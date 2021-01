Une visière en plastique peut-elle remplacer le masque pour protéger contre la COVID-19 ?

Malgré les mesures prises pour limiter la propagation du virus, la crise sanitaire est loin d’être terminée. Donc tout le monde veut se protéger du COVID-19 de la meilleure façon possible . Mais comment le faire ?

Comment le Coronavirus est-il transmis ? Pour décider quelle visière ou masque est le plus efficace contre COVID-19, vous devez déjà comprendre comment le virus est transmis (le virus peut non seulement survivre ou se déplacer dans l’atmosphère). À l’heure actuelle, les scientifiques et les médecins savent qu’il se déplace de différentes manières :

Par projection de gouttes : lorsqu’une personne infectée tousse, éternue ou expire, de petites gouttelettes sont expulsées dans l’air. Ils sont lourds et finissent par tomber des terres ou sur une surface voisine. Proximité d’un Le patient (une distance inférieure à un mètre, par exemple) rend ces projections et les particules en suspension dangereuses.

existe deux solutions pour les citoyens : la visière ou le masque Il . La visière serait l’équipement idéal pour les éclaboussures d’égouttement, tandis que le masque, que ce soit chirurgicalement, FFP2 ou poussière, filtrerait les particules en suspension. Si vous voulez plus d’informations sur la façon de laver un masque, allez à cet article.

Selon l’INRS, l’option idéale serait de les combiner ou l’un ou l’autre en plus des gestes de barrière recommandés (voir la section sur l’équipement optimal).

Visière ou masque, voulez-vous choisir sciemment ? Alors, passez à la lecture de cet article. Nous vous apportons des éléments de réflexion.

Résumé

Masque ou visière COVID-19 : la visière pour un effet anti-projection

La visière protège-t-elle contre le coronavirus ?

Où acheter une visière de protection COVID-19 ?

Choisissez entre la visière ou le masque : le masque contre les particules

Protéger les masques du coronavirus ?

Où acheter des masques ? Dans quels endroits sont-ils vendus ?

Quelle est la meilleure protection entre le masque et la visière ?

Ce n’est pas facile de trouver un masque en ce moment. Tant de Français se tournent vers une protection différente : les visières.

Ils sont de plus en plus utilisés, soit par les entreprises qui les proposent à leurs employés, soit par des personnes qui veulent éviter la contamination. Mais qu’est-ce qu’ils valent vraiment ?

Les visières de protection ont la forme d’un écran en plexiglas, généralement de la taille de la feuille A4, et maintenues par un cerceau en plastique permettant la place du bandeau.

Cet équipement fait partie intégrante des éléments qui sont portés par les personnes en contact étroit avec les patients infectés par le coronavirus, en particulier sur service de réanimation. La visière complète la protection des soignants en bloquant les 3 zones d’accès du virus : les yeux, le nez et la bouche.

Aujourd’hui, ils ont tendance à se démocratiser dans d’autres secteurs en raison de leur simplicité de production, d’industrie ou de maison.

La visière protège-t-elle contre le coronavirus ?

Selon l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles), les visières sont efficaces contre les éclaboussures de grosses gouttes (par exemple, après une toux).

Cependant, leur performance est limitée : ils ne peuvent pas fournir de protection contre les particules en suspension, contrairement aux masques. Par conséquent, il est essentiel de continuer les gestes de barrière s’appliquent.

Bon à savoir :

pour assurer leur efficacité, il est essentiel de désinfecter les deux côtés de la visière protectrice après chaque utilisation et au moins 2 fois par jour.

Où acheter une visière de protection COVID-19 ?

Vous pouvez facilement trouver des visières de protection sur Internet (Amazon, sites de bricolage ou sites de vente médicale).

Cependant, veuillez noter les délais de livraison qui peuvent être longs. Comptez presque un mois pour un certain nombre de boutiques en ligne et une vingtaine d’euros .

Une autre solution : faites votre propre visière de protection. Simple, rapide et peu coûteux, nous vous proposons un manuel d’utilisation pour réaliser une visière.

Choisissez entre visière ou masque : le masque contre les particules

Les masques, chirurgicaux, FFP2 ou à la maison, offrent une protection plus ou moins efficace contre les gouttelettes contaminées qui peuvent être inhalées. En cela, ils fonctionnent mieux que les visières. Mais tous ne sont pas égaux…

Est-ce que les masques protègent contre Coronavirus ?

FFP2, masque chirurgical ou même le grand public, tous les masques ne sont pas si efficaces sur le visage du COVID-19 . Il existe 3 types de masques :

Masque chirurgical pour protéger les autres et bloquer une partie des particules en suspension : il est généralement porté par un patient malade pour prévenir empêcher leur environnement de polluer (à la maison, par exemple). En fait, ces derniers évitent la projection de sécrétions pendant les éternuements, la toux ou l’expiration . C’est leur rôle principal. Pour rester efficace, il doit être remplacé dès qu’il est mouillé ou sale, après avoir bien lavé les mains avec du savon et de l’eau ou avec une solution hydroalcoolique.

Masque FFP2 pour vous protéger et bloquer une partie des éclaboussailles (nez et bouche seulement) : composé d’un masque et d’un dispositif filtrant (de la taille d’un morceau d’environ 2€),le FFP2 offre une protection supérieure à celle du masque chirurgical . Par conséquent, il est généralement porté par les soignants ou les personnes présentant un risque élevé d’exposition (c’est-à-dire ceux qui doivent rester à moins d’un mètre d’une personne infectée). S’il est plus efficace, il est particulièrement difficile pour résister à plus de quelques heures et en aucun cas il ne doit être touché une fois qu’il est réglé.

Masque maison pour réduire les émissions de gouttelettes et légèrement filtrer les particules ensuspension : si elles sont faites de tissu (coton), avec ou sans coutures, ce sont des masques qui sont généralement utilisés par les individus fabriqués. En suivant les tutoriels et les modèles utilisés, ils peuvent répondre aux normes AFNOR et sont donc plus ou moins efficaces contre le virus. Leur efficacité est inférieure aux masques chirurgicaux et aux masques FFP2 . Et c’est logique parce qu’ils ne pouvaient pas être soumis aux tests des normes applicables. Par conséquent, ils doivent être réservés pour un usage privé. L’AFNOR (Association Française de Normalisation) procède cependant à une certification pour compenser ce désavantage.

Où acheter des masques ? Dans quels endroits sont-ils vendus ?

Avec le déconfinement, les soucis restent grands. La secrétaire d’Etat à l’Économie, Agnès Panner-Runacher, a donc annoncé un document sur la production de masques homologués AFNOR en France. L’objectif est d’atteindre une production de 50 millions de masques par semaine à l’automne .

En outre, pour assurer l’efficacité de ces masques, les consommateurs peuvent compter sur des logos qui indiquent clairement le nombre maximal de lavages avant que le modèle perde ses propriétés.

Ces masques seront en vente :

En pharmacie : entre 2€ et 5€

Dans les bureaux de tabac : environ 5€

Dans les supermarchés : avec des prix plus bas

Qu’est-ce que les magasins sur le web En ce qui concerne, à l’heure actuelle, il semble difficile d’obtenir des masques sans supporter des délais de livraison extrêmement longs. Retrouvez toutes les informations sur l’achat de masques de protection.

Donc, en attendant, n’hésitez pas à fabriquer votre masque de protection selon les normes AFNOR.

Quelle est la meilleure protection entre le masque et la visière ?

Pour une protection optimale, un masque chirurgical doit être porté sous une visière Pour être bien protégé, vous devez mettre un masque et une visière selon l’INRS.

Ainsi, la visière protège l’ensemble du visage contre les éclaboussures, et le masque assure le blocage des particules en suspension.

Cette protection maximale du masque et de la visière peut être contraignante. Gratuit pour vous de faire votre choix. La façon la plus simple de mettre en place est d’utiliser l’une ou l’autre des protections et d’appliquer des gestes de barrière minutieux :

Lavez-vous les mains souvent avec de l’eau et du savon ou utilisez une solution hydroalcoolique

Respectez la distance sociale en restant à plus d’un mètre d’une personne

Salutations sans poignée de main ou baiser

Ne touchez pas votre visage (surtout les yeux, le nez et la bouche)

Éternuements ou toux dans le pli du coude ou mouchoir à usage unique

Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien

Contactez votre médecin traitant si vous avez de la fièvre, de la toux ou si vous avez de la difficulté à respirer

❓ Quelle est la protection fournie par une visière ?

Le but des visières est de limiter les éclaboussures de grosses gouttes (si vous toussez par exemple). Son efficacité est mais limité Lire la suite

😷 Protéger les masques du covid-19 ?

Il existe 3 types de masques (chirurgical, FFP2 et poussière). Ils ne sont pas tous aussi efficaces contre COVID-19 Lire

👍 Quelle est la protection la plus efficace entre la visière et le masque ?

Pour une protection maximale, il est recommandé de porter le masque et une visière. C’est contraignant. Le plus simple est de lire plus

Crédit photo : © Carolina Jaramillo/Adobe Stock