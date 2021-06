Quel taux de CBD choisir ?

Les produits CBD gagnent en popularité auprès des consommateurs qui sont plus susceptibles de découvrir les bienfaits de cette molécule de cannabis. Les sites spécialisés fleurissent sur Internet et proposent une large gamme de produits qui n’ont que l’embarras du choix.

Mais un produit CBD ne doit pas être consommé de toute façon . Et pour une bonne raison, il contient des principes actifs qui doivent être administrés en quantités correctes pour produire les effets attendus. Qu’est-ce que la concentration de THC, quel produit convient à quels besoins et que signifient les pourcentages sur les étiquettes ?

Quel produit CBD choisir en fonction de mes besoins ?

Il existe actuellement de nombreux produits CBD ou cannabidiol sur le marché : huiles concentrées, e-liquides CBD pour cigarettes électroniques, baumes, capsules, pastilles, bonbons, cristaux purs, pâtes, tisanes, sprays, crèmes, etc. L’huile et les cristaux doivent être mis sous la langue, tandis que la pâte frotte contre les gencives. Leurs effets se font sentir après seulement quelques minutes.

De plus, les capsules, les bonbons, les tisanes et les granulés de CBD avalent directement dans le système digestif puis dans le sang, ce qui explique que les effets de la molécule prennent plus de temps (entre 30 et 60 minutes après l’ingestion). Cependant, ils durent plus longtemps. Ces produits sont généralement utilisés, qui traitent une grande variété de maladies en raison de leur facilité d’utilisation, le goût étant masqué par les arômes.

Adaptés aux douleurs musculaires et nerveuses, au gonflement des articulations, à l’acné, aux maux de dos, à l’eczéma et aux infections bactériennes de la peau, les produits CBD tels que les baumes et les crèmes s’appliquent directement sur la peau. Pour ceux qui utilisent les voies respiratoires, comme les vaporisateurs, les nébuliseurs et les e-liquides pour cigarettes électroniques, il est particulièrement recommandé de contrer les inconvénients de l’abandon du tabac.

source : CBDissimo.com

Qu’est-ce que la concentration de THC ?

Un autre composant du cannabis est le THC ou tétrahydrocannabinol. Cette molécule, psychoactive et dont la teneur est comprise entre 4 et 9 % en herbes et entre 8 et 30 % dans la résine, est responsable de l’effet stationnaire induit par la consommation de la plante.

Certaines techniques d’extraction permettent des niveaux de THC allant de 70 à 90 %. Plus le taux est élevé, plus la consommation nécessaire pour ressentir les effets est faible.

Les effets du THC sont nombreux : diminution de la vigilance, ralentissement des capacités motrices, sensation de faim et de fatigue, yeux injectés de sang, euphorie, etc. Parfois, les conséquences psychologiques sont catastrophiques. C’est communément appelé « mauvais voyage ». Des phénomènes de dépendance peuvent apparaître, ce qui explique l’interdiction de cette molécule par les autorités françaises.

La concentration varie d’une plante à l’autre, les plus riches ayant une teneur supérieure à 30 %, comme les variétés Chiquita Banana et Bruce Banner. En France, seules les fibres et les graines peuvent être utilisées pour la fabrication de produits CBD. Dans l’usine, la teneur en THC ne doit pas dépasser 0,2 %.

Pourcentages différents dans les produits CBD

Le pourcentage de CBD dans un produit correspond au nombre de milligrammes de cette substance contenu dans le produit en question. Par exemple, un flacon de 10 ml d’huile de CBD à 5 % contient 500 mg de CBD et la même huile de 10 % contient 1000 mg. Une goutte est d’environ 1,25 mg de CBD et un flacon de 10 ml contient environ 200 gouttes. Bien entendu, la concentration augmente proportionnellement au pourcentage de CBD.

Rappelons qu’un produit CBD ne peut en aucun cas remplacer un traitement médicamenteux. De plus, il est toujours préférable de consulter un médecin ou un pharmacien avant de le prendre. Le mieux est de commencer par de petites quantités qui peuvent être ajustées au fur et à mesure.