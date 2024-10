Quelle contraception féminine choisir ?

Le choix d’une contraception est une décision personnelle qui dépend de nombreux facteurs : santé, mode de vie, désir de grossesse, tolérance aux hormones, etc. Aujourd’hui, il existe une large gamme de contraceptifs féminins adaptés à différentes situations. De la pilule contraceptive au stérilet, en passant par des méthodes hormonales et non-hormonales, chaque option présente ses avantages et inconvénients.

Les méthodes hormonales

Les contraceptions hormonales sont les plus utilisées en France. Elles agissent en modifiant le cycle menstruel pour empêcher l'ovulation ou rendre le milieu utérin inhospitalier pour une grossesse.

La pilule contraceptive

La pilule contraceptive est l’une des méthodes les plus courantes. Il en existe deux types :

La pilule combinée (œstro-progestative), qui contient des œstrogènes et des progestatifs. Elle bloque l'ovulation et régule le cycle menstruel. Il faut la prendre quotidiennement à la même heure pour qu'elle soit efficace. Son taux d'efficacité, avec une utilisation correcte, est d'environ 99 %.

La pilule progestative, qui contient uniquement des progestatifs. Elle est adaptée aux femmes qui ne peuvent pas prendre d’œstrogènes, comme celles qui allaitent ou qui présentent un risque cardiovasculaire.

Avantages : Facile à utiliser, régulière, certains types de pilules réduisent les douleurs menstruelles et régulent le cycle.

Inconvénients : Obligation de la prendre tous les jours à la même heure. Peut provoquer des effets secondaires hormonaux (maux de tête, nausées, tension mammaire).

Le patch contraceptif

Le patch contraceptif libère des hormones à travers la peau pour empêcher l’ovulation. Il se colle sur la peau et se change chaque semaine.

Avantages : Moins contraignant que la pilule, ne nécessite qu’un changement hebdomadaire.

Inconvénients : Peut provoquer des irritations cutanées, et son efficacité peut être réduite si le patch se décolle ou si l’utilisateur pèse plus de 90 kg.

L’anneau vaginal

L’anneau vaginal est un anneau souple que l’on place à l’intérieur du vagin. Il libère des hormones œstro-progestatives et doit être changé tous les mois.

Avantages : Pas de contrainte quotidienne, il agit directement dans l’organisme sans nécessiter de prise de comprimé.

Inconvénients : Certaines femmes peuvent ressentir un inconfort ou des irritations vaginales.

L’implant contraceptif

L’implant est une petite tige insérée sous la peau du bras, qui libère des progestatifs sur une longue durée (jusqu’à 3 ans). Il est très efficace (plus de 99 %).

Avantages : Une méthode « longue durée » sans souci quotidien, très discret, hautement fiable.

Inconvénients : Peut provoquer des troubles menstruels (arrêt ou irrégularité des règles) et des effets secondaires comme des maux de tête ou une prise de poids.

L’injection contraceptive

L’injection contraceptive (progestative) est administrée tous les trois mois par un professionnel de santé.

Avantages : Peu de contrainte quotidienne, une bonne alternative pour celles qui ne tolèrent pas les œstrogènes.

Inconvénients : Nécessité de se rendre régulièrement chez le médecin. Peut provoquer des irrégularités des règles ou un retour tardif à la fertilité après l’arrêt.

Les méthodes non-hormonales

Pour les femmes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser de contraception hormonale, il existe des alternatives non-hormonales.

Le stérilet au cuivre (DIU)

Le stérilet au cuivre, ou dispositif intra-utérin (DIU), est une méthode non-hormonale qui empêche la fécondation. Il est inséré dans l’utérus par un médecin et peut rester en place pendant 5 à 10 ans.

Avantages : Longue durée d’action, sans hormone, aucune contrainte quotidienne. Son taux d’efficacité dépasse 99 %.

Inconvénients : Les règles peuvent devenir plus abondantes ou douloureuses, et il nécessite une insertion médicale.

Les préservatifs féminins et masculins

Les préservatifs sont une méthode de barrière, empêchant physiquement le passage des spermatozoïdes. Ils sont aussi les seuls à protéger contre les infections sexuellement transmissibles (IST).

Avantages : Aucune hormone, protection contre les IST.

Inconvénients : Moins pratique à utiliser régulièrement pour certaines, et leur efficacité dépend d’une utilisation correcte (environ 85 % en utilisation courante).

Le diaphragme et la cape cervicale

Le diaphragme et la cape cervicale sont des dispositifs en silicone insérés dans le vagin avant les rapports pour bloquer le passage des spermatozoïdes. Ils doivent être utilisés avec un spermicide.

Avantages : Pas d’hormones, réutilisables.

Inconvénients : Leur efficacité dépend d’une utilisation correcte (environ 88 %). Nécessitent parfois une visite médicale pour ajuster la taille.

Les spermicides

Les spermicides sont des substances chimiques sous forme de gel ou d’ovules, qui tuent les spermatozoïdes. Ils peuvent être utilisés seuls ou avec d’autres méthodes de contraception de barrière (diaphragme, préservatif).

Avantages : Faciles à utiliser, sans hormones.

Inconvénients : Moins efficaces seuls (environ 72 %) et nécessitent d’être appliqués avant chaque rapport sexuel.

Les méthodes naturelles

Les méthodes naturelles reposent sur l’observation du cycle menstruel pour éviter les rapports pendant la période fertile.

La méthode des températures

La méthode des températures consiste à mesurer sa température basale chaque jour pour déterminer la période d’ovulation.

La méthode Ogino (ou méthode du calendrier)

Cette méthode repose sur le calcul des jours fertiles en fonction de la durée des cycles menstruels. Ces méthodes demandent une grande régularité et un suivi précis.

Avantages : Naturelles, sans hormone.

Inconvénients : Moins fiables (autour de 75 % d’efficacité) et nécessitent une grande rigueur.

Quelle contraception choisir selon son profil ?

Pour les femmes ne souhaitant pas de contraintes quotidiennes

Les méthodes longue durée, comme le stérilet au cuivre ou l’implant, sont des options efficaces sans avoir à y penser au quotidien.

Pour celles qui ne tolèrent pas les hormones

Les méthodes non-hormonales, comme le stérilet au cuivre, le préservatif ou encore le diaphragme, sont à privilégier pour éviter les effets secondaires hormonaux.

Pour les jeunes femmes ou les adolescentes

La pilule contraceptive est souvent recommandée pour sa simplicité d’utilisation et la possibilité de réguler le cycle. Cependant, un suivi médical est nécessaire pour choisir la pilule la mieux adaptée.

Pour les femmes souhaitant éviter une grossesse longtemps

Les contraceptions « longue durée », comme le DIU ou l’implant, sont efficaces pendant plusieurs années et nécessitent peu de suivi une fois installées.