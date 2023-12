Les logettes, les râteliers d’élevage et les cornadis : 3 installations indispensables dans le secteur de l’élevage

Le métier d’éleveur est difficile. De plus, pour assurer le bien-être des animaux et la gestion des troupeaux, il faut installer certains équipements, comme des râteliers de prairie de barrières, de cornadis et de logettes. Ce type de matériel doit être conçu dans le but de fournir un environnement adapté aux moutons, vaches ou autres animaux d’élevage.

Les râteliers de prairie

Ces équipements sont nécessaires pour fournir une alimentation contrôlée et efficace aux animaux en pâturage, notamment pour les bovins, les ovins ou les équins. En effet, ils permettent à l’éleveur de régir l’alimentation de ses animaux, ce qui reste essentiel lorsque l’accès à la pâture est limité ou que l’éleveur désir leur proposer des compléments alimentaires spécifiques. Les râteliers de fourrage réduisent les gaspillages et permettent aux animaux de consommer leur foin, l’herbe ou autres aliments sans piétiner ou souiller le reste. En utilisant des râteliers, vous pourrez mieux contrôler la qualité de la nourriture de vos bêtes. Ceci s’avère essentiel pour fournir des compléments nutritionnels spécifiques ou des aliments médicamenteux.

Les logettes

Ces équipements sont particulièrement adaptés aux vaches laitières. En effet, grâce à ce type d’installation, votre troupeau pourra se reposer dans des espaces individuels, qui leur offriront un environnement agréable, propre et sec, ce qui favorisera leur bonne santé, mais également, une production laitière plus élevée. Les logettes réduisent le risque de maladies puisqu’elles améliorent l’hygiène de vos vaches. Ces structures sont conçues pour offrir aux vaches un lieu où elles peuvent se coucher, se reposer et se lever facilement. Les logettes permettent, par ailleurs, d’éviter les blessures relatives au stress mécanique et aux conditions de repos inadéquates. Elles faciliteront l’accès au troupeau au quai de traite ainsi que le travail de l’éleveur. Les logettes sont généralement disposées dans l’étable. Ces équipements contribuent au bien-être des vaches

Les cornadis

Les cornadis sont utilisés dans l’élevage pour permettre aux animaux de se nourrir tout en limitant leurs mouvements. Ces installations sont bien souvent exploitées pour contenir le bétail, afin de faciliter leur alimentation et leur gestion. Ces équipements sont des barrières qui définissent des zones spécifiques qui facilitent l’accès à la nourriture. Ils peuvent être installés dans les étables, les aires d’alimentation ou les installations d’élevage pour le bétail. En définissant des espaces individuels, les cornadis réduisent la compétition excessive pour la nourriture, assurant une distribution plus équitable. Les équipements bien conçus sont généralement adaptés à la taille et aux besoins des animaux. Cela contribue à leur confort pendant l’alimentation. Certains cornadis peuvent être ajustés en fonction des besoins spécifiques de l’élevage, permettant une adaptation précise à la taille et aux caractéristiques du troupeau.

