Qui est Cillian Murphy, cet acteur et musicien irlandais ?

Cillian Murphy est un acteur et musicien irlandais qui est sur le devant de la scène depuis une vingtaine d’années. Passionné par la musique, le célèbre acteur avait commencé une carrière de musicien rock. Il joue ensuite dans le théâtre puis apparaît dans des courts métrages et films indépendants.

C’est grâce à son rôle d’antagoniste dans la saga Batman ‘’The Dark Knight’’ de Christopher Nolan que le talentueux acteur est devenu incontournable. Il fait surtout parler de lui avec la série Peaky Blinders. Particulièrement secret sur sa vie, il attise la curiosité de nombreux fans. Découvrez, dans ce billet, l’essentiel à savoir sur l’acteur.

Enfance, Éducation et début de Cillian Murphy

Né le 25 mai 1976 à Douglas dans le comté de Cork, Cillian Murphy est irlandais. Son père Brendan Murphy est un inspecteur académique pour le département irlandais de l’éducation et sa mère est professeure de français. Passionné par la musique depuis son plus jeune âge, Cillian commence à composer des chansons à seulement 10 ans. C’est à l’école, par le biais d’un atelier, que le jeune homme découvre le théâtre.

Voyant son talent sur scène, son professeur d’anglais, le romancier William Wall, l’encourage à suivre cette voie. Toutefois, Cillian rêvait de devenir une star de Rock et jouait même dans plusieurs groupes avec son frère Pàidi. Il connaît un petit succès et Acid Jazz Records propose un contrat à son groupe The Sons of Mr Green Genes. Toutefois, Cillian refuse ce contrat, car il ne voulait pas céder les droits de sa musique au label. Il continue tout de même à chanter et à jouer.

Après avoir obtenu son diplôme secondaire, il se lance, avec très peu d’intérêt, dans les études de droit à l’Université College Cork en 1996. C’est à cette époque que le jeune homme s’intéresse plus à la comédie. Ainsi, il joue dans la production universitaire d’Observe the Sons of Ulster Marching Towards the Somme de Franck MacGuiness et dans la comédie musicale Little Shop of Horrors d’Howard Ashman. Il fait ses débuts en tant que comédien professionnel dans Disco Pigs d’Enda Walsh.

Carrière de Cillian Murphy à Hollywood

Voué à une carrière de musique au départ, Cillian Murphy se fait connaître en tant qu’acteur dans de nombreux films et séries à succès. L’acteur se fait connaître dans plusieurs films comme 28 jours plus tard (2002), Retour à Cold (2003), Intermission (2003), Red Eye : Sous haute pression (2005) et Breakfast on Pluto (2005) et côtoie des acteurs de renommés comme Nicole Kidman ou encore Jude Law.

En 2006, pour ses représentations dans ces films, il est nommé pour un Golden Globes du meilleur acteur dans une comédie musicale ou une comédie. Toutefois, c’est dans Batman Begins (2005), premier volet de la trilogie ‘’The Dark Knight’’ de Christopher Nolan, que Cillian s’est révélé au grand public. L’acteur avait auditionné pour le rôle de Batman, mais c’est dans le rôle du grand méchant, Docteur Jonathan Crâne, que les spectateurs l’ont retrouvé.

Cillian joue dans Le vent se lève (2006), Sunshine (2007), The Edge of Love (2008), The Dark Knight (2008) puis Inception (2010). En 2011, l’acteur remonte sur les planches dans le monologue Misterman. Il remporte un Irish Times Theatre Award du meilleur acteur et un Drama Desk Award pour sa performance dans Misterman.

En 2013, le talentueux acteur incarne Thomas « Thommy » Shelby, le chef de file dans la série Peaky Blinders. Ce rôle lui permet d’acquérir une notoriété mondiale. Il remporte ainsi, deux Prix du cinéma et de la télévision irlandaise du meilleur acteur, Drame en 2017 et 2018.

Vie privée de l’acteur de Peaky Blinders

Cillian Murphy s’est carrément tenu à l’écart de Hollywood. Il n’a jamais manifesté le désir d’y déménager pour sa carrière. La discrétion est l’une des facettes de l’acteur. Il n’évoque que très peu sa vie privée. Limite, on sait qu’il est marié, depuis 2004, à sa compagne de longue date Yvonne McGuinness. Il l’a rencontré en 1996, lors de l’un des spectacles de son groupe Rock.

Ensemble, le couple a deux enfants, Malachy Murphy, né en décembre 2005, et Aran Murphy, né en juillet 2007. Ils vivent aujourd’hui à Dublin, le pays natal de Cillian, après avoir vécu à Londres pendant 14 ans.