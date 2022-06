L’HUILE DE CDB POUR LES SPORTIFS

Le cannabis CDB comme atout fitness, voici la nouvelle tendance!

En effet, la combinaison du cannabis et du fitness est de plus en plus connue, au point de faire de l’huile de CBD et du cannabis légal une tendance pour ceux qui se consacrent au bien-être en salle et à l’activité physique en général.

Entre ceux qui s’intéressent au bien-être en salle et ceux qui s’intéressent au cannabis légal, les expériences de ceux qui disent ressentir un soulagement à tous les niveaux se multiplient.

La molécule de CBD n’est qu’une des centaines trouvées dans le cannabis et, bien qu’elle diffère du THC normal trouvé dans le cannabis par un seul atome, elle produit un effet très différent: le CBD a des propriétés qui facilitent la récupération après une activité physique. Et, si vous désirez en apprendre plus sur les fleurs de CBD spécifiquement, cliquez ici.

NOTRE SYSTÈME INTERNE

Lorsque nous faisons de l’exercice, notre corps libère naturellement des endocannabinoïdes. Ces composés naturels produits par notre corps, associés aux endorphines, nous procurent la sensation de sérénité et de tranquillité que nous ressentons, par exemple, après une course intense.

Selon une recherche publiée dans «Frontiers in Neurology» intitulée « Le cannabidiol pour améliorer la mobilité chez les personnes atteintes de sclérose en plaques », les chercheurs ont ainsi observé que le CBD normalement contenu dans le cannabis légal a pour effet de réduire l’inflammation.

Un autre effet est celui d’une substance antioxydante, antiémétique, antipsychotique et neuroprotectrice, comme spécifié par les auteurs dans la révision ultérieure de l’article susmentionné.

Il existe plusieurs façons de consommer du cannabis.

Le tabagisme en fait partie, mais les brûlures peuvent altérer la respiration des athlètes. De plus, seulement 60% des cannabinoïdes atteignent le sang suite à la dégradation causée par la combustion.

C’est pourquoi la meilleure méthode est de le prendre via une vaporisation à basse température comme avec les vaporisateurs ou sous forme d’huile de CBD.

Les huiles sont précisément parmi les remèdes les plus appropriés dans le domaine du sport: à la fois pour l’ingestion et pour l’usage topique.

CANNABIS, HUILE DE CBD ET RÉCUPÉRATION MUSCULAIRE

Les athlètes qui consomment du cannabis et du CBD prétendent récupérer plus rapidement l’énergie musculaire.

Les efforts physiques sont réduits et l’endurance en course à pied est plus importante. En fait, le CBD est maintenant courant pour aider à la récupération dans la course à pied et les sports d’endurance.

Contribuant également à la relaxation après l’effort, il permet une meilleure détente musculaire, maximisant la récupération.

RÉCUPÉRATION, PROBLÈMES DE SOMMEIL ET TRAITEMENT AVEC L’HUILE DE CBD

Les causes des problèmes de sommeil sont nombreuses et vont de facteurs externes tels qu’un environnement bruyant à des plaintes physiques et à des circonstances psychologiques qui peuvent rendre l’endormissement difficile.

De même, les troubles du sommeil peuvent souvent être déclenchés par le stress de la vie quotidienne, qui affecte négativement la qualité et, donc, la récupération du sommeil.

Afin de pouvoir faire face à la vie au quotidien, une personne sur deux atteinte de troubles du sommeil utilise des médicaments en vente libre pour s’endormir. Une personne sur quatre l’utilise depuis plus de trois ans. Cependant, il est bien sûr bien connu que l’utilisation régulière de médicaments n’est pas saine et n’est pas non plus sans risque.

Comme pour les médicaments contre les troubles anxieux ou la dépression, la plupart des préparations entraînent rapidement une dépendance et présentent également un effet d’accoutumance. En dehors de cela, ils sont principalement fabriqués sur une base chimique, ce qui peut rapidement entraîner des effets secondaires.

Afin de réduire potentiellement, voire arrêter complètement la prise de médicaments conventionnels, pour améliorer les habitudes de sommeil, le CBD est une alternative naturelle qui ne présente aucun risque d’accoutumance ou d’addiction.

EN BREF

Pour toutes ces raisons, la molécule de cannabis est de plus en plus populaire dans les salles de sport, au point que certains pays commercialisent déjà les premiers cours qui combinent des étirements intenses avec des huiles de CBD de haute qualité, comme celles de JustBob.fr.

Grâce à la légalité du CDB et la possibilité d’acheter du CDB en France, la combinaison pourrait être très intéressante notamment pour certains sportifs de haut niveau.