnel est la possibilité d’obtenir un certificat médical au terme du traitement. Ce document servira ensuite de preuve et de justificatif d’absence. L’apprenant peut le porter sur lui lorsqu’il assistera au cours une fois mieux portant. Les parents peuvent également rédiger une lettre justificative et y joindre le certificat médical.

La même approche peut être suivie dans le cas de toutes les absences pour raison médicale. Tout document fournit par un professionnel est utile pour justifier votre absence sans conséquence.

Apporter la preuve des autres raisons d’absence en sport

En marge des problèmes de santé, d’autres raisons peuvent provoquer une absence en sport. L’apprenant peut par exemple être indisponible en raison d’une urgence familiale, d’un examen, d’une compétition, du permis de conduire, etc. Quel que soit le motif, il doit être justifié. Ici, l’apprenant peut se servir d’un document ou encore faire recours à ses parents.

Tout ce dont l’administration a besoin pour ne pas punir l’absence, c’est une explication juste et fiable. Si l’absence peut être justifiée avec un document, l’apprenant peut le présenter lui-même. Il lui suffit de se diriger vers l’administration pour s’expliquer et montrer son justificatif. Il devra également le présenter à son prof de sport.

Si vous ne disposez pas de document justificatif, tout n’est pas perdu pour autant. Vous pouvez demander à un parent de se rendre à l’administration pour vous. Suivant les cas, un frère plus âgé suffira. La personne qui vient en votre nom devra simplement expliquer les raisons de votre absence. L’administration pourrait lui poser des questions pour avoir plus de clarifications. La justification sera validée lorsque le dirigeant sera convaincu de la nécessité de votre absence en sport.

Quand justifier une absence en sport ?

Vous en savez à présent plus sur la justification d’absence en sport et les différentes solutions pour s’en servir. Comme dans les administrations et dans les milieux professionnels, la justification devra être fournie dans de bons délais ici également. Il n’existe pas de délai strictement prévu pour justifier une absence en sport. Il est toutefois conseillé de faire diligence et de justifier son absence au plus tôt.

Idéalement, fournissez la justification de votre absence dans les jours qui suivent le cours de sport. Sous 7 jours au plus, votre justification devra être fournie. Pour éviter les sanctions, fournissez la justification dès que vous reprenez les cours. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’administration de votre établissement pour vous renseigner sur les délais de justification d’absence.

Quelle que soit la raison de votre absence, n’hésitez pas à mettre à contribution vos amis et camarades. Envoyez-leur un message ou contactez-les pour leur expliquer la situation. Ils pourront donner une première explication de votre absence avant que vous ne venez la justifier. Si vous avez le contact du prof de sport, vous pouvez également l’appeler et lui expliquer la situation. Il sera ainsi compréhensif et plus réceptif à votre justification.