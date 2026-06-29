Sans lettrage rigoureux, comment préparer sereinement un contrôle fiscal

Un vérificateur débarque dans trois semaines. Les grands-livres clients affichent des soldes ouverts sur deux exercices, personne ne sait expliquer un écart de quelques milliers d’euros entre le relevé bancaire et le compte 411, et le FEC n’a jamais été testé en conditions réelles. Ce scénario, on le croise régulièrement dans les PME où le lettrage comptable a été reporté trimestre après trimestre.

Le problème n’est pas l’intention de frauder. C’est l’accumulation de lignes non rapprochées qui, face à l’administration, transforme chaque facture orpheline en question à justifier, et chaque justification manquante en risque de redressement.

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Comptes clients non lettrés : ce que le vérificateur voit en premier

Quand l’inspecteur ouvre le fichier des écritures comptables (FEC), il ne commence pas par les charges. Il regarde les comptes de tiers, et surtout les comptes clients (411) et fournisseurs (401). Un compte lettré proprement montre une correspondance nette entre chaque facture émise et son règlement. Un compte mal lettré affiche des dizaines de lignes ouvertes, parfois sur plusieurs exercices.

L’administration interprète ces soldes résiduels comme un signal : soit des encaissements n’ont pas été comptabilisés, soit des écritures ont été passées sans pièce justificative. Dans les deux cas, chaque ligne ouverte devient un point de contrôle supplémentaire.

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Avant de penser aux documents à rassembler, on a intérêt à comprendre les bonnes pratiques du lettrage comptable pour mesurer l’ampleur du nettoyage à effectuer. Sur un exercice standard, reprendre un lettrage négligé peut prendre plusieurs jours de travail concentré.

FEC et cohérence des écritures : les contrôles automatisés qui piègent le plus

L’administration ne parcourt plus les grands-livres ligne par ligne. Elle exploite des outils d’analyse du FEC qui détectent automatiquement les anomalies structurelles. On parle de tests de cohérence appliqués en quelques minutes sur l’intégralité d’un exercice.

Anomalies détectées sans intervention humaine

Les écritures passées à des dates inhabituelles (week-ends, jours fériés, après la date de clôture), qui suggèrent des régularisations tardives ou des saisies fictives

Les doublons de numéros de pièce ou de montants identiques sur des comptes différents, qui trahissent un copier-coller mal maîtrisé

Les ruptures de séquence dans la numérotation des factures, qui posent la question de factures manquantes ou supprimées

Un FEC techniquement propre réduit la durée du contrôle, parce qu’il ne génère pas de questions automatiques. À l’inverse, un fichier truffé d’incohérences oblige l’inspecteur à demander des justificatifs pièce par pièce, ce qui allonge la procédure et multiplie les occasions de redressement.

Le piège de la conformité logicielle

L’obligation de certification des logiciels de caisse ajoute une couche de vérification. En l’absence d’attestation de conformité, l’amende peut atteindre 7 500 euros par logiciel concerné, avec un délai de 60 jours pour régulariser. Cette traçabilité certifiée des encaissements rend un lettrage approximatif des comptes de caisse encore plus risqué : les données d’encaissement certifiées sont inaltérables et traçables, et tout écart avec la comptabilité saute aux yeux du vérificateur.

Rapprochement bancaire et pièces justificatives : le travail de fond avant le contrôle

Le lettrage des comptes de tiers ne suffit pas si le rapprochement bancaire n’est pas à jour. On a vu des entreprises avec un lettrage clients correct mais un compte 512 (banque) présentant des écarts non expliqués sur plusieurs mois. Le vérificateur croise systématiquement les relevés bancaires avec les écritures comptables.

Concrètement, la préparation se joue sur trois chantiers simultanés :

Le premier consiste à solder tous les écarts de rapprochement bancaire en identifiant chaque opération en suspens, qu’il s’agisse de chèques non encaissés, de prélèvements non comptabilisés ou de virements en attente d’affectation. Le deuxième impose de rattacher chaque écriture du grand-livre à sa pièce justificative (facture, contrat, bon de commande, avoir). Le troisième concerne la vérification des comptes d’attente (compte 471), qui servent souvent de parking temporaire et finissent par accumuler des montants que personne ne reclasse.

Les retours varient sur ce point selon la taille de l’entreprise, mais une règle reste constante : un compte d’attente avec un solde significatif en fin d’exercice attire systématiquement l’attention de l’inspecteur.

Facturation électronique et e-reporting : anticiper la traçabilité renforcée

La mise en place progressive de la facturation électronique et du dispositif d’e-reporting change la donne pour les prochains contrôles. L’e-reporting impose la transmission de données de transactions à l’administration pour les flux non couverts par la facturation électronique, notamment les ventes aux particuliers.

Ce que cela signifie pour une entreprise dont le lettrage est approximatif : l’administration disposera de données croisées en temps quasi réel. Les écarts entre le chiffre d’affaires déclaré, les factures transmises et les encaissements constatés seront détectables avant même qu’un contrôle sur place ne soit programmé.

Anticiper cette convergence suppose de fiabiliser le rapprochement entre les factures émises, les paiements reçus et les écritures comptables correspondantes. Les entreprises qui gèrent encore le lettrage manuellement sur tableur se retrouveront en difficulté face à ce niveau d’exigence.

Automatiser le cycle de l’encaissement pour réduire le risque

Éditée par DIMO Software, la solution cashontime couvre l’intégralité du cycle Invoice-to-Cash, de la facture émise jusqu’au paiement encaissé. La plateforme intègre le lettrage comptable automatisé, le recouvrement de créances, la gestion du risque clients et le suivi des encaissements dans un flux unique, ce qui réduit le volume de lignes ouvertes dans les comptes de tiers et fiabilise le FEC en continu.

Pour les entreprises qui traitent un volume de factures important, automatiser le lettrage supprime la majorité des écarts résiduels qui déclenchent des questions lors d’une vérification.

Déclarations fiscales et contrôle : les points de cohérence à vérifier soi-même

Avant l’arrivée du vérificateur, on peut reproduire en interne une partie des tests qu’il appliquera. Le rapprochement entre la déclaration de TVA et le chiffre d’affaires comptabilisé est le plus évident, mais pas le seul.

Vérifier que le total des ventes du compte de résultat correspond au cumul des déclarations de TVA déposées sur l’exercice

Contrôler que les charges déduites (compte 6) sont adossées à des factures fournisseurs identifiables et lettrées

S’assurer que les provisions passées en fin d’exercice sont documentées par une note de calcul ou un justificatif externe

Comparer le solde de clôture des comptes de tiers avec les balances âgées pour repérer les créances anciennes non traitées

Un exercice où les déclarations fiscales, le FEC et les soldes comptables racontent la même histoire ne laisse pas de prise au vérificateur. Le lettrage rigoureux n’est pas une fin en soi, mais c’est le mécanisme qui garantit cette cohérence entre les différentes couches de données.

La tendance récente montre une hausse des montants redressés, y compris pour des entreprises qui ne sont pas dans une logique de fraude. Les erreurs de rapprochement, les oublis de lettrage et les comptes d’attente non soldés génèrent des rectifications qui auraient pu être évitées par un travail régulier en amont. Le meilleur moment pour fiabiliser sa comptabilité reste l’exercice en cours, pas la semaine qui suit la réception de l’avis de vérification.