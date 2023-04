Que voir et faire pour un premier voyage en Ecosse ?

Vous vous rendez en Écosse pour la première fois et vous voulez être sûr de faire tout ce qu’un voyageur débutant ne peut pas manquer ? L’Écosse regorge d’expériences qui peuvent faire de votre voyage un moment inoubliable. Si vous rêvez depuis longtemps de visiter l’Écosse, c’est sûr que vous avez une longue liste de choses à voir et à faire. Cet article vous suggère les endroits à visiter et les choses à faire.

À faire

Prendre un ferry ou un train pittoresque

L’Écosse n’est pas seulement belle depuis le bord de la route ou les sentiers de randonnée. Certains des plus beaux panoramas ne peuvent être vus qu’à bord d’un ferry ou d’un train ! Alors pour Un voyage en Ecosse, prenez absolument un train ou un ferry. Des lignes de train emblématiques, comme la West Highland Line qui traverse le paysage isolé de Rannoch Moor et franchit le célèbre viaduc de Glenfinnan entre Fort William et Mallaig, sont rejointes par des traversées en ferry vers les îles des Hébrides, des Orcades ou des Shetland. Le trajet de Fort William à Mallaig à bord du Jacobite Steam Train est un voyage particulièrement spécial.

Visiter un château

Les châteaux ne manquent vraiment pas en Écosse – il existe même un sentier des châteaux dans l’Aberdeenshire, la région d’Écosse qui en compte le plus grand nombre ! Visiter au moins un château pendant votre séjour en Écosse est une évidence et les options sont pratiquement infinies, que vous visitiez les hauts lieux ou que vous sortiez des sentiers battus. D’ailleurs, on vous recommande fortement de vous faire accompagner par une agence pour vous emmener voir les incontournables en Ecosse !

On suggère de visiter deux types de châteaux différents : d’une part, un château en ruines, comme Kilchurn (dans l’Argyll), Dunnottar (près d’Aberdeen) ou Urquhart (près du Loch Ness) ; d’autre part, un château bien entretenu ou restauré, comme Stirling, Inveraray (près d’Oban) ou Culzean (dans l’Ayrshire).

À voir

Repérer la faune écossaise

Comme pour n’importe quel safari en Afrique, vous devez arriver en Écosse avec une liste de la faune locale que vous souhaitez observer. Les vaches et les moutons des Highlands écossais sont une évidence et sont assez faciles à cocher ; les écureuils rouges et les cerfs majestueux sont un peu plus difficiles à repérer. Si vous venez en été, ne manquez pas de visiter l’une des colonies de macareux moines qui nichent le long de la côte ouest ou sur les îles. Et surtout, vous obtiendrez des points bonus si vous parvenez à caresser un petit haggis !

Une plage de sable blanc

L’Écosse n’est pas entièrement verdoyante : le littoral est bordé de magnifiques plages de sable blanc où vous pouvez enfoncer vos orteils dans le sable et écouter le grondement des vagues qui s’écrasent sur la terre. Certaines des plus belles plages se trouvent loin des sentiers battus, dans les Hébrides extérieures, mais même sur le continent, le long des côtes de l’Aberdeenshire et du Moray, mais aussi autour de la NC500, de nombreuses plages n’attendent que vous !

Goûter

L’or liquide : Irn Bru

La boisson nationale officielle de l’Écosse n’est ni le whisky ni la bière, mais une boisson gazeuse orange vif au goût plus sucré que toutes celles que vous avez déjà goûtées : l’Irn Bru. Si vous visitez l’Écosse pour la première fois, vous devriez au moins l’essayer. Si les boissons gazeuses ne sont pas votre tasse de thé, essayez les bonbons, sorbets ou gâteaux Irn Bru.

Haggis traditionnel (végétarien)

Le haggis est le plat national de l’Écosse et aucun voyage en Écosse ne serait complet sans en avoir au moins goûté un peu. Si vous êtes facilement dégoûté, ne faites pas l’erreur de demander ce qu’il contient avant de le goûter. Il y a une version végétarienne (certaines marques de Haggis végétarien sont même végétaliennes !), qui est une bonne alternative si vous ne mangez pas de viande ou si vous voulez y aller doucement.