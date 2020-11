E cigarette lorsque la résistance change ?

Tous les vapeurs traitent tôt ou tard avec des bobines. Les bobines ont une énorme influence sur la saveur, et tout le monde ne sait pas comment et quand changer une bobine. Voici un article éducatif sur comment et quand changer une bobine, pour optimiser votre saveur et votre expérience vape !

Avant d’aller trop loin dans notre tutoriel, regardons ce qu’est une bobine, et ce qu’elle fait. La bobine est un élément crucial pour l’atomiseur, qui chauffe e-jus au point de vaporisation. C’est une spirale de matériau conducteur qui transforme l’énergie électrique (de votre batterie) en chaleur. Pas d’électricité, pas de chaleur. Les bobines peuvent être faites de Kanthal, d’acier inoxydable, de céramique, de nickel et de divers autres conducteurs. S’il vape, il a un élément chauffant d’une certaine variété. Savoir autant que vous pouvez sur votre bobine vous habilite en tant que vapeur.

Depuis la genèse du vapotage, les bobines ont progressé de façon spectaculaire. L’option de « construire » vos propres bobines dans les atomiseurs RDA et RTA a produit des bobines. Beaucoup d’atomiseurs sont livrés avec des bobines préfabriquées à des ohms spécifiques, ce qui nécessite du temps et de l’effort du processus de vaporisation.

LONGÉVITÉ DES BOBINES : Rien ne dure éternellement. Les bobines ont une durée de vie, comme toutes choses. Vous remarquerez peut-être un goût « brûlé », une production de vapeur moins ou des problèmes de fuite avec votre atomiseur. Ce sont tous des signes que votre bobine peut avoir besoin d’être changée. Si votre bobine et votre matériau évacuant l’air sombre, croûté ou moche à plat, changez cette bobine !

Beaucoup de variables influencent la performance et la longévité des bobines. Moins ohms signifie moins de résistance, ce qui aspire plus de puissance de votre batterie pour chauffer votre bobine plus rapidement. Un vapotage plus lourd signifie plus de demande de votre bobine. Un vapoteur occasionnel devra changer de bobine moins fréquemment qu’un vapomane.

Les saveurs influencent également la longévité des bobines. Les saveurs plus sucrées caramélisent et « gunk up » bobines plus rapidement que, disons, un fruit de base.Si vous aimez les saveurs de desserts, anticipez plus de changements de bobine. Autres variables comprennent l’acidité, la viscosité (le VG plus élevé noircit les bobines plus rapidement) et la durée de la pression sur le bouton de tir (vapes plus longues = moins de durée de vie de la bobine).

À QUELLE FRÉQUENCE DOIS-JE CHANGER UNE BOBINE ? Certains puristes de saveur insistent pour changer leurs bobines et mèches chaque fois qu’ils changent de saveur. Certains vapeurs ne changent leurs bobines que lorsque c’est absolument nécessaire. Pensez-y comme changer l’huile de votre voiture ; différents besoins de performance changent la nécessité d’entretien.

En règle générale, votre bobine doit être changée si vous rencontrez l’une des situations suivantes :

Réduction de la production de saveur/vapeur

Problèmes de fuite

Gourgouillis

Goût brûlé

Saveurs persistantes

Lectures d’ohm étranges

Insatisfaction avec votre vape en général

Les vapeurs lourdes devraient changer leurs bobines tous les cinq à sept jours. Les vapeurs modérées devraient changer leurs bobines toutes les deux semaines. Les vapeurs légères peuvent s’échapper en changeant leurs bobines toutes les trois à quatre semaines. Ce sont des , et si vous rencontrez l’un des symptômes susmentionnés, vous devriez probablement changer votre bobine plus tôt.

COMMENT CHANGER UNE BOBINE : Il n’y a pas de méthode universelle pour le changement de bobine. Avec une telle variété d’options de bobines dans le monde de vaping, chaque atomiseur a ses propres options de méthode. Généralement, vous devriez vous assurer que vous avez vidé tous les e-jus de votre atomiseur. Pour les utilisateurs du réservoir, assurez-vous que le réservoir est vide. Pour les gens de RDA, assurez-vous que l’excès d’e-jus est clair.

Pour les bobines pré-construites et de stock, la bobine peut être dévissée de l’atomiseur. Les ponts de construction ont généralement une clé à vis hexagonale ou allen avec laquelle dévisser votre bobine des poteaux. YouTube est une excellente ressource pour trouver des tutoriels spécifiques sur le processus de suppression de votre atomiseur. Il n’y a pas deux modèles d’atomiseurs identiques, de sorte que des recherches peuvent être nécessaires.

Les bobines de pré-construction peuvent être vissées dans le pont de l’atomiseur. Rappelez-vous : droite-serré, gauche-losey ! Assurez-vous que la bobine de pré-construction est bien fixé et apprêté.

Pour ceux qui sont nouveaux à la construction, je vous recommande de consulter notre tutoriel de construction de bobines. Le bâtiment peut devenir extrêmement technique, et il n’y a pas de limite à l’expertise que vous pouvez obtenir dans la construction de bobines.

Insérez la bobine dans les trous de post-trous, vissez-les avec les outils appropriés et assurez-vous que vos ohms s’enregistrent dans la plage appropriée. Mèche, amorce et appliquez du e-jus au besoin.

EN AVANCE : Comme indiqué précédemment, il n’y a pas de moyen universel de changer une bobine. Vous devrez peut-être contacter notre service clientèle ou rôder Internet pour des techniques avancées et spécifiques pour changer votre bobine. Apprenez-en autant que possible sur les produits, les techniques et les innovations