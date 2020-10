Quels sont les produits de la gamme de l’e-liquide Cirkus ?

On retrouve de plus en plus de marques proposant des e-liquides pour vapotage à l’heure qu’il est. Arborant des saveurs et des concepts innovants, ceux-ci se disputent le marché avec férocité. C’est le cas de la marque Cirkus, pionnier des e-liquides français. Grace à une vaste gamme d’e-liquides, Cirkus a réussi à s’imposer parmi les plus grands.

L’histoire chamboulée des e-liquides Cirkus

Au commencement, Cirkus n’était pas une filiale destinée à la production d’e-liquides. C’est en fait une succursale d’un tout autre groupe qui est, quant à lui, bien spécialisé dans la commercialisation d’e-liquides de vapotage. Il est question ici de la célèbre marque française Vincent Dans Les Vapes ou plus communément appelée VDLV. Après avoir connu un succès escompté, la marque lance Cirkus, une société annexe censée présenter des produits complémentaires aux marchandises de VDLV.

En l’espace de 6 années à peine (depuis 2014), Cirkus a réussi à se forger un nom dans l’industrie du e-liquide grâce notamment à plusieurs opus du tonnerre. Voici quelques-uns des premiers e-liquides Cirkus qui ont beaucoup fait parler d’eux :

L’illusionniste.

La Charmeuse.

L’homme canon.

La Femme à Barbe.

Mr Muscles.

Comme vous pouvez le constater, Cirkus s’inspire très largement de l’univers du cirque pour la nomenclature de ses produits. Les packagings eux aussi ne sont pas laissés de côté. Écriture ancienne et couleurs dignes d’un chapiteau, les flacons d‘e-liquides Cirkus sont tous les fruits d’un travail laborieux. L’idée générale derrière la création des e-liquides Cirkus a vu le jour suite à une petite polémique. Les e-liquides de VDLV étant tous issus de parfum naturels, les arômes n’étaient pas assez forts pour satisfaire les plus gourmands. Vincent Dans Les Vapes lance donc Cirkus, une enseigne qui propose des arômes artificiels beaucoup plus présents en bouche.

La diversité proposée au sein des e-liquides Cirkus

Si vous êtes un amateur de changement, vous serez servis avec les e-liquides Cirkus. Riches en saveurs et en mélanges exotiques, ce sont des e-liquides qui conviennent aussi bien à une consommation quotidienne qu’a un vapotage occasionnel. On retrouve des e-liquides Cirkus à profusion sur les sites spécialisés français aujourd’hui. La marque propose notamment 3 gammes de produits, avec pour chacune des caractéristiques bien différentes et une clientèle ciblée. On retrouve tout d’abord la gamme Classic Wanted Cirkus, comme son nom l’indique elle contient tous les e-liquides avec des saveurs plus sobres et plus connus (menthe fraiche, café, pomme…).

La seconde catégorie est l’Authentic Cirkus, une gamme haute en couleur avec des e-liquides bourrés de saveur et aux gouts osés. Enfin, le dernier de la liste est le Black Cirkus avec ses e-liquides travaillés. On y retrouve plusieurs mélanges de saveurs inattendus et exotiques.