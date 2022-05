Pour votre sécurité et celle de votre habitation, MAAF vous propose l’assurance habitation. Cependant, il est possible qu’en raison de diverses circonstances, vous soyez dans l’obligation de mettre un terme à votre contrat d’assurance habitation. MAAF a bel et bien prévu des cas de figure pour cela. Voici l’essentiel à savoir à ce sujet.

Une résiliation d’assurance est la suspension d’un contrat d’assurance entre l’assureur et l’assuré. Elle peut être à l’initiative de l’une des deux parties. Elle met un terme à toute obligation de couverture de dommage de la part de l’assureur envers l’assuré en cas de sinistre postérieur.

Pour mettre un terme à votre assurance chez MAAF, il est important de mener des démarches administratives allant dans ce sens.

Il vous faudra rédiger une lettre à adresser à MAAF afin de clairement indiquer votre désir de résilier votre assurance habitation. Cette lettre peut être simple ou recommandée avec accusé de réception. Veillez à l’envoyer à l’adresse de la compagnie.

Ne vous trompez surtout pas d’adresse. Prenez le soin de préciser dans la lettre, votre numéro d’assurance ainsi que le contrat d’assurance concerné. Cela aide à la recevabilité de la demande.

Les autres moyens de résiliation d’assurance

Si vous n’êtes pas de l’ancienne école, vous pouvez résilier votre contrat en ligne, en agence ou par appel téléphonique.

Par appel téléphonique

La demande de résiliation d’assurance par téléphone peut se faire durant un appel que vous effectuez ou que vous demandez à MAAF d’effectuer. Ainsi, vous pouvez demander à être contacté ou directement appeler le service client de MAAF.

Attention à respecter les horaires, car la ligne n’est pas disponible 24 heures sur 24. Elle est ouverte de 8 heures 30 à 20 heures du lundi au vendredi. Pour le samedi, le service est disponible de 8 heures 30 à 17 heures.

Si vous souhaitez être appelé, rendez-vous sur le site internet de MAAF et cliquez dans le coin droit de l’écran sur « nous contacter ». Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, choisissez les options ayant rapport avec la résiliation de contrat.

Il vous sera proposé qu’un conseiller MAAF vous appelle. À ce moment, renseignez votre code postal, votre numéro de téléphone ainsi que le jour et l’heure à laquelle vous souhaitez être rappelé.

Résiliation en ligne

La résiliation peut se faire en ligne également. Connectez-vous à votre espace client sur le site internet de MAAF et faites la demande de résiliation en ligne plus facilement.

Si vous avez l’application MAAF et Moi, c’est aussi possible d’envoyer votre demande de résiliation sans problème avec le formulaire disponible.

Résiliation en agence

De manière traditionnelle, vous pouvez vous rendre en agence pour demander la résiliation de votre contrat. Allez-y à tout moment ou prenez un rendez-vous afin de débattre de la question avec un des conseillers MAAF.

Les périodes de résiliation de contrat

Chez MAAF, les contrats d’assurance, en règle générale, peuvent être résiliés suivant des périodes standards. Il est important de le savoir pour s’assurer de la recevabilité de votre requête.

Résiliation à échéance de votre contrat

La première information qu’il est capital de connaître est au sujet du renouvellement de votre assurance habitation. Cette dernière est renouvelée automatiquement par tacite reconduction si vous restez attentiste.

Ne soyez donc point surpris que des primes d’assurance vous soient toujours réclamées après échéance de votre précédent contrat. Pour éviter cette surprise, souvent désagréable, informez MAAF de votre volonté de mettre un terme à l’assurance.

Pour tenir MAAF informé de votre volonté de résilier le contrat d’assurance, envoyez votre lettre de résiliation avec un préavis de 2 mois. Vu que les assurances chez MAAF arrivent à échéance le 1er janvier de l’année suivante, vous avez donc jusqu’au 31 octobre pour envoyer la lettre. Le cachet de la poste fera foi de la date d’envoi.

Autres Possibilités de résiliation

En dehors de l’application de la « loi Hamon » et de la « loi Châtel », vous disposez d’autres possibilités de résiliation d’assurance habitation.

Vous pouvez résilier votre contrat si votre situation a connu un changement. En cas de perte d’emploi, l’incapacité d’honorer vos engagements vous donne le droit de rompre le contrat.

De même, en cas de changement de domicile ou même de situation matrimoniale, vous pouvez résilier le contrat d’assurance habitation chez MAAF. Si vous remarquez une augmentation arbitraire du tarif d’assurance de la part de MAAF, vous êtes également en droit de demander une résiliation.