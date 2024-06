La Puff Jetable : une solution pour se sevrer du tabac

En tant que fumeur, vous savez certainement que la cigarette classique vous fait inhaler des produits nocifs avec la combustion. C’est certainement une des raisons qui vous poussent aujourd’hui à vouloir essayer la cigarette électronique pour vous sevrer du tabac. Mais en quoi la puff jetable peut vous aider à atteindre votre objectif ? Et comment faire le bon choix ? Voici les conseils experts de Vapoter.fr.

Quels sont les avantages de la puff jetable pour un sevrage tabagique ?

D’une manière générale, la e-cigarette permet de se sevrer progressivement de la nicotine, simplement en diminuant le taux au fur et à mesure, afin de ne pas ressentir le manque. Le but est évidemment d’arriver à vapoter avec un e-liquide ne contenant plus de nicotine.

En ce qui concerne particulièrement la Puff, ce modèle de vapoteuse est certainement le meilleur moyen de faire le test de l’inhalation de vapeur et non plus de fumée, sans investir dans un appareil que vous n’êtes pas certain de conserver. En effet, la Puff est une cigarette électronique jetable. Elle est donc vendue moins cher. Par ailleurs, elle est déjà prête à l’emploi. Il vous suffit d’aspirer ou de la mettre en marche pour pouvoir vapoter. Vous n’avez aucun réglage à faire, ni e-liquide à ajouter dans le réservoir.

Et comme il est question d’une e-cig jetable, vous pouvez tester les arômes, au lieu d’acheter des flacons de e-liquides pour découvrir la saveur qui vous convient. Voilà pourquoi, Vapoter.fr a fait le choix de vous proposer une large gamme de produits. Vous pourrez vous faire plaisir avec différentes saveurs

boisson

classic

floral

fruité

gourmand

mentholé

L’importance de choisir une puff jetable de qualité pour se passer du tabac

Vous voulez réussir votre sevrage tabagique avec une puff jetable ? Vapoter.fr vous invite fortement à choisir une cigarette électronique de qualité. Pourquoi ? Tout simplement, parce que si vous vapotez avec du matériel bas de gamme, vous risquez de rencontrer des problèmes, comme une fuite de e-liquide ou un dysfonctionnement avec la batterie. Ne prenez pas le risque de vapoter dans de mauvaises conditions et de racheter des paquets de cigarettes !

Appliquez également cette recommandation pour le choix du e-liquide. Consommez uniquement des produits de qualité pour ne pas nuire à votre santé. Achetez donc des e-liquides composés seulement de glycérine végétale, propylène glycol, eau, arômes et nicotine. Une valeur sûre ? Les marques connues et surtout, les e-liquides français qui respectent la réglementation en vigueur. Le French Liquide, Alfaliquid, Liquideo, VDLV sont quelques exemples proposés par Vapoter.fr.

Besoin d’aide pour sélectionner votre première puff et éviter de ressortir votre paquet de cigarettes ? Premier conseil déjà donné ici : achetez une puff de qualité et d’une marque connue.

Ensuite, soyez attentif au taux de nicotine. Il est important de ne pas ressentir un manque. Le taux maximal autorisé est de 20 mg. Il est destiné aux gros fumeurs (un paquet par jour). Aussi, si vous ne fumez qu’un demi-paquet par jour, regardez plutôt du côté des puffs en 10 mg.

L’arôme de votre puff doit aussi être sélectionné avec attention. Ne changez pas toutes vos habitudes d’un coup ! Déjà, vous devez vous habituer à inhaler de la vapeur et non plus de la fumée. Alors, n’allez pas immédiatement explorer des saveurs trop complexes. Vapoter.fr vous conseille plutôt de commencer par une puff avec nicotine qui aura des saveurs tabac ou mentholées pour garder une haleine fraîche.

Et pour finir, jetez un œil au nombre de puffs de votre e-cigarette. Pour info, 150 puffs, c’est l’équivalent de 10 cigarettes par jour.