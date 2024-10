Xavier Giocanti va t-il présider aux destinées de l’Olympique de Marseille ?

Selon les informations parues sur le quotidien « l’Équipe », Xavier Giocanti serait pressenti pour prendre le poste de Vincent Labrunes, actuel président du club phocéen mis en vente depuis plus de 2 mois par son propriétaire Margarita Louis Dreyfus. Cette dernière l’a d’ailleurs démenti dans un communiqué paru mardi. La propriétaire de ce club a démenti catégoriquement les informations du journal qui placeraient l’homme d’affaires phocéen comme un prétendant sérieux pour remplacer l’actuel président. À noter que l’Olympique de Marseille a connu sans doute une des saisons les plus compliquées de son histoire, ayant par moments frôlé la relégation.

Une nomination « imminente » selon la presse

Xavier Giocanti est un proche de la propriétaire du club phocéen Margarita Louis Dreyfus et a été pressenti par la presse française comme pouvant prendre la relève de Vincent Labrune. Le quotidien affirmait en effet qu’il ne s’agissait que d’une question de jours ou de semaines et n’a pas hésité à en faire sa une. Xavier Giocanti est un homme d’affaires spécialisé en conseil de patrimoine et la défiscalisation est surtout le compagnon de Christine Lagarde, actuelle directrice générale du fonds monétaire international. L’Équipe affirme surtout que Giocanti fait partie des conseillers les plus proches de la propriétaire de Margarita Louis Dreyfus.

Lire également : Le top 5 des rugbymen les plus imposants au monde

Un démenti officiel

Un démenti officiel est d’abord intervenu de la part du principal intéressé Xavier Giocanti, qui dément officiellement tout penchant pour ce poste de président de l’Olympique de Marseille. Cependant, il affirme qu’il réunit depuis quelques semaines une équipe chargée de gérer les éventuels départs et arrivées de joueurs au sein de l’équipe phocéenne. Il est aussi chargé de gérer la recomposition du staff de l’équipe phocéenne. Depuis que le propriétaire du club a officiellement annoncé sa volonté de céder son patrimoine, il faut dire que le club phocéen n’attise pas tellement les convoitises. La raison : un club compliqué dans une ville compliquée.

Une saison très compliquée

Il faut le dire : la saison de l’Olympique de Marseille est à oublier rapidement. L’équipe est en effet restée plusieurs mois sans obtenir la moindre victoire dans son stage (le Vélodrome). Ce qui a provoqué la fronde des supporters qui exigeaient le départ de l’actuelle administration face aux nombreux résultats sportifs. Il faut dire que la femme d’affaires russe et son mari étaient propriétaires du club depuis 1996. Son mari étant décédé en 2009, le club était administré depuis lors par une femme qui ne semblait plus avoir la tête au football.

A lire aussi : 3 joyaux à voir au Cuba