Quand plusieurs banques sont utilisées, garder une vision claire de sa trésorerie globale

Piloter plusieurs comptes bancaires en parallèle revient à gérer autant de silos de liquidité que d’établissements partenaires. Dès que la structure dépasse deux ou trois relations bancaires, le risque de travailler sur des positions de trésorerie obsolètes ou incomplètes augmente mécaniquement. Le sujet n’est pas la multiplicité des banques en soi, mais la capacité à consolider des soldes, des flux et des prévisions dans un référentiel unique, actualisé à une fréquence compatible avec les décisions opérationnelles.

Consolidation multi-banques en temps réel : ce que change l’open banking

Les connexions par API PSD2 modifient la donne technique. Là où le rapprochement bancaire reposait sur des imports EBICS ou des exports CSV traités en J+1, l’open banking autorise plusieurs interrogations de soldes par jour, directement depuis un outil centralisé. Le gain n’est pas cosmétique : un écart d’un jour sur la position de trésorerie, multiplié par plusieurs comptes, fausse le calcul du cash disponible réel et peut entraîner un arbitrage erroné entre ligne de crédit et placement court terme.

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La difficulté réside dans l’hétérogénéité des formats. Chaque banque retourne ses écritures selon son propre référentiel de libellés, de codes opération et de fuseaux horaires de valeur. Un logiciel de trésorerie capable de normaliser ces flux entrants est le socle technique sans lequel la consolidation reste un exercice manuel, donc fragile.

Nous observons que les PME qui passent d’un fichier Excel partagé à une agrégation automatisée réduisent significativement le temps consacré au rapprochement quotidien. Le vrai bénéfice n’est pas la rapidité : c’est la fiabilité du solde consolidé sur lequel les décisions de paiement ou de financement se fondent.

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Retards de paiement et trésorerie éclatée : un angle mort documenté

Les retards de paiement se sont durablement installés, avec plus d’un tiers des entreprises qui encaissent leurs factures dans des délais dégradés. Quand les encaissements sont répartis sur plusieurs banques, chaque retard crée un décalage qui n’est visible que dans le compte concerné, pas dans la position globale.

Le piège classique : un compte affiche un excédent apparent tandis qu’un autre supporte un découvert. Sans consolidation, l’entreprise paie des agios sur le second alors qu’un virement interne aurait suffi. Ce coût d’opportunité est rarement chiffré parce qu’il est noyé dans les frais bancaires globaux.

Délais fournisseurs et allocation du cash

Centraliser la visibilité sur les échéances fournisseurs et les encaissements attendus permet d’arbitrer l’allocation du cash entre comptes. La question n’est pas « combien ai-je au total ? », mais « sur quel compte tombe le prochain décaissement, et quel compte détient la liquidité pour y répondre ? »

Identifier chaque jour les comptes en position excédentaire et ceux qui approchent leur seuil de découvert autorisé

Programmer les virements de nivellement avant la date de valeur, pas après constatation du débit

Rapprocher les échéances fournisseurs du compte où le règlement client correspondant est attendu, pour limiter les mouvements inter-bancaires

Règlement ANC n°2022-06 : une contrainte de traçabilité accrue

Le règlement ANC n°2022-06, pleinement applicable à partir des exercices 2025, renforce les exigences de fiabilité et de traçabilité des flux de trésorerie dans le Plan Comptable Général. Ne pas appliquer ce cadre constitue désormais une non-conformité comptable.

Pour une entreprise multi-banques, la conséquence directe touche la documentation des mouvements inter-comptes. Chaque virement de nivellement, chaque opération de cash pooling doit être tracée de façon à permettre une reconstitution complète du parcours du cash. Une gestion éclatée, où les relevés de chaque banque sont traités séparément sans lien entre eux, rend cette reconstitution laborieuse, voire impossible en cas de contrôle.

Nous recommandons de structurer le plan de comptes bancaires dans l’outil de gestion avec un découpage qui reflète la réalité des flux : un compte de transit identifié pour les mouvements inter-bancaires, des codes analytiques alignés sur les entités ou les projets. Cette architecture facilite la conformité sans alourdir le quotidien.

Prévision de trésorerie multi-banques : construire un modèle fiable

La prévision de trésorerie sur un seul compte est un exercice relativement balisé. Sur plusieurs banques, la complexité augmente parce que les hypothèses d’encaissement et de décaissement doivent être ventilées par compte, pas simplement agrégées.

Ventilation des flux prévisionnels par compte bancaire

Un modèle prévisionnel multi-banques fiable repose sur trois piliers :

L’affectation de chaque flux prévisionnel au compte bancaire réel sur lequel il transitera, en tenant compte des domiciliations de prélèvement et des RIB communiqués aux clients

L’intégration des mouvements de nivellement prévus, pour éviter de compter deux fois la même liquidité (une fois sur le compte source, une fois sur le compte cible)

Un horizon de prévision différencié : court terme (hebdomadaire) pour le pilotage du solde par compte, moyen terme (mensuel ou trimestriel) pour l’allocation globale et les décisions de financement

Le risque de double comptage est le défaut le plus fréquent dans les prévisionnels multi-banques. Quand un excédent est transféré d’un compte à un autre, il doit apparaître en sortie sur le premier et en entrée sur le second, jamais uniquement en entrée sur le second.

Piloter le rendement du cash disponible

L’excédent de trésorerie non identifié ne produit aucun rendement. Sur plusieurs banques, les montants qui dorment sous les seuils de rémunération de chaque compte représentent un manque à gagner cumulé. Consolider ces excédents dans un outil unique permet d’identifier les poches de liquidité mobilisables pour un placement court terme ou une réduction de l’encours de crédit.

Dans cette logique de pilotage des flux financiers, dimo treso se positionne comme une solution en ligne dédiée à la gestion de trésorerie. Accessible via le site dimo-tresorerie.fr, cette plateforme s’adresse aux PME qui cherchent à centraliser le suivi de leurs positions bancaires. Son positionnement spécialisé en fait un outil orienté vers le pilotage opérationnel du cash, là où les solutions généralistes de comptabilité ne couvrent pas toujours le besoin de consolidation multi-banques.

La gestion de trésorerie sur plusieurs banques n’est pas un problème de complexité théorique. C’est un problème de synchronisation : synchronisation des soldes, des prévisions, des échéances et des mouvements inter-comptes. Les entreprises qui traitent ce sujet comme un chantier technique, avec un outil adapté et une architecture de comptes cohérente, transforment un risque opérationnel en levier de pilotage financier.