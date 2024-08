Avec l’augmentation des dépenses médicales ainsi que la réduction des remboursements, la souscription à une mutuelle de santé est devenue incontournable pour des millions de personnes. Pourtant dans les faits, on constante que certains renoncent à ce complémentaire santé compte tenu de l’augmentation constante de son prix.

Pour obtenir la mutuelle idéale, les potentiels souscripteurs n’hésitent pas à comparer les offres. Parcourez cet article pour découvrir les critères de base à considérer pour réussir votre choix.

Commencez par bien définir vos besoins de santé

Vous devez savoir que les assureurs de santé ne sont pas pareils et en fonction de l’âge et de l’état de santé des souscripteurs, les contrats seront différents. C’est pourquoi, il est important de bien définir votre état de santé afin de trouver la mutuelle de santé qui vous convient et qui saura répondre à vos attentes.

Il est évident que selon que vous souhaitez consulter un dentiste, un ophtalmologue ou un autre spécialiste, il faudra choisir les garanties adaptées à votre besoin. Heureusement, plusieurs compagnies d’assurance à l’instar de M Comme Mutuelle, mutuelle santé propose aux clients une gamme de couverture pour toutes les situations.

Utilisez un comparateur d’assurance pour trouver la meilleure offre

Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour trouver la mutuelle santé qui vous convient, il est conseillé d’utiliser un comparateur de mutuelles. Il en existe plusieurs en ligne (gratuits) et dont les résultats seront à la hauteur de vos attentes. Rappelons qu’il s’agit d’un moyen beaucoup plus facile que de faire appel à un professionnel.

Le comparateur va vous permettre de répertorier toutes les offres correspondant à vos attentes et par conséquent de comparer les garanties proposées par ces différentes mutuelles. Il s’agit d’une astuce particulièrement efficace pour dénicher la mutuelle la plus adaptée à vos besoins en juste quelques clics.

Vérifiez toutes les garanties et les services proposés dans le contrat par votre assureur

Les services et garanties proposés par les mutuelles sont variés. Il peut s’agir d’une assistante aide-ménagère ou encore d’un service de garde en cas d’hospitalisation. Outre les garanties de base auxquelles vous avez droit dans votre contrat de mutuelle, il est tout à fait possible de sélectionner les services particuliers dont vous avez besoin.

Dans le même temps, vous allez écarter les garanties qui ne correspondent pas à votre besoin. Cette façon de procéder est une technique de négociation très efficace pour vous permettre de faire baisser le prix de votre mutuelle de santé.

Choisissez un contrat transparent en termes de remboursement

Les remboursements dans les contrats d’assurance peuvent se présenter sous forme de pourcentage, en cash ou en forfait annuel. Très souvent, cet aspect du contrat est difficilement compréhensible par les personnes non-initiées.

Pour faire le choix de votre mutuelle sur des bases solides, il est recommandé de réaliser une simulation de remboursement via des outils dédiés disponibles en ligne.

Faites particulièrement attention au contrat mutuelle qui nécessite le remplissage d’un questionnaire médical

Il arrive parfois que les assureurs proposent des tarifs personnalisés à leurs clients sous réserve d’apporter des réponses à un questionnaire médical. Bien que l’idée semble intéressante au premier abord, il s’agit en réalité d’un moyen de majorer votre prime d’assurance si vous êtes considéré comme une personne à risque. Vous gagnerez à ne pas tomber dans ce piège !

Optez pour une mutuelle dont les cotisations correspondent à votre budget

Les cotisations de votre mutuelle de santé représentent l’un des critères les plus importants à prendre en compte. Il s’agit de la somme que vous devez verser à votre mutuelle sur une base mensuelle. Ces frais varient en fonction des garanties choisies ainsi que de la composition de votre foyer. Vous devez par conséquent bien les étudier avant de vous engager.

Une étude minutieuse des différents contrats proposés va vous permettre d’obtenir le meilleur rapport remboursement/cotisation.

Notez que les cotisations seront beaucoup plus élevées pour une mutuelle qui offre des remboursements importants. Mais, il est conseillé de veiller à ce qu’il y ait une bonne corrélation entre ce prix et votre reste à charge.

Cela va vous permettre de choisir la mutuelle la plus adaptée à votre budget. Pensez également à négocier l’option de tiers payant qui vous permet de consulter un médecin, acheter vos médicaments ou effectuer des examens sans avance de frais. Avec cette option, vous n’avez rien à payer à votre praticien, c’est la mutuelle qui s’en occupe.