UI Cheats : transformer l’interface des Sims 4 sans casser votre partie

UI Cheats Extension de weerbesu intercepte les appels de l’interface Flash du jeu pour y injecter des modifications de valeur en temps réel. Ce fonctionnement en tant que mod de type script (et non simple contenu cosmétique) explique pourquoi chaque patch officiel d’EA peut casser le mod, et pourquoi les conséquences dépassent le simple crash à l’écran de chargement.

Injection script et couche Flash : pourquoi UI Cheats casse après un patch Sims 4

Le mod ne se contente pas de remplacer des textures ou d’ajouter des objets au catalogue. Il se greffe sur la couche d’interface ActionScript du jeu pour rediriger les clics droits vers des fonctions de triche normalement accessibles uniquement via la console.

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Quand EA modifie la structure interne de cette couche (renommage d’un élément, ajout d’un panneau, changement d’ID), le script de UI Cheats pointe vers des références qui n’existent plus. Le résultat va du clic droit inopérant au gel complet du panneau de besoins.

EA classe explicitement ce type de mod parmi les game mods, par opposition aux CC cosmétiques. Selon la documentation officielle d’EA Help, les game mods sont plus susceptibles de causer des bugs graves que les contenus purement visuels. La distinction a une conséquence directe sur la priorité de mise à jour après chaque patch.

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Données corrompues sans crash visible

Le piège le plus sournois n’est pas le plantage. Après certaines mises à jour de packs, UI Cheats peut continuer à fonctionner en apparence tout en écrivant des données incohérentes dans la sauvegarde : états d’humeur impossibles, carrières bloquées, relations figées.

Les symptômes rapportés incluent des Sims qui marchent sur les murs, des actions qui ne se terminent jamais, ou des besoins qui restent figés à une valeur fixe. Ces corruptions silencieuses sont bien plus difficiles à diagnostiquer qu’un crash franc au lancement.

Mettre à jour UI Cheats Extension : version compatible et fichiers à remplacer

Nous recommandons de ne jamais lancer une partie avec UI Cheats après un patch sans avoir vérifié la page Patreon de weerbesu. Le créateur publie généralement une mise à jour dans les heures ou jours suivant un patch majeur.

La procédure de remplacement est simple mais demande de la rigueur :

Supprimer intégralement les anciens fichiers du mod dans le dossier Mods (le fichier .ts4script et le fichier .package associé), pas seulement écraser avec la nouvelle version

Vider le cache du jeu en supprimant les fichiers localthumbcache.package et le contenu du sous-dossier cache

Relancer le jeu une première fois sans le mod pour vérifier que la sauvegarde charge correctement, puis réinstaller la version mise à jour

Vérifier que l’option « Autoriser les mods de script » est bien cochée dans les paramètres, car certains patchs la désactivent automatiquement

EA recommande par ailleurs de désactiver l’affichage automatique de la liste des mods au démarrage pour améliorer les temps de chargement, ce qui devient pertinent avec des mods d’interface lourds comme UI Cheats.

Diagnostic mod cassé Sims 4 : la méthode 50/50 appliquée à UI Cheats

Quand un problème survient et que plusieurs mods cohabitent, identifier le coupable peut prendre du temps. EA recommande explicitement la méthode 50/50 pour isoler un mod défectueux.

Le principe : retirer la moitié des mods du dossier, tester, puis subdiviser la moitié problématique jusqu’à trouver le fichier responsable. Avec UI Cheats, nous observons que le mod est souvent le premier suspect logique, car il touche à des pans entiers de l’interface.

Tester UI Cheats en isolation

Avant de lancer la méthode 50/50 sur l’ensemble de votre dossier Mods, un test rapide consiste à ne conserver que UI Cheats seul, sans aucun autre mod ni CC. Si le problème persiste, la cause est identifiée. Si tout fonctionne, le conflit vient de l’interaction avec un autre mod.

Les conflits les plus fréquents concernent d’autres mods qui modifient les mêmes panneaux d’interface : mods de carrière qui ajoutent des éléments au panneau d’emploi, mods de traits qui modifient l’affichage des humeurs, ou mods de gameplay qui altèrent le panneau de relations.

Fonctions UI Cheats par clic droit : ce que le mod modifie dans l’interface Sims 4

UI Cheats transforme le clic droit en raccourci vers des commandes de triche qui nécessiteraient normalement de taper des lignes dans la console. Voici les zones d’interface concernées :

Le panneau de besoins : un clic droit sur une jauge (faim, énergie, hygiène) la remplit instantanément ou la fixe à une valeur précise

Le panneau d’humeur et de moodlets : un clic droit supprime un moodlet individuel, ce qui permet de retirer un état négatif sans attendre son expiration

Les simflouz et points de satisfaction : un clic droit sur le compteur affiche un champ de saisie pour modifier directement le montant

La barre de compétences et de carrière : un clic droit permet de monter ou descendre le niveau sans passer par la commande stats.set_skill_level

Les relations : un clic droit sur la jauge de relation dans le panneau social ajuste la valeur d’amitié ou de romance

Chaque interaction écrit directement dans les données de la sauvegarde active. Modifier une valeur de compétence via UI Cheats produit le même résultat qu’un cheat console, mais sans la confirmation visuelle de la ligne de commande, ce qui rend les erreurs de manipulation plus faciles à commettre.

Limite technique : les éléments d’interface ajoutés par des DLC récents

Les panneaux introduits par les derniers packs d’extension ne sont pas toujours pris en charge immédiatement. Tant que weerbesu n’a pas intégré les nouveaux éléments Flash dans le script, le clic droit sur ces zones n’aura aucun effet, ou pourra provoquer un comportement inattendu.

La compatibilité avec les packs est documentée sur la page Patreon du créateur, qui précise les éléments d’interface supportés par chaque version du mod.

Pour les joueurs qui envisagent de migrer vers d’autres simulateurs de vie comme inZOI ou Paralives, la question des mods d’interface se posera différemment. inZOI prévoit un support natif des scripts mods, tandis que Paralives mise sur une interface de construction modulable dès la base. UI Cheats reste pour l’instant un palliatif à une interface Sims 4 qui n’a jamais été pensée pour la modification directe par le joueur.